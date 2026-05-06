Was kann die neue Version des Compact Sampling Studios?

Morgen startet die Superbooth 26 und in den letzten Tagen haben wir bereits über die ersten Neuerscheinungen berichtet. Der Hersteller 1010music brachte im letzten Jahr die Groovebox Bento mit zur Messe, dieses Jahr gibt es die zweite Version der blackbox. Was bietet die 1010music blackbox 2?

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1010music blackbox 2

Auch wenn die meisten Nutzer bei ihrer Arbeit auf DAWs setzen, erfreut sich die DAWless-Community an vielen interessanten Produkten. 1010music ist mit ihren Geräten da ganz vorne mit dabei und bringt zur Superbooth 26 eine überarbeitete Version seiner blackbox mit. Am Stand W350 könnt ihr die 1010music blackbox 2 ab morgen live erleben und ausprobieren.

Ausgestattet mit einem neuen 4 Zoll großem Touchscreen, kompakten Maßen und unterschiedlichen Features wie Shredder, Loop-Funktion, One-Shot, Slicer, Multisampled und External Instruments bietet die blackbox 2 eine Vielzahl von kreativen Möglichkeiten. Damit lassen sich im Handumdrehen Samples und Sequenzen aufnehmen, bearbeiten und live spielen. Neue Loop-Gruppen ermöglichen es bspw. nun, mehrere Loops gleichzeitig BPM-synchron zu starten

Wie in unserem Test der blackbox 1 gezeigt, könnt ihr mit der blackbox 2 Beats choppen, Sounds über die Bildschirmtastatur bzw. einen externen MIDI-Controller spielen oder die blackbox 2 fürs Fingerdrumming nutzen.

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Gegenüber der blackbox 1 bietet die neue Version u. a. zwei USB-C-Anschlüsse für Stromversorgung, USB-Audio und MIDI (PWR/DATA) und zum Anschluss weiterer Geräte (MIDI HOST). Die 1010music blackbox 2 verfügt über einen integrierten Akku, so dass das Compact Sampling Studio auch im mobilen Umfeld genutzt werden kann.

Der überarbeitete Track Screen kann nun bis zu vier One-Shot-, Loop-, Slicer- oder Multisample-Instrumente laden, wobei One-Shot und Loop jeweils bis zu 16 Samples pro Patch unterstützen.

Vom Bento hat die blackbox 2 die Launch-, Scene-, Song-, Mixing- und Effect-Screens übernommen, was perfekt fürs Beatmaking und Live-Spielen ist. Und wie Bento verfügt die blackbox 2 über einen eigenen Launch-Bildschirm, um Loop-Gruppen und Sequenzen spontan zu starten, komplette Songs im Song-Modus abzuspielen oder Song-Abschnitte als Szenen zu nutzen. Dank der Möglichkeit, in Echtzeit Clips- und Szenen zu triggern, der Resampling-Tools und der neuen DJ-Effekte steht einem Live-Auftritt mit der 1010music blackbox 2 definitiv nichts im Weg.

Die restlichen Features in der englisch-sprachigen Übersicht:

Great sounding FX with per-track routing

Samples stream from microSD to play long WAVs and more detailed multisampled instruments

Easily sample external gear with automated multisample instrument creation

Sequencing with step, grid / piano roll and probability

Beat chopping / beat slicing and automatic loop bpm adjustment

Resample internally to layer effects or capture spontaneous ideas

Flexible MIDI integration with extensive MIDI CC support for external controllers

1 stereo audio in and 3 stereo outs, plus stereo headphones output

Immense Project and Sample capacity limited only by microSD card size

Die Verfügbarkeit und einen Preis hat 1010music bisher noch nicht bekannt gegeben. Diese Informationen werden wir im Verlauf der Superbooth 26 aber sicherlich noch herausfinden.