Superbooth 26: AnalogFX Larynx, Synthesizer

SER-2020 als Keyboard

Mit dem AnalogFX Larynx kündigt der holländische Hersteller eine Keyboard-Variante des Desktop-Synthesizers SER-2020 an. Im ersten Batch werden nur 50 Stück produziert werden. Wer sich für den Synthesizer mit Formantfilter interessiert, kann ihn sich auf der Superbooth 26 am Stand Z347 anschauen.

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AnalogFX Larynx – mit Formant-Mode

Der monophone Analog-Synthesizer, der auch zweistimmig paraphon gespielt werden kann, ist ein Nachfahre des Synton Syrinx und zeichnet sich besonders durch sein Vocal- und Formantsounds aus. Die Entwickler haben darüber hinaus viel Wert auf Ausdrucksstärke gelegt und dem Instrument ein hochwertiges Keybed mit Aftertouch spendiert. Anstelle von Handrädern gibt es hier ein sogenanntes „Touch’n’Bend „-Pad. Außerdem unterstützt die Klangerzeugung den MPE-Standard.

Die Klangerzeugung von Larynx verfügt über zwei VCO + Suboszillator auf Basis des CEM3340. Die Filtersektion besteht aus drei separaten Filtern mit dem Chip CEM3350, die in ihrer Kombination stimmähnliche Klänge erzeugen können. Dafür gibt es einen Formant-Mode mit 16 vorprogrammierten „Human Voice“-Settings. Hier eine Demo mit dem SER-2020 dazu:

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Weiterhin besitzt der Synthesizer jeweils zwei LFOs und Hüllkurven, Sample & Hold und Auto Glide. Neu gegenüber dem SER-2020 sind ein Arpeggiator / Sequencer sowie ein Stereo-Delay.

Die meisten Funktionen können über der Klangerzeugung verfügen über Patch-Buchsen. Ob die Anordnung so dicht über der Tastatur praktisch ist, wird man sich am Keyboard direkt anschauen müssen.

Die ersten Exemplare des AnalogFX Larynx sollen ab September 2026 erhältlich sein. Für das erste Batch werden ab sofort Vorbestellungen angenommen. Der Preorder-Preis beträgt 1.124,09 Euro, der reguläre Preis danach beträgt 1.249,- Euro.