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Superbooth 26: Apaeron Afour, Synthesizer

Poly-Synth im A4-Format

4. Mai 2026

Apaeron Afour Synthesizer am

Bislang gewährte der schwedische Entwickler des Apaeron Afour nur kleine Einblicke in die Entwicklung, aber auf der Superbooth 26 wird er seinen Synthesizer am Stand B059 erstmals in der Öffentlichkeit präsentieren.

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Apaeron Afour – Poly-Synt mit Arpeggiator & Looper

Zwar wurden nur Eckdaten bekanntgegeben, aber man kann sich schon ein erstes Bild machen. Afour ist polyphon und hat vier Kanäle, was wohl multitimbral bedeuten soll. Angesicht des kompakten A4-Formates scheint die mehrstimmige Klangerzeugung virtuell-analog zu sein.

Der Synthesizer ist mit zwei Oszillatoren mit Waveshaper, Xfade und Ring Modulation, ein Filter mit Pre- und Post-Drive, Modulatoren, Mod Matrix, Arpeggiator und Looper ausgestattet.

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Auffällig ist die Bedienoberfläche mit 44 Encodern, die über LED-Kränze verfügen. Diese zeigen nicht nur die Werte der Parameter, sondern auch, wenn die Funktionen moduliert werden. Weitere Einstellungen erfolgen über ein Display mit drei Encodern.
Außerdem gibt es ein Mini-Keyboard mit 27 Tasten, die über Velocity verfügen.

Soweit die bekannten Spezifikationen des Apaeron Afour. Auf der Superbooth werden wir mehr erfahren, hoffentlich auch zu Preis und Verfügbarkeit.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Viertelnote AHU

    sehr schön erfrischt in 2026 synthesizer wieder
    in focus sind. spannende sachen sind dabei.
    bin auf reports und review gespannt.🙂

  2. Profilbild
    luap

    Finde das Gerät echt interessant.
    Vorallem die LED-Kränze sind wirklich gut. Bisher gefällt mir das gut…

  3. Profilbild
    Basicnoise AHU

    Sieht super aus. Hab mich immer gefragt, warum das Konzept nach dem Nordlead 3 nicht weiter verfolgt wurde. Die Einstellungen pro Patch zu sehen ist Gold wert.

    4. Mehr anzeigen
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