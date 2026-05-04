Poly-Synth im A4-Format

Bislang gewährte der schwedische Entwickler des Apaeron Afour nur kleine Einblicke in die Entwicklung, aber auf der Superbooth 26 wird er seinen Synthesizer am Stand B059 erstmals in der Öffentlichkeit präsentieren.

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Apaeron Afour – Poly-Synt mit Arpeggiator & Looper

Zwar wurden nur Eckdaten bekanntgegeben, aber man kann sich schon ein erstes Bild machen. Afour ist polyphon und hat vier Kanäle, was wohl multitimbral bedeuten soll. Angesicht des kompakten A4-Formates scheint die mehrstimmige Klangerzeugung virtuell-analog zu sein.

Der Synthesizer ist mit zwei Oszillatoren mit Waveshaper, Xfade und Ring Modulation, ein Filter mit Pre- und Post-Drive, Modulatoren, Mod Matrix, Arpeggiator und Looper ausgestattet.

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Auffällig ist die Bedienoberfläche mit 44 Encodern, die über LED-Kränze verfügen. Diese zeigen nicht nur die Werte der Parameter, sondern auch, wenn die Funktionen moduliert werden. Weitere Einstellungen erfolgen über ein Display mit drei Encodern.

Außerdem gibt es ein Mini-Keyboard mit 27 Tasten, die über Velocity verfügen.

Soweit die bekannten Spezifikationen des Apaeron Afour. Auf der Superbooth werden wir mehr erfahren, hoffentlich auch zu Preis und Verfügbarkeit.