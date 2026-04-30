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Superbooth 26: Auxy Svensson 49, Keyboard mit Looper

Intuitives Keyboard mit Looper

30. April 2026
auxy svensson 49

Superbooth 26: Auxy Svensson 49, Keyboard mit Looper

Seit einigen Wochen teasert der YouTuber Cuckoo ein neues Instrument, an dessen Entwicklung er beteiligt war. Nun wurde das Keyboard vom Hersteller Auxy offiziell vorgestellt. Auf der nächste Woche startenden Superbooth 26 könnt ihr das Auxy Svensson 49 direkt antesten.

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Auxy Svensson 49

Der Hersteller Auxy ist eingefleischten iOS-Nutzern sicherlich ein Begriff. Die Firma hatte vor einigen Jahren die Groovebox App „Auxy Studio“ entwickelt. Nun hat man sich ins Hardware-Segment gewagt und für die Entwicklung auch gleich einen der bekanntesten YouTuber der Musikerszene hinzugeholt.

Superbooth 26: Auxy Svensson 49, Keyboard mit Looper

Beim Auxy Svensson 49 handelt es sich um eine Art Synthesizer-Keyboard mit Looper, wobei der Fokus der Entwicklung klar auf einem möglichst einfachen und intuitiven Zugang liegt. Das Keyboard ist minimalistisch aufgebaut und bietet lediglich ein kleines Display, mehrere Drehregler, einige weiße sowie einen gelben und orangenen Button. So richtig nach Hardcore-Synthesizer sieht das Gerät also definitiv nicht aus.

Verarbeitungstechnisch scheint das Svensson sehr solide zu sein. Das Gehäuse besteht aus Metall und die Tastatur mit 49 Tasten stammt von Fatar.

Insgesamt bietet das Svensson 49 die vier Soundkategorien Drums, Bass, Bread und Butter und bei vielen Sounds hat Cuckoo selbst Hand angelegt. Der Synthesizer arbeitet mit einem Mix aus Wavetables und Samples, wobei man aktuell lediglich auf Basis von drei Makro-Reglern (Tone, Mood, Shape) Zugriff auf die Klänge erhält. Je nach gewähltem Sound sind die Regler mit unterschiedlichen Effekten und Parametern belegt.

Superbooth 26: Auxy Svensson 49, Keyboard mit Looper

Ein Highlight des Auxy Svensson 49 ist der integrierte Looper, der – ganz im Sinne des kompletten Keyboards – intuitiv zu bedienen ist. Sound wählen, Looper starten, spielen, fertig. Aufgezeichnete Loops lassen sich auf Knopfdruck löschen, dazu lassen sich auch mehrere Aufnahmen tätigen und layern. Während einer Performance können dann einzelne Layer stummgeschaltet oder auch neu aufgezeichnet werden.

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Ansonsten ist das Svensson 49 mit einem internen Lautsprechersystem ausgestattet und bietet neben einem Main-Ausgang (2 x 6,3 mm Klinke) und einem Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke) auch einen Pedaleingang, zwei USB-Ports (USB-C für Daten/Strom und USB-A-Port für class-compliant Audio-/MIDI-Interfaces) und einen Power-On/Off-Schalter.

Superbooth 26: Auxy Svensson 49, Keyboard mit Looper

Der finale Preis steht laut Cuckoo noch nicht zu 100 % fest, wird aber voraussichtlich bei 899,- Euro liegen. Vorbestellungen werden zeitnah möglich sein, die ersten Keyboards werden im Herbst 2026 ausgeliefert.

Wer das Svensson 49 nächste Woche persönlich antesten möchte, findet den Hersteller auf der Superbooth  am Stand H154.

Im folgenden Video zeigt euch Cuckoo was mit dem Auxy Svensson 49 möglich ist:

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Mir persönlich ist nicht ganz schlüssig welche Zielgruppe hier angesprochen werden soll! Für Produzenten und Synthesizerfans hat es vermutlich zu wenig Editiermöglichkeiten. Für Keyboarder ist es zu speziell und für Kinder zweifelsfrei auch nix. Ein wenig erinnert es mich an den Osmose, nur ohne die MPE Kontrolle. Aber Klangtechnisch dieses organische, natürliche, smoothe. Der Preis von unter tausend Euro scheint fair zu sein. Zuerst dachte ich auch an Plastik, aber wenn es schönes Metall ist, geht das klar. Aber so ein W0W-Gefühl stellt sich bei mir nicht ein. Vielleicht müsste man es erst mal kennenlernen. Trotzdem muss ich sagen dass mir generell dieses Konzept so noch nicht untergekommen ist. Vielleicht könnte man sagen: Osmosesound trifft Casiopatterns? Warum auch nicht!

    2. Mehr anzeigen
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