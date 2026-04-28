Superbooth 26: Bjooks Beat Gems, Sachbuch

Drum Machines in Wort & Bild

Bjooks Beat Gems widmet sich der Geschichte der Drum-Maschinen. Das Buch zeigt und beschreibt über 60 ikonische und weniger bekannte Geräte. Mithilfe einer Finanzierungskampagne, die genau zur Superbooth 26 startet, soll das Buch realisiert werden. Bjooks ist am Stand E105 anzutreffen.

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Bjooks Beat Gems – die Geschichte der Drum-Maschinen

Drum-Maschinen sind untrennbar mit den zahlreichen Genres der populären Musik verbunden. Electro, Pop, Hip-Hop, Techno ohne maschinelle Beats – quasi undenkbar.

Autor Oli Freke beschreibt jede der mehr als 60 vorgestellten Geräte mit Hinblick auf die jeweilige Entstehung, die Gestaltung der Oberfläche und natürlich auch die Bedeutung für die Musik. Mit dabei sind natürlich die großen Klassiker von Rolands TR-Serie, Oberheim DMX, Linn LM1 und der Akai MPC-Serie.

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Aber auch weniger bekannte Maschine wie BME Rattlesnake und Wurlitzer Side Man oder Arbeitstier wie Alesis HR-16 wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dazu gibt es, wie bei Bjooks-Büchern üblich, hochwertige Fotos aus mehreren Perspektiven.

Die Finanzierungskampagne auf Kickstarter für Bjooks Beat Gems beginnt am 7. Mai 2026. Ein Preis wurde noch nicht mitgeteilt, es wird aber voraussichtlich in der üblichen Bjooks-Region liegen. Jedoch wird es für die ersten Unterstützer eine limitierte Anzahl an deutlich vergünstigten Super Early Bird- und Early Bird-Angebote geben.