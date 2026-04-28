Superbooth 26: Bjooks Beat Gems, Sachbuch

Drum Machines in Wort & Bild
Bjooks Beat Gems widmet sich der Geschichte der Drum-Maschinen. Das Buch zeigt und beschreibt über 60 ikonische und weniger bekannte Geräte. Mithilfe einer Finanzierungskampagne, die genau zur Superbooth 26 startet, soll das Buch realisiert werden. Bjooks ist am Stand E105 anzutreffen.
Bjooks Beat Gems – die Geschichte der Drum-Maschinen
Drum-Maschinen sind untrennbar mit den zahlreichen Genres der populären Musik verbunden. Electro, Pop, Hip-Hop, Techno ohne maschinelle Beats – quasi undenkbar.
Autor Oli Freke beschreibt jede der mehr als 60 vorgestellten Geräte mit Hinblick auf die jeweilige Entstehung, die Gestaltung der Oberfläche und natürlich auch die Bedeutung für die Musik. Mit dabei sind natürlich die großen Klassiker von Rolands TR-Serie, Oberheim DMX, Linn LM1 und der Akai MPC-Serie.
Aber auch weniger bekannte Maschine wie BME Rattlesnake und Wurlitzer Side Man oder Arbeitstier wie Alesis HR-16 wird ebenso viel Aufmerksamkeit geschenkt. Dazu gibt es, wie bei Bjooks-Büchern üblich, hochwertige Fotos aus mehreren Perspektiven.
Die Finanzierungskampagne auf Kickstarter für Bjooks Beat Gems beginnt am 7. Mai 2026. Ein Preis wurde noch nicht mitgeteilt, es wird aber voraussichtlich in der üblichen Bjooks-Region liegen. Jedoch wird es für die ersten Unterstützer eine limitierte Anzahl an deutlich vergünstigten Super Early Bird- und Early Bird-Angebote geben.
nice! genau mein Ding!
liebe drummachines!
leider hab ich wegen drummachines mit 12 gedacht „warum viel Schlagzeug üben?“
😃
spiele aber trotzdem ab und zu auch mit akustischen drums auf niedrigem Niveau 🤣
@Numitron hab synth gems1 sehr schöne lectüre
book ist so ich meine pflicht.
auch sehr schön so ist -drumcomputer-buch aus 80s von alex merck vieleicht
kennst du das? aber excemplar hier ist schon gekauft🙂
@Viertelnote ja! hab ich auch! sehr schönes Buch!
und die deutsche Ausgabe des Buches über bob Moog kommt bald!