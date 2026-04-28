Superbooth 26: Body Synths Laboratory, Drone-Synthesizer

Drones & Noise durch Feedback

Body Synths Laboratory ist ein 2-kanaliger Effektprozessor und Feedback-Synthesizer. Der Prototyp des ungewöhnlichen Klangerzeugers hat auf der Superbooth 26 am Stand W211 seine Premiere.

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Body Synths Laboratory – Synthesizer und Effektgerät

Laboratory ist ein 2-kanaliger Prozessor, der intern mit vier Feedback-Wegen arbeitet. Er kann sowohl externe Audiosignale bearbeiten, als auch ohne Eingangssignale durch Selbstoszillation Klänge erzeugen, die laut Entwickler von sanfte Drones bis zu krassem Noise reichen sollen..

Jeder Kanal verfügt über eine spannungssteuerbare Gain-Stufe, ein Delay und ein resonanzfähiges Filter. Das Filter lässt sich zwischen Tiefpass und Hochpass umschalten. Wenn die beiden Kanäle in Reihe geschaltet werden, ist auch ein Bandpassfilter möglich.

Werden die Kanäle von Laboratory zusammen genutzt, lassen sich auch als Multitap- oder Ping-Pong-Delays erzielen. Am Ende der Signalkette arbeitet jeweils eine Clipping-Stufe, mit der sich Kompression und Distortion erzeugen lässt.

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Zur Modulation gibt es eine Hüllkurve, die auch als LFO genutzt werden kann. Sie steuert beide Kanäle zusammen und erzeugt je nach Anwendung Tremolo, Vibrato, Chorus, Stereo-Filtersweeps, modulierte Delays und mehr.

Body Synths Laboratory befindet sich noch in der Entwicklung. Ein Preis steht noch nicht fest, aber das Gerät soll noch dieses Jahr erscheinen.