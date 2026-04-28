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Superbooth 26: Body Synths Laboratory, Drone-Synthesizer

Drones & Noise durch Feedback

28. April 2026

Body Synths Laboratory am

Body Synths Laboratory ist ein 2-kanaliger Effektprozessor und Feedback-Synthesizer. Der Prototyp des ungewöhnlichen Klangerzeugers hat auf der Superbooth 26 am Stand W211 seine Premiere.

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Body Synths Laboratory – Synthesizer und Effektgerät

Laboratory ist ein 2-kanaliger Prozessor, der intern mit vier Feedback-Wegen arbeitet. Er kann sowohl externe Audiosignale bearbeiten, als auch ohne Eingangssignale durch Selbstoszillation Klänge erzeugen, die laut Entwickler von sanfte Drones bis zu krassem Noise reichen sollen..

Jeder Kanal verfügt über eine spannungssteuerbare Gain-Stufe, ein Delay und ein resonanzfähiges Filter. Das Filter lässt sich zwischen Tiefpass und Hochpass umschalten. Wenn die beiden Kanäle in Reihe geschaltet werden, ist auch ein Bandpassfilter möglich.

Body Synths Laboratory top

Werden die Kanäle von Laboratory zusammen genutzt, lassen sich auch als Multitap- oder Ping-Pong-Delays erzielen. Am Ende der Signalkette arbeitet jeweils eine Clipping-Stufe, mit der sich Kompression und Distortion erzeugen lässt.

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Zur Modulation gibt es eine Hüllkurve, die auch als LFO genutzt werden kann. Sie steuert beide Kanäle zusammen und erzeugt je nach Anwendung Tremolo, Vibrato, Chorus, Stereo-Filtersweeps, modulierte Delays und mehr.

Body Synths Laboratory befindet sich noch in der Entwicklung. Ein Preis steht noch nicht fest, aber das Gerät soll noch dieses Jahr erscheinen.

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Der klingt ja wirklich fantastisch. Dreckig, fett, kaputt – genau so muss das sein! Mich wundert nur, warum aktuell Drone-Geräte so populär sind? Soma hat diesen Trend sehr früh erkannt und ich dachte erst. Soma kommt und geht sehr schnell wieder. Weit gefehlt! Mal hier melden wer wirklich auf den Zug aufgesprungen ist und ständig Drone/Soundscapes macht. Ich persönlich kann mir außer im Live und Jambereich, dieses kaum vorstellen. Aber vielleicht macht genau das gerade Spaß! Ich sehe das an meinen Teilen, die Drone können. Dazu gehören der Matriarch im Drone-Modi und natürlich der Soma Rumble of Ancient Times. Ein LoFi Drone Synthesizer. Dieser kann nichts außer kaputtklingende Drone, aber das macht er sehr gut und dieser kostet nur knapp über 100€, wen es interessiert. Was wohl der Body Synths Laboratory kostet? Schwierig einzuschätzen aber ich denke so 550€.

    • Profilbild
      Leuchter

      @Filterpad Hallo Filterpad. Ich bin nicht nur auf den Zug aufgesprungen, ich betreibe es sogar sehr intensiv. Ich habe am Anfang dieser Reise UVI Drones gekauft und all die Fertigprodukte. Aber leider war ich nie wirklich erfüllt und zufrieden.
      Ich kapiere langsam das das Eingangssignal schon hohe Qualität haben sollte und dann setze ich Granualr Synthese ein um das ganze wirklich in ein Dronepad zu zaubern das mir gefällt. Ich habe auch begriffen das wohl ein jedeMusiktreibende Drone anders definiert und erlebt.
      Meine Drones sind wie gesagt eher wie weiche Pads in denen sich die Struktur subtil ändert, wie ein tiefer Ozean.

      Und vorgestern bin ich auf eine Goldquelle gestoßen https://www.diegocapoccitti.it/shop.php. Hier bin ich für 9.99 euro bei der DroneDie angedockt und für diejenigen die noch ein Tool suchen was annähernd wie Makenoise Strega klingt und dafür ebenfall 9.99 Euro ausgeben mag dem sei vom gleichen Entwickler AlchemDie ans Herzgelegt. Beide gibt es auch als Demo für 15 Tage.

      Ich hätte ja schon Lust einen Drone Erfahrungsbericht hier in Amazona zu schreiben. Aber da ich erst seit zwei Jahren Musik mache und nicht wirklich „Anhnung habe“ traue ich mich nicht, weil ich die teilweise kritischen Kommentare scheue.

      Aber hier lieber Filterpad habe ich mich einfach mal gezeigt.
      Und ja ich spare auf einen Forge TME – VHIKK X Drone Voice 🙂. Herzliche Grüße Leuchter

    2. Mehr anzeigen
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