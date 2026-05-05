Superbooth 26: Buchla Ziggy, Synthesizer

West Coast im Kompaktformat

Buchla Ziggy ist ein kompakter Synthesizer, der die ikonischen Elemente der West Coast-Synthese in sich vereint. Ziggy hat zwar keine Patch-Buchsen, ist dafür aber speicherbar. Buchla stellt auf der Superbooth 26 am Stand B045 aus.

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Buchla Ziggy – das ganze West Coast-Paket

Ziggy hat ein handliches Desktop-Format. Die nüchterne Oberfläche ist klar strukturiert, sodass sich auch West Coast-Neulinge damit schnell zurechtfinden sollten. Buchla empfiehlt das Keyboard LEM218, um den Synthesizer zu spielen, aber dank MIDI (DIN/TRS), USB und CV/Gate stehen einem alle Optionen offen.

Die Elemente der analogen Klangerzeugung sind ein Streifzug durch die Buchla-Innovationen. Ziggy besitzt einen Complex-Oszillator mit dazu gehörendem Modulation-Oszillator für FM, einen Waveshaper und anstelle eines VCAs gibt es ein Low Pass Gate mit eigener Hüllkurve, das auch gleich die Funktion eines Filters übernimmt.

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Weiterhin verfügt Ziggy über einen Cycler (Clock/Envelope/LFO/Random), einen XLFO und eine digitale Effektsektion mit mehreren Varianten von Reverb, Delay, Chorus, Pitchshift und Flanger.

Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse, sodass der Synthesizer bei Bedarf auch mit einer Powerbank betrieben werden kann. Buchla wird auch einen Web-Browser-basierten Editor (WebMIDI) bereitstellen.

Buchla Ziggy kann ab sofort vorbestellt werden, wird aber erst in einigen Monaten verfügbar sein. Der Preis beträgt 1.039,- Euro.