Superbooth 26: Doepfer A-140-3, A-142-3, A-180-6, A-190-9

Mikro-Module für das Eurorack

Zur Superbooth 26 werden die Mikro-Module Doepfer A-140-3, A-142-3, A-180-6 und A-190-9 vorgestellt. Damit lassen sich Eurorack-Systeme funktional erweitern, ohne dass es zu viel Platz kostet. Doepfer ist wieder im Bungalowdorf am Stand B030 anzutreffen.

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Doepfer A-140-3 µADSR

Die µADSR ist nur 4 TE breit, hat aber alles, was man von einem Hüllkurvengenerator erwartet, einschließlich Retrigger-Eingang und einem CV-Eingang mit Abschwächer, der über Jumper auf der Platine verschiedenen Funktionen zugewiesen werden kann.

Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar. Die Preise betragen 100,- bzw. 110,- Euro.

Doepfer A-142-3 Envelope/LFO Controlled VCA

Hier sind Hüllkurve, LFO und VCA in einem nur 4 TE breiten Modul vereint. Der Hüllkurvengenrator kann im AR- oder AD-Modus betrieben werden. Im AD-Modus kann die Hüllkurve geloopt werden, was sie zum LFO macht. Die Regler Attack und Decay erlauben eine flexible Form des LFOs. Die Geschwindigkeitsbereiche lassen sich mit Jumper auf der Platine umstellen. Die Signale von Hüllkurve bzw. LFO werden über einen Ausgang ausgegeben, steuern aber auch den internen VCA. Dieser ist nur für Audiosignale geeignet.

Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar. Die Preise betragen 100,- bzw. 110,- Euro.

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Doepfer A-180-6 Triple Adjustable Buffer / CV Source

Ein dreifaches Buffer-Modul, bei dem die Verstärkung jeder Einheit getrennt einstellbar ist. Die maximale Verstärkung jeder Einheit beträgt ab Werk Faktor 1, kann aber mithilfe einer kleinen Modifikation (Lötbricke) auch auf Faktor 2 geändert werden. Die Eingänge 2 und 3 sind auf die jeweils vorhergehenden Stufen normalisiert. Sind die Eingänge nicht gepatcht, werden hier CV-Signale generiert.

Der Preis beträgt 70,- Euro.

Doepfer A-190-9 MIDI-to-CV/Gate-Interface

Das Modul A-190-9 ist ein einfaches MIDI-to-CV/Gate-Interface und ist für alle Anwendungen gedacht, bei denen die weitergehenden Funktionen der größeren Interfaces der Serie A-190-x nicht benötigt werden. Es ist nur zwei TE breit und verwendet 3,5 mm TRS-Buchsen für die MIDI-Verbindung.

Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar.

Die Preise betragen 65,- bzw. 70,- Euro.

Alle neuen Doepfer-Module sollen in Kürze verfügbar sein.