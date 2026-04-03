Superbooth 26: Doepfer A-140-3, A-142-3, A-180-6, A-190-9

Mikro-Module für das Eurorack
Zur Superbooth 26 werden die Mikro-Module Doepfer A-140-3, A-142-3, A-180-6 und A-190-9 vorgestellt. Damit lassen sich Eurorack-Systeme funktional erweitern, ohne dass es zu viel Platz kostet. Doepfer ist wieder im Bungalowdorf am Stand B030 anzutreffen.
Doepfer A-140-3 µADSR
Die µADSR ist nur 4 TE breit, hat aber alles, was man von einem Hüllkurvengenerator erwartet, einschließlich Retrigger-Eingang und einem CV-Eingang mit Abschwächer, der über Jumper auf der Platine verschiedenen Funktionen zugewiesen werden kann.
Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar. Die Preise betragen 100,- bzw. 110,- Euro.
Doepfer A-142-3 Envelope/LFO Controlled VCA
Hier sind Hüllkurve, LFO und VCA in einem nur 4 TE breiten Modul vereint. Der Hüllkurvengenrator kann im AR- oder AD-Modus betrieben werden. Im AD-Modus kann die Hüllkurve geloopt werden, was sie zum LFO macht. Die Regler Attack und Decay erlauben eine flexible Form des LFOs. Die Geschwindigkeitsbereiche lassen sich mit Jumper auf der Platine umstellen. Die Signale von Hüllkurve bzw. LFO werden über einen Ausgang ausgegeben, steuern aber auch den internen VCA. Dieser ist nur für Audiosignale geeignet.
Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar. Die Preise betragen 100,- bzw. 110,- Euro.
Doepfer A-180-6 Triple Adjustable Buffer / CV Source
Ein dreifaches Buffer-Modul, bei dem die Verstärkung jeder Einheit getrennt einstellbar ist. Die maximale Verstärkung jeder Einheit beträgt ab Werk Faktor 1, kann aber mithilfe einer kleinen Modifikation (Lötbricke) auch auf Faktor 2 geändert werden. Die Eingänge 2 und 3 sind auf die jeweils vorhergehenden Stufen normalisiert. Sind die Eingänge nicht gepatcht, werden hier CV-Signale generiert.
Der Preis beträgt 70,- Euro.
Doepfer A-190-9 MIDI-to-CV/Gate-Interface
Das Modul A-190-9 ist ein einfaches MIDI-to-CV/Gate-Interface und ist für alle Anwendungen gedacht, bei denen die weitergehenden Funktionen der größeren Interfaces der Serie A-190-x nicht benötigt werden. Es ist nur zwei TE breit und verwendet 3,5 mm TRS-Buchsen für die MIDI-Verbindung.
Das Modul ist mit Standard-Panel oder im Vintage-Look verfügbar.
Die Preise betragen 65,- bzw. 70,- Euro.
Alle neuen Doepfer-Module sollen in Kürze verfügbar sein.
Na endlich geht’s los mit: „SUPERBOOTH 2026“ News.
Sind ja nur noch knapp 5 Wochen. Und bitte hört nicht auf mit SUPERBOOTH 2026 News, bis mindestens 5 Wochen nach SUPERBOOTH 2026 (also so wie bei NAMM 2026) …
Der A-180-6 schaut aus wie ein superpraktisches Utility-Modul.
Der A-140-3 schaut aus wie ein halber 140-2…
Aber originelle Sachen sind bisher nicht angekündigt wies scheint. Doepfer hat ja auch nen neuen Chef…
@moinho Spannend, macht das nicht mehr der Dieter persönlich? Ansonsten passt das als erstes SB-Highlight ganz gut meiner Ansicht nach. Ich persönlich kämpfe schon seit Jahren, streng betrachtet seit ich den Doepfer A100 in Friedrichshafen sah, mit dem kauf eines Modularsynthis. Aber Preis, Platz und die komischen Geräusche, die so ein Teil herauströöönt, hinderten mich bislang. Wobei die Preisfrage hat sich seit Behringer erledigt. Hat Behringer auch Einfluss an den Zapfsäulen dieses Landes? Frage für einen Freund!
@Filterpad Da gab es einen Wechsel in der Geschäftsführung (auf youtube gibts da glaub ich ein Interview, das mylarmelodies oder sojemand führt).
Tatsächlich war Doepfer historisch eher ein Billigheimer, Behringer ist da nicht systematisch signifikant billiger (siehe Wasp), wobei der Ripples-Nachbau preislich sehr beeindruckend ist.
(nota bene: „Billigheimer“ meint nicht „schlecht“ – bei Doepfer kriegt man vergleichsweise viel fürs Geld).
@Filterpad Dank Behringer kann man sich ja mittlerweile auch echt verhältnismäßig günstige Systeme zusammenstellen.
Die wichtigste Frage ist ja zuerst, wie groß soll das ganze werden. Mit den Behringer Go Cases kann man sich natürlich auch mehrere kleinere zusammenstellen. Ich fange grade an und habe das Holz-Case vom Musikstore genommen, da dann ein oder zwei Behringer Netzteile rein und man hat erstmal genug Platz und schön aussehen tut’s auch noch. Nur für den Transport ist das sicherlich nicht die ideale Lösung.
@moinho Das 142-3 wäre super praktisch für kleine Cases.
Bei dem 140-3 hast du recht aber ich finde das 140-2 echt cool und hat einen festen Platz in meinem 6 U 42 TE Minicase. Mal schauen ich hätte gern noch ein 4 Case welches Doepfer orientiert sein wird und da kommen diese Mini Module ganz recht.
@Ashatur Von den 140-2 habe ich 3 oder 4, also ja, „echt cool“ ist eher untertrieben ;).
Nen reines Doepfer-Case wäre mal ne Idee. Bei Zoe Blade schaut in den Youtube-Videos auch immer der Hintergrund so schön aus ;)
@moinho Ich hatte ein vollgestopftes Go Case und hab mir zwei kleine Cases angeschafft. Eins mit 60 TE und eins mit 6U 42 TE. Der Grund war ich will Freunde besuchen.
Jedenfalls gefällt es mir echt die Module in einzelne Sektionen zu verfrachten so sehr das wohl noch ein 6U 60 TE Case dazu kommt.
Im 60 TE die Sequencer und dann ein Case Mutable inspiriert eines mit Behringer und dann eines mit Doepfer.
Ich dachte immer mit dem Go könnte ich auf engen Raum viel machen aber es ist einfach sperrig und allein die zwei kleinen Cases kann ich schön durch die Wohnung wandern um ein stilles Örtchen zu finden.
😀
@moinho Lange hab ich hin und her geschraubt aber so passt es für mich um Freunde zu besuchen ^^
https://youtube.com/shorts/hg79oLvpO2E?is=RDbopzTQsHLW3E1H
Ich finde diese schmalen 4TE-Helfer äußerst praktisch, auch manchmal in einem 2·4TE-Modul in Doppelausgabe versteckt. Die verschiedenen Varianten im Detail machen die Auswahl äußerst vielfältig. Gerade die Möglichkeiten durch z.B. Frontschalter oder Steckbrücken (Geschwindigkeitsänderung) gestalten sich als äußerst flexibel und ergeben eine hohe Platzerspranis gegenüber den älteren, aber immer noch erhältlichen, 8-TE-Modulen.
Dieter Doepfer erkennt immer wieder, was das Modularherz begehrt.
Der unscheinbare 2-TE breite MIDI-zu-CV-Konverter ist für mich wichtig als Zusatz (Quantisierung) für den kompakten Sequenzer A-155-2. Der kompakte Sequenzer liefert nämlich Mididaten, die man über ein Arduino-Kabel an das A-190-9 weiterleiten kann. Das ist viel modularer gedacht, als einen Quantizer direkt in den Sequenzer einzubauen.
Die zusätzliche Möglichkeit, es als einfachen Midikonverter für externe Tastaturen benutzen zu können, nehme ich gern „in Kauf”.
Alle Neuentwicklungen stehen immer in einem mehrjährigen Zusammenhang. Die Produktpflege des A-100 steht an oberster Stelle!