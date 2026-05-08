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Superbooth 26: Elektron Outbox8, Powerhub

Zubehör für Overbridge-Geräte

8. Mai 2026
elektron outbox8 powerhub

Superbooth 26: Elektron Outbox8, Powerhub

Am Stand von Elektron gibt es in diesem Jahr zwar keine neuen Synthesizer, Sampler, Drummachines o.ä. zu bestaunen, dafür aber zwei neue Zubehör-Geräte, die bald erscheinen werden. Elektron Outbox8 und Powerhub.

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Elektron Outbox8

Die Elektron Outbox8 ist mit acht symmetrischen Klinkenbuchsen (6,3 mm, Mono) sowie zwei USB-C-Anschlüssen (Daten, Strom) ausgestattet und lässt sich an allen Overbridge-kompatiblen Elektron-Geräten nutzen. Die internen Einzelspuren eines Tonverk, Digitone etc. lassen sich damit auf die Ausgänge der Outbox8 routen und es können dabei auch mehrere Einzelspuren bestimmten Ausgängen zugewiesen werden.

elektron outbox8

Jeweils zwei der Mono-Buchsen lassen sich als Stereo-Pärchen definieren und kombinieren, dazu lassen sich die Ausgänge auch als CV-Outs nutzen und damit auch mit Modularsystemen, Eurorack-Systemen etc. einsetzen.

Laut unseren Informationen lässt sich jeweils nur eine Outbox8 an ein Elektron-Gerät anschließen. 16 einzelne Kanäle rausgeben (oder 8 in Stereo) wird daher nicht gehen. Dafür lässt sich die Elektron Outbox8 auch am Computer betreiben.

Elektron betont aber, dass der Umweg über die Outbox zu keinerlei zusätzlichen Latenz führen wird. Wer schon immer die Einzelspuren seines Elektron-Geräts extern bearbeiten wollte, egal ob einzelne Drum-Spuren, Lead Sounds oder Pads, findet mit der Elektron Outbox8 eine tolle Möglichkeit, dies endlich in die Tat umzusetzen.

Voraussichtlich ab Juni wird die Outbox8 erhältlich sein. Der Preis ist wohl noch nicht fix, wird aber im Bereich 249,- bis 299,- Euro liegen.

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Elektron Powerhub

elektron powerhub

Etwas wenig spannend, aber als Zubehör-Tool dennoch nicht uninteressant, ist der ebenfalls gezeigte Elektron Powerhub. Dieser wird an den Tischen am Elektron Stand auch bereits fleißig eingesetzt. Der als USB-C-Hub konzipierte Powerhub bietet eine Stromversorgung für bis zu sechs Geräte. Ob er noch weitere Features bietet, ist noch nicht bekannt. Informationen zur offiziellen Einführung des Powerhub sowie einen Preis gibt es ebenfalls noch nicht.

elektron powerhub

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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