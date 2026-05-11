Bullfrog-Mixer auf der Superbooth 26

Auch wenn die Superbooth 26 bereits ihre Türen geschlossen hat, kommt hier noch eine weitere Meldung. Am Stand von Erica Synths konnte man den Erica Synths Bullfrog Mix in Aktion erleben.

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Erica Synths Bullfrog Mix, Performance Mixer

Beim Bullfrog Mix handelt es sich um einen Performance Mixer, der über zwei Mono- sowie zwei Stereo-Eingänge verfügt. Am Stand von Erica Synths wurde der Mixer im direkten Zusammenspiel mit Bullfrog Synthesizer und Bullfrog Drums gezeigt, die sich alle drei auch optisch stark ähneln.

Neben einem Gain- und Volume-Regler bietet die zwei Mono-Eingangskanäle des Mixers einen 2-Band-Equalizer, einen FX-Send, Panorama-Regler sowie Mute- und Cue-Button. Anstatt des PAN-Reglers bieten die beiden Stereo-Eingänge 3/4 einen 3-Band- anstatt 2-Band-EQ.

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Darüber hinaus ist der Bullfrog Mix mit einer interessanten Effekt-Sektion ausgestattet. Zu den rechts von Kanälen untergebrachten Effekten Delay (mit den drei Modi Stereo, Crossfeed, Ping-Pong sowie Regler für Time, Feedbac, Spread- und Tone-Control) und Reverb (mit den zwei Modi Tape und „Dirty BBD“ sowie Reglern für Size, Feedback, Rotate- und Tone-Control) bietet der Performance Mixer einen Kompressor sowie Highpass/Lowpass-Filter mit steuerbarer Resonanz. Über die rückseitigen Send/Return-Wege lassen sich auch externe Effekte einbinden.

Alle Anschlüsse, zu denen neben den Kanaleingängen und den Send/Return-Wegen auch zwei Kopfhörerausgänge (Master/Cue) und der Master-Ausgang gehören, sind als 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgeführt. Hinzu gesellen sich noch ein USB-C-Port, Netzteilanschluss samt Power On/Off-Schalter und ein MIDI-DIN-Eingang.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.