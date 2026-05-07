Desktop-Filter mit 10 Bändern

Die Erica Synths Resonant Filterbank ist die Desktop-Version des Eurorack-Moduls Resonant FB. Damit kommen auch Musiker ohne Modularsystem in den Genuss dieses außergewöhnlichen Filters, das auf der Superbooth 26 am Stand O235 angetestet werden kann.

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Erica Synths Resonant Filterbank

Durch den größeren Formfaktor bietet die analoge Resonant Filterbank auch einen besseren Bedienkomfort. Die 10 Filterbänder können mit 10 Fadern optimal bedient werden. Außerdem arbeitet das Gerät in Stereo, sodass es sich in Studioproduktionen und im Zusammenspiel mit Groovegear gut einsetzen lässt.

Die Filterbänder sind als Bandpässe ausgeführt, die sich im Gegensatz zum CV-orientierten Modul via MIDI-CCs steuern lassen. Die Feedback-Loops für die Resonanz lassen sich konfigurieren.

Alternativ zum Filterbank-Modus gibt es ein Multimodefilter-, einen Spectral Analyzer- und einen Dynamic Spectral Compressor-Modus.

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Für die Modulation sind 20 unabhängige Envelope-Follower und 20 unabhängige LFOs, die zur MIDI-Clock synchronisiert werden können, integriert. Eigene Presets können auf 128 Speicherplätzen abgelegt werden.

Das Gerät besitzt symmetrische Ein- und Ausgänge, MIDI-I/O (DIN), einen Pedalanschluss und einen USB-C-Port.

Die Erica Synths Resonant Filterbank soll ab dem 18. Mai 2026 ausgeliefert werden. Der Preis beträgt 660,- Euro, zzgl. MwSt. und Versand.