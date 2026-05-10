49 Tasten-Version des Poly-Synths

GS Music GS Music Bree6 Four Octave Edition – ein langer Name für eine etwas längere Tastatur. Der argentinische Hersteller hat auf der Superbooth 26 den ersten und einzigen Prototypen des polyphonen Synthesizers gezeigt.

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GS Music Bree6 Four Octave Edition

Was die neue Version des Bree6 ausmacht, ist selbsterklärend. Das Keyboard hat nun mit 49 Tasten einen vier Oktaven umfassendere Tastatur als die bisherige Keyboard-Version bekommen. GS Music will damit ausprobieren, ob der 6-stimmige Analog-Synthesizer zusätzliche Interessenten anspricht. Deshalb wurde der Begriff „Edition“ verwendet. Ob es dann eine reguläre Version wird, hängt von der Reaktion der Kunden ab.

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Die Klangerzeugung ist mit dem bisherigen Keyboard bzw. der Rack-Version identisch. Unseren Testbericht des Bree6 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

GS Music Bree6 Four Octave Edition soll in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein. Zum Preis konnte man noch keine genauen Angaben machen, außer das er voraussichtlich um die 2.000,- US-Dollar oder etwas darüber liegen könnte.

Außerdem ließ man durchblicken, dass GS Music derzeit an neuen Produkten arbeitet. Man darf also gespannt sein.