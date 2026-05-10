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Superbooth 26: GS Music Bree6 Four Octave Edition, Synthesizer

49 Tasten-Version des Poly-Synths

10. Mai 2026

GS Music Bree6 Four Octave Edition Synthesizer am

GS Music GS Music Bree6 Four Octave Edition – ein langer Name für eine etwas längere Tastatur. Der argentinische Hersteller hat auf der Superbooth 26 den ersten und einzigen Prototypen des polyphonen Synthesizers gezeigt.

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GS Music Bree6 Four Octave Edition

Was die neue Version des Bree6 ausmacht, ist selbsterklärend. Das Keyboard hat nun mit 49 Tasten einen vier Oktaven umfassendere Tastatur als die bisherige Keyboard-Version bekommen. GS Music will damit ausprobieren, ob der 6-stimmige Analog-Synthesizer zusätzliche Interessenten anspricht. Deshalb wurde der Begriff „Edition“ verwendet. Ob es dann eine reguläre Version wird, hängt von der Reaktion der Kunden ab.

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Die Klangerzeugung ist mit dem bisherigen Keyboard bzw. der Rack-Version identisch. Unseren Testbericht des Bree6 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

GS Music Bree6 Four Octave Edition soll in der zweiten Jahreshälfte verfügbar sein. Zum Preis konnte man noch keine genauen Angaben machen, außer das er voraussichtlich um die 2.000,- US-Dollar oder etwas darüber liegen könnte.

Außerdem ließ man durchblicken, dass GS Music derzeit an neuen Produkten arbeitet. Man darf also gespannt sein.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Mac Abre AHU

    Ich habe ihn angespielt und für gut befunden. Ich hatte einen ganz bestimmten Sound im Kopf, den ich innerhalb von zwei Minuten genau wie geplant mit dem Bree 6 49 umsetzen konnte. Wobei es natürlich egal gewesen wäre, wenn ich den 37er verwendet hätte.

    3. Mehr anzeigen
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