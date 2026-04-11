Superbooth 26: Kaona Fractaos, Fraktal-Oszillator

polyphone Fraktal-Synthese

Mit dem Eurorack-Modul Kaona Fractaos kündigt der französische Hersteller einen polyphonen Stereo-Oszillator an, der mit Fraktal-Syntheses arbeitet. Das Modul wird auf der Superbooth 26 präsentiert, wo Kaona am Stand W472 anzutreffen ist.

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Kaona Fractaos – fraktal, stereo & polyphon

Fraktale basieren auf einer stetigen Wiederholung von Formen bzw. Mustern in sich fortwährend verändernden Größen, in der Regel proportional verkleinernd. Dadurch entstehen komplexe und organische Strukturen.

Fractaos arbeitet für die Fraktal-Synthese mit zwei Signalquellen. Der Fractal Type ist die Hauptquelle, der mit dem als „Primitive“ bezeichneten Signal interagiert und dadurch transformiert wird. Beide Signale können eine individuelle Form haben und mit dem Parametern Chaos und Calculation beeinflusst werden. Diese Veränderungen erfolgen in Echtzeit und sind über CV-Eingänge modulierbar.

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Über zusätzliche Funktionen wie Morph und Texture lassen sich die Klänge weiter verändern, sodass auch Filter-ähnliche Effekte möglich sind. Primitive kann auch als Modulationsquelle, z. B. als LFO, FM-Oszillator oder Hüllkurve, genutzt werden, um diese und andere Parameter zu steuern.

Für den über MIDI spielbaren 4-fach polyphonen Modus ist eine polyphone ADSR-Hüllkurve zur Steuerung der Lautstärke vorhanden, sodass Frataos als Voice Modul genutzt werden kann. Alternativ ist Fractaos auch über vier CV/Gate-Buchsenpaare steuerbar. Außerdem ist das Modul speicherbar.

Kaona Fractaos kann ab sofort vorbestellt werden. Der Pre-Order-Preis beträgt 558,- Euro (15 % Discount). Das Modul soll ab Ende Mai verfügbar sein.