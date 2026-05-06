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Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampler

Jetzt gibt's den WoFi-Sampler im kompakten Format

6. Mai 2026
kiviak instruments wofi le

Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampler

Mit dem Kiviak Instruments WoFi LE bringt der Hersteller eine kompakte Version seines Samplers auf den Markt. Erhältlich ist er in den Farben Schwarz und Weiß.

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Kiviak Instruments WoFi LE

Mit dem WoFi hat der Hersteller Kiviak Instruments seit rund 1 1/2 Jahren einen guten Sampler im Angebot. Zur Superbooth 26 kommt nun der WoFi LE auf den Markt, der das Konzept übernimmt, allerdings in einem deutlich kleineren Format ausgeführt ist. Der Kiviak Instruments WoFi LE verzichtet nämlich auf eine Tastatur, bietet aber auf den ersten Blick das gleich Display und den optisch hervorstechenden blauen Encoder.

Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampling Synthesizer

Ansonsten unterscheidet sich die LE-Version deutlich von der Tastaturversion und verfügt bspw. über Gummitasten (drei Oktaven) und diverse Buttons, über die die Funktionen Envelopes, Filter, Texturer oder LFO erreichbar sind. Die erwähnten Gummitasten dienen gleichzeitig auch zur Programmierung des Sequencers.

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Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampler

WoFi und WoFi LE im Vergleich

Auf einen Lautsprecher und den internen Akku verzichtet der Kiviak Instruments WoFi LE, wurde aber erfreulicherweise mit einem herkömmlichen SD-Kartenslot ausgestattet. Entsprechend kommt der WoFi LE ohne den speziellen Cartridge-Slot seines großen Bruders aus.

Funktional steht der Kiviak Instruments WoFi LE seinem Bruder aber in nichts nach. Samples nach Herzenslust aufnehmen, bearbeiten und choppen, danach in eine Sequenz einbauen, all das geht auch mit dem kleineren Modell. Auf Wunsch könnt ihr eure Samples über die zugehörige myWoFi-App mit anderen Nutzern teilen. Alle weiteren Informationen zum WoFi LE findet ihr hier.

Gleichzeitig mit der Präsentation des WoFi LE, den der Hersteller für 299,- Euro anbieten wird, hat man auch den Preis des Tastatur-Modells WoFi gesenkt. Der UVP-Preis geht von 799,- Euro runter auf 499,- Euro.

Wer auf die Tastatur verzichten und sich mit dem kleineren Format anfreunden kann, sollte sich den WoFi LE einmal näher anschauen. Allerdings müssen Interessierten noch etwas Geduld aufbringen. Die ersten Geräte sollen erst Ende 2026/Anfang 2027 ausgeliefert werden. Auf der Superbooth 26 findet ihr den Hersteller am Stand W325.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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