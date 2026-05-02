Röhren-Effekte im 5U-Format

Das Modularsystem Knif Audio Knifonium Modular FX wird auf der Superbooth 26 vorgestellt werden. Am Stand B056 kann man antesten, wie sich die auf Röhrenschaltung basierenden Effekte anhören.

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Knif Audio Knifonium Modular FX – Effekte mit Röhre

Knifonium Modular FX ist ein auf die Effektbearbeitung von externen Signalen ausgerichtetes System im 5U-Format. Es gibt weder Oszillatoren noch andere Audioquellen. Dafür sind die Module konsequent dual aufgebaut, sodass sie auch für Stereosignale genutzt werden können. Die Schaltungen verwenden Röhren für den Audiopfad. Wo es sinnvoll ist, kommen diskrete Transistoren, FETs und sogar IC-Operationsverstärker zum Einsatz. Folgende Module wird es zunächst geben:

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Dual Mic Pre: Vorverstärker mit Lundahl Eingangsübertrager und NOS-Röhren

Dual Phaser: 6-Stage-Phaser mit 6 Röhren und 12 Opto-Isolatoren und integriertem LFO

Dual Filter Bank: 6 Bänder mit Röhrenverstärkern

BBD Delay: Eimerkettenschaltung mit Röhrenverzerrung im Feedback-Loop

Spring Reverb: abgeschirmter Stereo-Federhall mit Röhrenverstärkung

S&H+EF: Sample & Hold und Envelope Follower

Phones: duales Ausgangsmodul mit 3,5 mm- und 6,3 mm-Buchsen

Power Suply

Ob das Modulangebot für Knif Audio Knifonium Modular FX in Zukunft noch ausgebaut werden wird, wurde bislang noch nicht mitgeteilt. Weitere Information, auch zum Preis und der Verfügbarkeit sollen noch vor der Superbooth 26 bekannt gegeben werden.