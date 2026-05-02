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Superbooth 26: Knif Audio Knifonium Modular FX

Röhren-Effekte im 5U-Format

2. Mai 2026

Knif Audio Knifonium Modular FX am

Das Modularsystem Knif Audio Knifonium Modular FX wird auf der Superbooth 26 vorgestellt werden. Am Stand B056 kann man antesten, wie sich die auf Röhrenschaltung basierenden Effekte anhören.

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Knif Audio Knifonium Modular FX – Effekte mit Röhre

Knifonium Modular FX ist ein auf die Effektbearbeitung von externen Signalen ausgerichtetes System im 5U-Format. Es gibt weder Oszillatoren noch andere Audioquellen. Dafür sind die Module konsequent dual aufgebaut, sodass sie auch für Stereosignale genutzt werden können. Die Schaltungen verwenden Röhren für den Audiopfad. Wo es sinnvoll ist, kommen diskrete Transistoren, FETs und sogar IC-Operationsverstärker zum Einsatz. Folgende Module wird es zunächst geben:

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Dual Mic Pre: Vorverstärker mit Lundahl Eingangsübertrager und NOS-Röhren
Dual Phaser: 6-Stage-Phaser mit 6 Röhren und 12 Opto-Isolatoren und integriertem LFO
Dual Filter Bank: 6 Bänder mit Röhrenverstärkern
BBD Delay: Eimerkettenschaltung mit Röhrenverzerrung im Feedback-Loop
Spring Reverb: abgeschirmter Stereo-Federhall mit Röhrenverstärkung
S&H+EF: Sample & Hold und Envelope Follower
Phones: duales Ausgangsmodul mit 3,5 mm- und 6,3 mm-Buchsen
Power Suply

Knif Audio Knifonium Modular FX 5U Module

Ob das Modulangebot für Knif Audio Knifonium Modular FX in Zukunft noch ausgebaut werden wird, wurde bislang noch nicht mitgeteilt. Weitere Information, auch zum Preis und der Verfügbarkeit sollen noch vor der Superbooth 26 bekannt gegeben werden.

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der jim RED

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