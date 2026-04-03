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Superbooth 26: Koma Elektronik Haloplane, Micro-Loop Sampler

Elektromagnetische Wavetables

3. April 2026
Koma Elektronik Haloplane am

Haloplane und Chromaplane lassen sich mit den gleichen Pickups spielen

Koma Elektronik Haloplane ist ein Micro-Loop Sampler und Wavetable-Synthesizer. Das Gerät wurde erneut in Zusammenarbeit mit den Künstlern vom Passepartout Duo entwickelt. Es ist dem Chromaplane zwar grundsätzlich ähnlich, besitzt jedoch eine andere Sound-Engine und ist etwas kompakter. Haloplane wird erstmalig auf der Superbooth 26 am Stand O400 präsentiert werden.

Koma Elektronik Haloplane

Haloplane arbeitet mit elektromagnetischen Feldern und wird mit den gleichen Pickups wie Chromaplane quasi freihändig gespielt. Hier soll es laut Entwickler jedoch ein größeres Potenzial für Ausdrucksstärke geben.

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Für die sieben Felder der Klangerzeugung können Samples aufgenommen und bearbeitet werden, die dann als Wavetables behandelt werden. Dafür lässt sich Haloplane via Bluetooth mit einer Companion-App verbinden, die als Display für die Editierung dient. Außerdem kann Haloplane als USB-MIDI-Controller verwendet werden.

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Weitere Details sowie Angaben zu Preis und Verfügbarkeit zum Koma Elektronik Haloplane werden auf der Superbooth 26 zu erfahren sein.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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