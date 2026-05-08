Kompakte Mixer von Korg mit Filter & Isolator

Nachdem Korg bereits seit längerem die Hybrid-Mixer MW-2408 und MW-1608 im Programm hat, wird auf der Superbooth 26 eine kleinere Version namens Korg MW-12XR präsentiert. Auch ein MW-8XR soll es geben. Zwar kann man die beiden Mixer nicht direkt in Aktion erleben, und ein offizielles Release-Datum gibt es ebenfalls noch nicht, aber zumindest die Hauptfunktionen und die Ausstattung sind bekannt.

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Korg MW-12XR und MW-8XR

Passend zur Superbooth bewirbt Korg die beiden neuen Mischpulte für Keyboarder, Live Performer und Content Creator. Bereits auf der NAMM 2024 entdeckte man am Korg Stand die beiden Kompakt-Mixer MW0804 und MW1204, die es bisher allerdings nicht zur Marktreife gebracht haben. Das auf der Superbooth ausgestellte Modell ähnelt denen von der NAMM 2024 optisch, funktional gibt es allerdings deutliche Unterschiede.

Ausgestattet ist das MW-12XR mit vier XLR-TRS-Comboeingängen mit schaltbarer Phantomspeisung. Kanal 2 lässt sich auf Wunsch auf HiZ umschalten. Die Kanäle 5-12 sind als Stereo ausgelegt und dienen entsprechend für Synthesizer, Drummachines etc..

Pro Kanal stehen ein 3-Band-Equalizer, zwei Aux Sends, ein Panoramaregler, Mute- und PFL-Button und ein Lautstärke-Fader zur Verfügung.

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Die Kanäle 1-4 bieten zusätzlich einen One-Knob-Kompressor und Kanal 11/12 ein über CV steuerbares analoges Filter. Die Signale des Korg MW-12XR lassen sich auf Wunsch auf die zwei Gruppen 1/2 und 3/4 routen, die auch einzeln abgegriffen werden können. Kopfhörerausgang, Footswitch gibt es neben Main-Ausgängen auch.

Als weitere Besonderheit verfügt das MW-12XR über einen internen Recorder (aufgezeichnet wird auf SD-Karte) und es lässt sich via USB in die DAW einbinden.

Zur weiteren Ausstattung des MW-12XR gehören ein 3-Band-Isolator, Display, LED-Meter und zahlreiche digitale Effekte.

Ob und wann genau die beiden Mixer auf den Markt kommen, ist bisher nicht bekannt. Auch einen Preis wollte man uns auf der Superbooth nicht nennen.