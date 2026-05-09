Kompakter Performance Mixer von Korg

Die Nu:Tekt-Serie von Korg bekommt mit dem NTS-4 ein neues Produkt. Auf der Superbooth wird der kompakte Performance-Mixer Korg NTS-4 aktuell neben den 8-/12-Kanal-Mixer MW-12XR und MW-8XR in Aktion gezeigt.

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Korg NTS-4

Neben den eingangs erwähnten MW-Mixern und einem mysteriösen und umhüllten Synthesizer (der auch bis zum Ende der Superbooth nicht enthüllt wird) zeigt Korg auf der diesjährigen Messe den Performance-Mixer NTS-4. Damit erweitert der Hersteller seine Serie um ein weiteres kompaktes Gerät. Der Mixer bietet sechs Kanäle, wovon die ersten beiden als Mono-Kanäle, die Kanäle 3-6 für Stereo-Signale ausgelegt sind. Korg setzt hier nahezu komplett auf 3,5 mm Klinkenbuchsen. Lediglich der Master-Ausgang ist mit 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgestattet.

Als zu viel gibt es nicht zu regeln beim Korg NTS-4. Die Kanäle verfügen lediglich über Drehregler für die Lautstärke, Cue- (zum Vorhören über Kopfhörer) und Mute-Buttons sowie einen Send-Regler. Die Mono-Kanäle 1 und 2 bieten zwar zusätzlich einen Panorama-Regler, einen Equalizer gibt es aber leider nicht. Für rudimentäre Setups und Jams ist der NTS-4 aber dennoch gut geeignet.

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Hierfür sorgen u. a. die internen digitalen Effekte, die über ein kleines LC-Display und ebenso kleine Buttons gesteuert werden. Über die Send-/Return-Wege lassen sich die Signale des Mixers aber auch mit externem Equipment bearbeiten und zurückführen.

Schön ist, dass Korg den NTS-4 mit einem USB-Port ausgestattet hat. Über diesen lässt sich die Summe an die DAW weitergeben und dort aufzeichnen. Die Lautstärke des USB-Signals lässt sich dabei regeln.

Preis und Verfügbarkeit des Korg NTS-4 sind noch nicht bekannt,