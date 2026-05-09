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Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

Kompakter Performance Mixer von Korg

9. Mai 2026
Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

Die Nu:Tekt-Serie von Korg bekommt mit dem NTS-4 ein neues Produkt. Auf der Superbooth wird der kompakte Performance-Mixer Korg NTS-4 aktuell neben den 8-/12-Kanal-Mixer MW-12XR und MW-8XR in Aktion gezeigt.

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Korg NTS-4

Neben den eingangs erwähnten MW-Mixern und einem mysteriösen und umhüllten Synthesizer (der auch bis zum Ende der Superbooth nicht enthüllt wird) zeigt Korg auf der diesjährigen Messe den Performance-Mixer NTS-4. Damit erweitert der Hersteller seine Serie um ein weiteres kompaktes Gerät. Der Mixer bietet sechs Kanäle, wovon die ersten beiden als Mono-Kanäle, die Kanäle 3-6 für Stereo-Signale ausgelegt sind. Korg setzt hier nahezu komplett auf 3,5 mm Klinkenbuchsen. Lediglich der Master-Ausgang ist mit 6,3 mm Klinkenbuchsen ausgestattet.

Als zu viel gibt es nicht zu regeln beim Korg NTS-4. Die Kanäle verfügen lediglich über Drehregler für die Lautstärke, Cue- (zum Vorhören über Kopfhörer) und Mute-Buttons sowie einen Send-Regler. Die Mono-Kanäle 1 und 2 bieten zwar zusätzlich einen Panorama-Regler, einen Equalizer gibt es aber leider nicht. Für rudimentäre Setups und Jams ist der NTS-4 aber dennoch gut geeignet.

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Hierfür sorgen u. a. die internen digitalen Effekte, die über ein kleines LC-Display und ebenso kleine Buttons gesteuert werden. Über die Send-/Return-Wege lassen sich die Signale des Mixers aber auch mit externem Equipment bearbeiten und zurückführen.

Schön ist, dass Korg den NTS-4 mit einem USB-Port ausgestattet hat. Über diesen lässt sich die Summe an die DAW weitergeben und dort aufzeichnen. Die Lautstärke des USB-Signals lässt sich dabei regeln.

Preis und Verfügbarkeit des Korg NTS-4 sind noch nicht bekannt,

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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