Phase 22-Engine mit modernem Interface

Mit dem Nonlinear Labs C25 kündigt der Berliner Hersteller eine kompaktere und modernere Form des Synthesizer C15 an. Allerdings werden sich Interessenten noch bis nächstes Jahr gedulden müssen, bis das Keyboard verfügbar sein wird.

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Nonlinear Labs C25 – Performance-Synthesizer

C25 basiert auf der gleichen Phase 22-Engine, die auch den C15 auszeichnet. Diese kombiniert PD/FM, Physical Modeling und subtraktive Synthese. Durch ein spezielles Feedback-Signal-Routing und morphbare Parameter lassen sich die Sounds sehr ausdrucksstark spielen. Der C25 kann auf die Sound-Library des C15 zugreifen.

Unseren Testbericht zum Nonlinear Labs C15 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

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Das Fatar-Keybed TP-8/S wurde von Nonlinear Labs mit selbst entwickelten Sensoren ausgestattet, die das Spiel besonders detailliert auf die Klangerzeugung übertragen. Als weitere Spielhilfen sind zwei Ribbon-Controller vorhanden, es lassen sich vier Pedale anschließen und es gibt vier CV-Eingänge.

Der große Unterschied zum C15 ist das Bedienfeld. Ein 7″-TFT-Display stellt die Parameter groß und deutlich dar. Die Parameter werden über sechs Endlosreglern mit hoher Auflösung eingestellt. Dazu kommen 24 Tasten mit RGB-Beleuchtung. Das Keyboard verfügt über USB und MIDI-I/O.

Nonlinear Labs C25 wird erst Anfang kommenden Jahres verfügbar sein. Ein konkreter Preis wurde noch nicht genannt.