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Superbooth 26: Nonlinear Labs C25, Synthesizer

Phase 22-Engine mit modernem Interface

8. Mai 2026

Nonlinear Labs C25 am

Mit dem Nonlinear Labs C25 kündigt der Berliner Hersteller eine kompaktere und modernere Form des Synthesizer C15 an. Allerdings werden sich Interessenten noch bis nächstes Jahr gedulden müssen, bis das Keyboard verfügbar sein wird.

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Nonlinear Labs C25 – Performance-Synthesizer

C25 basiert auf der gleichen Phase 22-Engine, die auch den C15 auszeichnet. Diese kombiniert PD/FM, Physical Modeling und subtraktive Synthese. Durch ein spezielles Feedback-Signal-Routing und morphbare Parameter lassen sich die Sounds sehr ausdrucksstark spielen. Der C25 kann auf die Sound-Library des C15 zugreifen.

Unseren Testbericht zum Nonlinear Labs C15 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.

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Das Fatar-Keybed TP-8/S wurde von Nonlinear Labs mit selbst entwickelten Sensoren ausgestattet, die das Spiel besonders detailliert auf die Klangerzeugung übertragen. Als weitere Spielhilfen sind zwei Ribbon-Controller vorhanden, es lassen sich vier Pedale anschließen und es gibt vier CV-Eingänge.

Der große Unterschied zum C15 ist das Bedienfeld. Ein 7″-TFT-Display stellt die Parameter groß und deutlich dar. Die Parameter werden über sechs Endlosreglern mit hoher Auflösung eingestellt. Dazu kommen 24 Tasten mit RGB-Beleuchtung. Das Keyboard verfügt über USB und MIDI-I/O.

Nonlinear Labs C25 rear

Nonlinear Labs C25 wird erst Anfang kommenden Jahres verfügbar sein. Ein konkreter Preis wurde noch nicht genannt.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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Forum
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  1. Profilbild
    toneup RED

    Heute angespielt. Für mich eines der Highlights. Obwohl noch spürbar im Beta Stadium unglaublich dynamisch spielbar. Einige Perlen jetzt schon bei den Werkssounds dabei. Nachschrauben auf den persönlichen Geschmack beim ersten Kontakt mit dem Gerät intuitiv und direkt umsetzbar. Hier wurde viel Richtig gemacht und hier ist viel Potenzial. Touchscreen wird derzeit noch nicht ausreichend genutzt, ist aber noch frühe Beta. Modulationselemente sind im Ansatz gut aber noch nicht richtig ausbalanciert. Lt. Auskunft vor Ort Anfang 2027 für Auslieferung angedacht. Dafür ist der Status schon weit.

  2. Profilbild
    Filterpad AHU

    War dieser auf der Superbooth? Eine sehr gute Idee seitens der Berliner Firma Nonlinear Labs. Ist doch der C15 für viele ein Traumsynthesizer, aber eher im Bereich des unerschwinglichen mit 4k. Wobei der Preis meines Wissens nach immer konstant blieb. Diesmal wurde wenigstens auf den Wunsch vieler eingegangen und USB plus MIDI gleich eingebaut. Warum eingebaut? Na, beim C15 war dies nicht vorgesehen und wurde nachgerüstet bzw. konnte man eine später erstellte Midibox extra hinzukaufen. Aber heutzutage ist es meiner Ansicht nach undenkbar, einen Synthesizer ohne USB und MIDI zu bauen. Überrascht bin ich über die Tatsache, ein Display zu integrieren. Mir gefiel eigentlich der C15 immer weil er genau das nicht hatte! Ist aber Geschmackssache. Über den Preis kann man spekulieren, aber wenn der C15 4k kostet, so schätzte ich den C25 auf etwa 2300€. Der vielseitige Klang und selbstverständlich die beiden Ribbon-Controller machen den C25 zu einem heißen Kaufkandidaten für mich. Er dürfte jetzt schon eines der Synthesizerhighlights 2027 sein. Mal sehen wie er generell 2027 ankommt und in einem Test abschneidet.

  3. Profilbild
    Viertelnote AHU

    das jahr ist eldorado🙂man gold nicht findet so aber
    ein highlight auf das nächste. da entdeckt man immer wieder
    etwas neues. bis das auge reicht🙂
    wer noch leeren raum hat kann den befüllen und konto gleich mit🙂

    okay martin ich so erhöhe auf 2999,00$ mal sehen wer nah rankommt

    • Profilbild
      Filterpad AHU

      @Viertelnote Wie sagen die Kaulitz-Brüder Bill und Klum-Tom im Herbst? Die Wette gilt!… Ja, aktuell gibt viele Möglichkeiten Geld für das eigene Homestudio auszugeben. Dieser C25 catched mich schon sehr muss ich zugeben. Für mich persönlich wäre er noch interessanter gewesen, Nonlinear Labs hätte in vom Bedienpanel so belassen wie den Vorgänger C15, aber kompakter, wenn es den bautechnisch möglich gewesen wäre. Aber das Display macht ihn vermutlich dafür etwas günstiger beim finalen Preis. Seit meinem kaputtgegangenen JP-8000 vermisse ich Ribbon-Controller schon sehr. Der Matriarch hat das leider nicht. Aber es würde auch nicht zu ihm passen.

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