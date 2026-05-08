Lohnenswertes Upgrade

Der brandneue Nord Electro 7 wird von vielen Musikern sehnsüchtig erwartet, verspricht er doch einige spannende neue Funktionen, die bislang dem Flaggschiff Nord Stage 4 vorbehalten waren. Die Nachricht, dass kurzfristig zwei der drei neuen Modelle auf vielfachen Kundenwunsch ein Modulationsrad und den Nord-typischen Pitch Stick erhalten, schlug auf der NAMM Show 2026 ein wie eine Bombe, hat zugleich aber auch die Produktion um Wochen verzögert.

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Nord Electro 7

Kurz vor der Superbooth 26 haben wir vom deutschen Nord-Vertrieb erfahren, dass eventuell ein Modell mit Modulationsrad und Pitch Stick auf der Superbooth zu sehen sein könnte. Neugierig haben wir uns heute auf den Weg zum Nord-Zelt gemacht und tatsächlich: kurz vor dem Event ist eines der ersten Demomodelle eingetroffen und war dort ausgestellt.

Dass die Verbesserungen beim Nord Electro 7 doch größer sind als zunächst angenommen, wurde uns eindrucksvoll präsentiert und wir haben das Demo für euch auf Video festgehalten. Natürlich werden wir den Nord Electro 7 noch einem ausgiebigen AMAZONA-Test unterziehen, sobald die ersten Testgeräte erhältlich sind.

Bis dahin könnt ihr euch mit dem folgenden Video selbst davon überzeugen, dass sich das Upgrade auf den Nord Electro 7 auch für Besitzer der Vorgängermodelle lohnt.

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Das 61-Tasten-Modell wird in ein bis zwei Wochen erhältlich sein, das Modell mit 73 Tasten in ungefähr vier Wochen. Beide sind bereits vorstellbar. Das Modell mit Kawai-Tastatur und Hammermechanik lässt leider noch etwas länger auf sich warten. Meiner Meinung nach lohnt sich besonders der Nord Electro 7 73, da ab diesem mittleren Modell der Pitch Stick und das Modulationsrad integriert sind. Das kleinere 61-Tasten Modell muss ohne beides auskommen.

Video