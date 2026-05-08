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Superbooth 26: Nord Electro 7 Video-Demo

Lohnenswertes Upgrade

8. Mai 2026

Superbooth 2026 Nord Electro 7

Der brandneue Nord Electro 7 wird von vielen Musikern sehnsüchtig erwartet, verspricht er doch einige spannende neue Funktionen, die bislang dem Flaggschiff Nord Stage 4 vorbehalten waren. Die Nachricht, dass kurzfristig zwei der drei neuen Modelle auf vielfachen Kundenwunsch ein Modulationsrad und den Nord-typischen Pitch Stick erhalten, schlug auf der NAMM Show 2026 ein wie eine Bombe, hat zugleich aber auch die Produktion um Wochen verzögert.

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Nord Electro 7

Kurz vor der Superbooth 26 haben wir vom deutschen Nord-Vertrieb erfahren, dass eventuell ein Modell mit Modulationsrad und Pitch Stick auf der Superbooth zu sehen sein könnte. Neugierig haben wir uns heute auf den Weg zum Nord-Zelt gemacht und tatsächlich: kurz vor dem Event ist eines der ersten Demomodelle eingetroffen und war dort ausgestellt.

Dass die Verbesserungen beim Nord Electro 7 doch größer sind als zunächst angenommen, wurde uns eindrucksvoll präsentiert und wir haben das Demo für euch auf Video festgehalten. Natürlich werden wir den Nord Electro 7 noch einem ausgiebigen AMAZONA-Test unterziehen, sobald die ersten Testgeräte erhältlich sind.

Bis dahin könnt ihr euch mit dem folgenden Video selbst davon überzeugen, dass sich das Upgrade auf den Nord Electro 7 auch für Besitzer der Vorgängermodelle lohnt.

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Das 61-Tasten-Modell wird in ein bis zwei Wochen erhältlich sein, das Modell mit 73 Tasten in ungefähr vier Wochen. Beide sind bereits vorstellbar. Das Modell mit Kawai-Tastatur und Hammermechanik lässt leider noch etwas länger auf sich warten. Meiner Meinung nach lohnt sich besonders der Nord Electro 7 73, da ab diesem mittleren Modell der Pitch Stick und das Modulationsrad integriert sind. Das kleinere 61-Tasten Modell muss ohne beides auskommen.

Video

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Markus Galla RED

Studium Musik (Klavier/E-Gitarre) und Germanistik, Audio Engineer Diplom (SAE), seit 2009 freiberuflich selbstständig als Fachredakteur, Tontechniker, Musiker (Keyboarder und Gitarrist), Musiklehrer. Autor von "Tontechnik in der Schule" (Lugert Verlag), "Heavy Metal" (Lugert Verlag), Herausgeber und Co-Autor von "Amadeus 1" (Lehrbuch Musik für Gymnasien), Autor hunderter Fachartikel in Print- und Online-Medien

www.markusgalla.com

Referent/Workshop-Leiter für

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