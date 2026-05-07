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Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

Sequencing im Amiga-Stil

7. Mai 2026
Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

Die neu gegründete Berliner Firma Pink Parrot Studio stellt mit Quadtrack eine neue Software-Groovebox vor. Die Wurzeln des Unternehmens sind dabei nicht zu übersehen, denn Retro-Computer stehen bei den Entwicklern hoch im Kurs.

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Pink Parrot Studio Quadtrack

Obwohl die Firma Pink Parrot Studio nicht auf der Superbooth 26 zugegen ist, weil die Firma ihren Sitz in Berlin hat.

Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

Pink Parrot Studio Quadtrack kombiniert eine Hommage an den Commodore-Amiga-Computer mit modernem Live-Sequencing und ermöglicht laut Hersteller damit alles von traditionellen Dance-Grooves bis hin zu experimentellen Rhythmen. Dabei setzen die Entwickler auf eine intuitive Benutzeroberfläche und bieten in Kombination mit speziellen Tastaturkürzeln eine schnelle und einfache Möglichkeit, Grooves und Sequenzen zu erzeugen.

Hierfür wird Pink Parrot Studio Quadtrack mit mehreren Sample-Sets ausgeliefert, die jeweils 64 Samples enthalten und Namen wie Arcade, Future/Retro, Junglist, Klubnacht etc. tragen. Die vier Tracks von Quadtrack verfügen jeweils über einen 16-Step-Sequencer sowie eine Vielzahl von Modulationsmöglichkeiten.

Hier einige Informationen zu Quadtrack:

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  • 4 Track Sample Sequencer with individual Step Length, Divisions and Playback Direction
  • 640 Samples, divided into 10 SampleSets
  • 3 Levels of Step Probability
  • 4 Trig Tool types; Step Push, Step Jump, Flip Sample, Flip Direction
  • Snaptron; 8 Memory locations to store & compose your beats with its own Sequencer, featuring Step Divisions, Length and Playback Direction
  • Glitchtron; Track assignable intermittent repeater
  • CycloTron; Track assignable Step looper
  • TempoTron; BPM shuffler
  • ModelTron; the ultimate randomizer
  • MeloTron; 8 Step Sequencer for Pitch & Sample modulation, with its own Step Divisions, Length and Direction
  • Pitch & Sample Tron engines to mix up samples and pitches
  • Track based Pattern Generators and musically tuned Randomizers
  • Keyboard bindings geared towards Performance
  • Save and Recall States via FS-UAE Emulation

Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

Quadtrack läuft unter macOS 10.13 (oder neuer) und Windows XP (oder neuer) in einer Amiga-Emulation (UAE), die mit der Software geliefert wird und ohne Installation/Setup funktioniert. Dazu läuft Quadtrack auch auf einem originalen Commodore Amiga mit 2 MB Chip-RAM und mindestens einem Motorola 68040-Prozessor – wenn auch mit begrenztem Speicher für die Sample-Wiedergabe.

Über die Website von Pink Parrot Studio ist Quadtrack ab sofort zum Preis von 25,- Euro erhältlich. Eine kostenlose Demo-Version findet ihr hier.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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