Das Gewicht entscheidet über die Tonhöhe

Vom Hersteller Playtronica hatten wir bereits die unterschiedlichsten, teils recht kuriose Produkte im Test. Mit Playtronica Scales zeigt die Firma auf der Superbooth 26 nun einen neuen MIDI-Controller.

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Playtronica Scales

Beim MIDI-Controller Scales handelt es sich um ein spielerisches MIDI-Instrument, das Alltagsgegenstände in Musiknoten verwandelt.

Herzstück ist eine kleine runde Platte, auf der Gegenstände platziert werden können und je nach Gewicht des Gegenstands verändert sich die Tonhöhe. Mit fünf Ausdrucksmodi ermöglicht Scales, Melodien, Drones, Arpeggios oder Klanglandschaften zu erzeugen. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch in einigen Videos auf der Website von Playtronica anschauen.

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Objekte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg lassen sich auf der Platte des MIDI-Controllers platzieren und neben einzelnen Tönen lassen sich auch einfache Loop-Sequenzen im Arpeggio Mode, Akkorde im Hold Mode, Improvisationen durch das Bewegen der Gegenstände auf der Platte oder das Tempo variieren.

Scales kann selbst keine eigenen Klänge erzeugen, dient also lediglich als MIDI-Controller, der ein Smartphone, Tablet oder Computer ansteuern kann. Erfreulicherweise verfügt Scales über einen TRS-MIDI-Ausgang, so dass auch Hardware-Synthesizer o.ä. damit angesteuert werden können. Auf Wunsch lassen sich auch mehrere Controller kombinieren.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.