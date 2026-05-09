ANZEIGE
ANZEIGE

Superbooth 26: Playtronica Scales, MIDI-Controller

Das Gewicht entscheidet über die Tonhöhe

9. Mai 2026
playtronica scales

Superbooth 26: Playtronica Scales, MIDI-Controller

Vom Hersteller Playtronica hatten wir bereits die unterschiedlichsten, teils recht kuriose Produkte im Test. Mit Playtronica Scales zeigt die Firma auf der Superbooth 26 nun einen neuen MIDI-Controller.

ANZEIGE

Playtronica Scales

Beim MIDI-Controller Scales handelt es sich um ein spielerisches MIDI-Instrument, das Alltagsgegenstände in Musiknoten verwandelt.

Superbooth 26: Playtronica Scales, MIDI-Controller

Herzstück ist eine kleine runde Platte, auf der Gegenstände platziert werden können und je nach Gewicht des Gegenstands verändert sich die Tonhöhe. Mit fünf Ausdrucksmodi ermöglicht Scales, Melodien, Drones, Arpeggios oder Klanglandschaften zu erzeugen. Wie das Ganze funktioniert, könnt ihr euch in einigen Videos auf der Website von Playtronica anschauen.

ANZEIGE

Playtronica Scales, MIDI-Controller

Objekte mit einem Gewicht von bis zu 3 kg lassen sich auf der Platte des MIDI-Controllers platzieren und neben einzelnen Tönen lassen sich auch einfache Loop-Sequenzen im Arpeggio Mode, Akkorde im Hold Mode, Improvisationen durch das Bewegen der Gegenstände auf der Platte oder das Tempo variieren.

Superbooth 26: Playtronica Scales, MIDI-Controller

Auch den Orbita können Interessierte am Playtronica Stand ausprobieren

Scales kann selbst keine eigenen Klänge erzeugen, dient also lediglich als MIDI-Controller, der ein Smartphone, Tablet oder Computer ansteuern kann. Erfreulicherweise verfügt Scales über einen TRS-MIDI-Ausgang, so dass auch Hardware-Synthesizer o.ä. damit angesteuert werden können. Auf Wunsch lassen sich auch mehrere Controller kombinieren.

Preis und Verfügbarkeit sind bisher noch nicht bekannt.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

Profil ansehen
Beats Keys Studio Vintage
Mehr zum Thema Superbooth 26
Latest Stories
voicas deskrover effektgerät

Von leichter Sättigung bis grobe Verzerrung

Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

News
09.05.2026 |0
TiNRS Modularsystem vs

Bye bye Eurorack

Superbooth 26: TiNRS Modularsystem zum Abschied

News
09.05.2026 |0
Tubbutec TR-6oh6 vs

9 neue Sounds, MIDI & mehr für die TR-606

Superbooth 26: Tubbutec TR-6oh6, Modifikation

News
09.05.2026 |1
Majella Audio Compax Synthesizer vs

Verkleinerter & erweiterter Implexus

Superbooth 26: Majella Audio Compax, Synthesizer

News
09.05.2026 |1
korg nts-4 mixer

Kompakter Performance Mixer von Korg

Superbooth 26: Korg NTS-4, Mixer

News
09.05.2026 |1
Bastl Instruments Kalimba vs

Kalimba mit Synth-Engine

Superbooth 26: Bastl Instruments Kalimba

News
09.05.2026 |0
Modal Electronics Element One vs

VA-Synth für Performer

Superbooth 26: Modal Electronics Element One, Synthesizer

News
08.05.2026 |33
Nonlinear Labs C25 vs

Phase 22-Engine mit modernem Interface

Superbooth 26: Nonlinear Labs C25, Synthesizer

News
08.05.2026 |5
elektron outbox8 powerhub

Zubehör für Overbridge-Geräte

Superbooth 26: Elektron Outbox8, Powerhub

News
08.05.2026 |0
korg mw-12xr mw-8xr

Kompakte Mixer von Korg mit Filter & Isolator

Superbooth 26: Korg MW-12XR, MW-8XR, Digital-Mixer

News
08.05.2026 |1
Polyend Drums vs

Der nächste Drum-Champ?

Superbooth 26: Polyend Drums, hybride Drum-Maschine

News
08.05.2026 |20
Superbooth2026 Nord Electro 7

Lohnenswertes Upgrade

Superbooth 26: Nord Electro 7 Video-Demo

News
08.05.2026 |8
Erica Synths Resonant Filterbank vs

Desktop-Filter mit 10 Bändern

Superbooth 26: Erica Synths Resonant Filterbank

News
07.05.2026 |2
Pink Parrot Studio Quadtrack

Sequencing im Amiga-Stil

Superbooth 26: Pink Parrot Studio Quadtrack, Software-Groovebox

News
07.05.2026 |9
Sonicware deconstruct Minimal Groovebox vs

Drums, Bass-Synth & Sampler

Superbooth 26: Sonicware deconstruct Minimal, Groovebox

News
07.05.2026 |5
kiviak instruments wofi le

Jetzt gibt's den WoFi-Sampler im kompakten Format

Superbooth 26: Kiviak Instruments WoFi LE, Sampler

News
06.05.2026 |4
1010music blackbox 2

Was kann die neue Version des Compact Sampling Studios?

Superbooth 26: 1010music blackbox 2, Compact Sampling Studio

News
06.05.2026 |2
Twisted Electrons FLEXFM vs

Groovebox mit FM und Sampling

Superbooth 26: Twisted Electrons FLEXFM, Groovebox

News
06.05.2026 |7
dadamachines tbd-16 vs

Open Source & hackable

Superbooth 26: dadamachines tbd-16, Groovebox

News
06.05.2026 |0
Tasty Chips GR-2 Granular Synthesizer vs

GR-MEGA in klein

Superbooth 26: Tasty Chips GR-2, Granular-Synthesizer

News
06.05.2026 |2
Xaoc Devices Budapeszt Skopje Eurorack vs

Spektral-Filter & Dual-Quantizer

Superbooth 26: Xaoc Devices Budapeszt & Skopje, Eurorack

News
06.05.2026 |0
Cyma Forma RND synth vs

Gadget oder Inspiration?

Superbooth 26: Cyma Forma RND synth, Zufalls-Synthesizer

News
06.05.2026 |3
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X