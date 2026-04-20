Superbooth 26: Plinky 12 Blocks, Chords & Toadstep

3 polyphone Touch-Synthesizer

Die drei Synthesizer Plinky 12 Blocks, Chords & Toadstep haben auf der Superbooth 26 Premiere. Die als expressive, polyphone Touch-Synthesizer bezeichneten Instrumente können am Stand Z365 angetestet und vor allem angetastet werden, denn die großen, quadratischen Oberflächen laden zum live spielen und improvisieren ein.

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Plinky 12 Blocks, Chords & Toadstep

Die drei Instrumente wurden in Zusammenarbeit mit mehreren Entwicklern entworfen. Sie wurden um die gleiche Engine herum aufgebaut, verfolgen jedoch jeweils eigene Ansätze und können mit unterschiedlich gestalteten, berührungsempfindlichen Panels ausgestattet werden. Über einen Web-Editor können User sogar ihre eigenen Panels entwerfen.

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Plinky 12 Blocks hat ein offenes Panel, das kompatibel zum Monome-Grid ist und zum Experimentieren einlädt. Die sogenannte Touch-Synthese funktioniert wie bei dem DIY-Synthesizer Plinky mit Wavetables, Granular-Sample-Playback und digitalen Oszillatoren. Zwischen den Soundquellen wird durch einfaches Gleiten mit dem Finger auf dem Panel gemischt.

Plinky 12 Chords fokussiert sich auf harmonische Strukturen und Chord Progressions. Es lassen sich mit 12 Stimmen Melodien und Akkorde spielen, während man auf mehrfache Weise Einfluss auf den Klang nehmen kann. Das Panel bietet 13 Paletten mit je 45 Cords. So lassen sich schnell die richtigen Harmonien finden.

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Plinky 12 Toadstep ist ein 4-Track Sequencer, mit dem sich schnell Riffs, selbst generierende Melodien und Acid-Style Basslines erzeugen lassen. Einige Ideen der Sequencer RYK M185 und Intellijel Metropolis flossen in die Entwicklung mit ein. Alle Sequenzen können via MIDI und zwei davon alternativ auch als CV ausgegeben werden. Die interne Klangerzeugung lässt sich pro Track mit anderen Sounds nutzen. Für die Soundprogrammierung ist ein Web-Editor vorhanden.

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Plinky 12 Blocks, Chords und Toadstep werden voraussichtlich im Laufe des Sommers 2026 verfügbar sein. Eine Angabe zum Preis gibt es noch nicht.