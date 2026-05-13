Zwischen Modular-Gear, Vintage-Synths und Festivalstimmung

Die Superbooth 26 ist vorbei und die AMAZONA-Redaktion ist mit vielen neuen Eindrücken wieder in den Redaktionsalltag gestartet. Auch AMAZONA-Autor TobyFB war wieder auf der Superbooth unterwegs, hat viele Fotos gemacht und lässt das Event noch einmal auf kurzweilige Art und Weise Revue passieren.

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Superbooth 26: Rückblick

BAU – Business As Usual, Superbooth

Zwischen Terminen an der südlichen Weinstraße und München passt immer noch eine Superbooth, wenn auch in komprimierter Form und mit Messerundgängen der Marke „flinke Hufe“. Hürde Nummer 1 ist die Deutsche Bahn. Und die diversen Herausforderungen, die Reisen mit dem ICE mit sich bringen. Spoiler: Der ICE von Mannheim nach Berlin hatte anfängliche 35 Minuten Verspätung. Diese reduzierten sich im Laufe der Anreise auf 15 Minuten. Strategisch clever ist die Wahl des richtigen Hotels. Einige „Feierbiester“ hätten die Sperrstunde ruhig mitbringen können. Allerdings seien ihnen ein Späti mit Bayrisch Hell und laue Nächte an der Spree gegönnt. Solange die Qualität der Berichterstattung von der Superbooth nicht leidet. Und wie das so ist: Man trifft sich immer zweimal im Leben.

Der erste Nachmittag auf der Superbooth beginnt schon mal gut mit Meet-and-Greets der AMAZONA-Kollegen und diverser „Promis“. Und so kann man es nicht anders sagen: mit einem Paukenschlag. InMusic übernimmt NI. Raschelte es vorab, hatte man ab 10:00 Uhr die Meldung offiziell.

Was allerdings in diesem Zusammenhang nicht stimmig ist: Alle Marken der InMusic Group, u. a. Moog und Akai, waren nicht auf der Superbooth anwesend. Allerdings „feierte“ Roland sein Comeback auf der Superbooth 26, die auch eine Jubiläumsveranstaltung ist. Insofern markiert sie auch einen Neuanfang, da Herr Schneider den Staffelstab zwischenzeitlich weitergegeben hat.

Tasten und Synthesizer

Erster Eindruck am Freitagnachmittag: gefühlt weniger Aussteller (Anmerkung der Redaktion: In der Tat sind es laut Veranstalter 330 Aussteller und damit die größte Anzahl in der Geschichte der Superbooth) und gefühlt mehr Besucher. Ebenso ein positiver Eindruck: Man hat das Feedback zum Catering angenommen und angepasst. Klar kann man die Schlange am Kaffeestand von Effi Biest nicht vermeiden. Aber hier lohnt sich das Anstehen. Legendär sind auch die Damen von der Garderobe: „Kiek ma, dein Rollkoffer haste aber nich schön jepackt“. Antwort: „Ja, musste im Hotel im Foyer strippen und umpacken. Zimmer nich fertig, dit is Berlin“.

Das erste Feedback bestätigte sich: Die großen Hersteller hatten keine exklusiven Neuigkeiten. Beziehungsweise gab es mehr oder minder Ankündigungen über neues Gear im weiteren Jahresverlauf. Spannend, aber auch irrwitzig war KORG mit einem notdürftig verhüllten Synth, bei dem jeder einen Blick unter die Hülle werfen wollte. Allerdings war hier auch nicht viel herauszubekommen. Man hüllte sich bei KORG in nebulöse Ankündigungen.

Nach einem ersten Rundgang ein zweiter Eindruck: Studio – da lohnt sich ein Auge drauf. Also erst einmal ab ins Bungalow-Dorf zu Roland, Doepfer und Co. Bei Doepfer trägt der Generationswechsel mittlerweile auch Früchte. Roland hatte das Firmware-Update der TR-1000 am Start und zeigte LYDIA Project Phase 2. Dabei handelt es sich um eine neue Version ihres experimentellen AI-Neural-Sampling-Pedal-Konzepts. Es handelt sich um einen Prototyp. Wir werden das Projekt begleiten und hoffen, dass hier demnächst fertige Produkte zum Test folgen.

Wohingegen Waldorf am Stand unter anderem mit dem Protein aufwartete, hier bei amazona.de schon getestet. Sicher interessant für Musiker, die jenseits von Roland und Oberheim zu Hause sind. Definitiv ästhetisch ein Highlight und klanglich bei dem aufgerufenen Preis ein No-Brainer (Anmerkung der Redaktion: Schaut doch auch bei unserem Mai-Gewinnspiel vorbei, da gibt es gleich drei Waldorf Protein zu gewinnen).

Generell war zu beobachten, dass sich bei Effekten und Effektgeräten die Grenzen der klassischen Aufteilung hin zu mehr Instrument und Performance verschieben. Das ist absolut spannend.

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Studio

Nicht weniger interessant war es in der Studioecke. Auch hier geht der Trend in Richtung Live und Performance. Das konnte man zum Beispiel bei Korg und anderen Herstellern sehen. Korg hat mit dem NTS-4 Mixer einen kleinen, kompakten Performance-Mixer vorgestellt. Allerdings sind Preis und einzelne technische Spezifikationen noch nicht ganz klar. Korg MW-12XR und Korg MW-8XR sind ebenfalls neue Mixer für Live und Content Creation. Die Funktionen sind schon einmal vielversprechend. Der Korg MW-12XR verfügt über einen internen SD-Recorder und USB-Anbindung zur Integration. Das hybride Mixer-Konzept von Korg wird somit um zwei neue Modelle erweitert.

Alles eine Frage des Budgets ist es in der High-End-Ecke, unter anderem mit SSL und Harrison Audio. Hier geht die Reise eindeutig in Richtung analoges Mixing mit Integration moderner digitaler Workflows wie Dante. Ob man Dante nun im Rahmen eines Homestudios integrieren möchte, sei dahingestellt. Aber 500er-Module mit Dante-Integration sind schon sehr gut mitgedacht. SSL und Harrison denken hier auch an kleinere Budgets. Die SSL-500er-Module sind neben dem SSL SiX und Big SiX definitiv eine Aufwertung für Audio. Den Platz für eine 48/72/96er Inline-Konsole nebst Stromanschluss muss man allerdings erst einmal haben.

Spannend war im Studio-Bereich auch, dass ADAT nicht stirbt. Hersteller nehmen sich weiter des Themas an und entwickeln es weiter. Sei es in Form von 500er-Modulen oder 19-Zoll-Racks. Im Nahbereich ist das immer noch eine sinnvolle Methode, um Effekte und Gear ins Setup zu bringen.

Vintage & Modular

Dieses Jahr fanden sich im Foyer – und wer aufmerksam hinschaute – ein Lexicon 224 und eine LARC.

Eine sichere Bank für Neuheiten ist immer modulares Equipment. Die Kleinhersteller übertreffen sich hier mit durchaus innovativen Ansätzen und Produkten. Ein Beispiel ist der Deskrover, der ohne Anstrengung die analoge und digitale Welt sowie Studio und Performance zusammenbringt. Seine Funktion: Stereo-Multiband-Overdrive. Der Trick: Es ist nicht einfach nur ein Overdrive. Verschiedene Typen von Röhre bis Diode und Bandsättigung können eingestellt werden. Das konnte man am Stand mit einer TR-909 wunderbar nachvollziehen.

Oder Instruo, mit Modulen und Systemen, bei denen die Grenzen zwischen Effekt und Instrument aufgehoben werden.

A Walk in the Park

Generell ist es auf der Superbooth empfehlenswert, auch einmal nach links und rechts abzuschweifen. Dann findet man kleine Schätzchen wie den Big Time Reverb von Chase Bliss. Dieser ist ein neu entwickelter hybrider Reverb im Stil der klassischen Achtzigerjahre-Reverbs. Allerdings in Form eines Pedals mit Automatisierung und Motorfadern, True Stereo I/O sowie pro Kanal einstellbarem Delay und Reverb.

Life is Live

Menschen auf der Superbooth

Nun geht man nicht nur wegen des Gears auf die Messe. Die Superbooth ist der Platz, um kollegiale Freundschaften zu pflegen, zu netzwerken oder einfach gemeinsam abzuhängen und nerdige Fachgespräche zu führen.

Die Dichte an Bloggern und YouTubern im Jahr 2026 wirkte noch einmal deutlich höher. Alex Ball war in der Vintage-Ausstellung zu treffen, während man Audiopilz entspannt bei den Klängen von Andrea Cichecki sah. Die Liste ließe sich problemlos fortsetzen. Allerdings, liebe Kollegen: Wir ziehen an einem Strang und es ist absolut uncool, sich während einer Performance zwischen Künstler und Publikum zu präsentieren. Toby zieht sich auch keine schusssichere Presseweste an. Ein AMAZONA-T-Shirt und ein freundliches Lächeln reichen dann auch für mehr Reichweite.

Das Musikprogramm 2026 stach – neben den Acts, die immer da sind, wie Dubsystem mit UK Drill, DnB, Jungle, Dub und allem, was basslastig ist – durch eine Ausgewogenheit auf extrem hohem Niveau hervor. Um drei Highlights herauszupicken: Monolake mit einem „ultra special 8bit“-Setup aus vier Commodore-CBM-8032-Computern. Martha Bahr alias Panicgirl performte ein Picknick-Set der anderen Art auf der Seebühne.

Aus einer ganz anderen Richtung kam Andrea Cichecki. Sie erschafft Synths, Sounds und Noise, die ebenso magisch wie modern sind. Das können wir schon ankündigen: Ein Interview ist im Kasten und wird in Kürze erscheinen.

Eher ein „privates“ Highlight war das Treffen mit Freya Arde. Sie erschuf im Instruo-Zelt mit einer Epiphone und dem anwesenden modularen FX-System Magie und zeigte, warum sie zu Recht eines der größten deutschen Talente im Filmmusikbereich ist. Zudem ist sie die erste Stipendiatin der Initiative Musik.

Die Initiative Musik hat ihre Residency im Rahmen der 76. Berlinale 2026 offiziell bekannt gegeben. Erste Stipendiatin ist die mehrfach ausgezeichnete Komponistin Freya Arde, bekannt für Musik zu Filmen wie Das fliegende Klassenzimmer und Das geheime Leben der Bäume sowie Riefenstahl von Andres Veiel und Produzentin Sandra Maischberger. Auch für den Coming-of-Age-Film Everyone’s Sorry Nowadays von Frederike Migom komponierte sie die Musik. Der Film feierte am 14. Februar 2026 seine Weltpremiere auf der Berlinale.

Ab 2027 startet die Initiative Musik gemeinsam mit der renommierten Villa Aurora in Los Angeles ein neues Filmmusik-Residenzprogramm. Musiker und Komponisten aus Deutschland können dort bei einem dreimonatigen Arbeitsaufenthalt neue Klangwelten für Film und Medien entwickeln. Die Villa Aurora, ehemaliges Exilhaus von Lion und Marta Feuchtwanger, ist seit 1995 ein kreativer Treffpunkt für Künstler aus aller Welt. Hier bleiben wir dran.

An dieser Stelle möchte ich mich auch noch bei Annika von Panda Lassow bedanken, die mehr oder minder geduldig als Fotomodell herhalten musste. Panda Lassow (bürgerlicher Name Annika Wetzko) ist eine der multitalentierten Musiker des Raumes Dresden und der Lausitz. Nachdem sie elf Jahre in Rotterdam gelebt und gewirkt hat, kehrte sie nun wieder an den Ort zurück, an dem alles vor 15 Jahren begann.

Sie ist DJ, Produzentin, Label-Mama von ANUS Records und LES CIDRES, Organisatorin der Beatmakers Union und Radiomacherin. Letzteres bis 2020 als Resident für insgesamt acht Jahre bei Red Light Radio in Amsterdam. Seit diesem Jahr wieder in Amsterdam mit „Endlich Wochenende“ bei Echobox sowie unregelmäßig in Rotterdam bei Operator. Auch hier bleiben wir dran.

High- und Lowlights

Für die Jubiläumsausgabe und angesichts dessen, dass die Superbooth meiner Meinung nach fast klinisch tot war, hatten wir 2026 eine (Super) Superbooth. Von mir eine klare Empfehlung auch für Neulinge: Nehmt euch die drei Tage Zeit und genießt Gear und Musik in Häppchen. Sehr gut war, dass man das gastronomische Konzept vor der Seebühne weiter entzerrt hat. Bei den Abend-Performances war es sonst oft sehr voll.

Was in diesem Jahr besonders gut gepasst hat, war der Livesound. Gut abgemischt, Bässe aus dem Keller, weitestgehend transparenter Wohlklang. Damit komme ich auch zum Abschluss. Lowlights gab es außer fehlenden Ausstellern nicht.

Vielen Dank für die SB26 und wir sehen uns im nächsten Jahr. Thanks for having us.

Video

Für diejenigen, die lieber bewegte Bilder mögen, sei auch noch einmal auf unseren Videorundgang bei YouTube hingewiesen.