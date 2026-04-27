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Superbooth 26: SBRK Devices Zerua Nahasi, Eurorack Granular-Synthesizer

4x Granular-Engine + IR-Hall

27. April 2026

SBRK Devices Zerua Nahasi am

Ein erster Prototyp des Granular-Synthesizer-Moduls SBRK Devices Zerua Nahasi wurde bereits Ende letzten Jahres zur Bristronica 25 vorgestellt. Nun zeigt der spanische Entwickler das fertige Modul auf der Superbooth 26 am Stand W241.

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SBRK Devices Zerua Nahasi – Granular + IR-Hall

Das 30 TE breite Eurorack-Modul kombiniert eine 4-fache Granular-Engine, die in Stereo arbeitet. Die vier Einheiten lassen sich unabhängig voneinander oder in Kombination parallel nutzen. In jede Engine kann ein Sample geladen oder über den Stereo-Eingang aufgenommen werden. Die maximale Länge pro Slot beträgt 20 Sekunden. Außerdem kann die Granular-Engine auch als Echtzeit-Effekt genutzt werden.

Momentan besteht die Wahl zwischen zwei Modi für die Granulation: Varispeed und Stretching. In Zukunft sollen weitere Modi hinzukommen.

SBRK Devices Zerua Nahasi side

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Die vier Engines lassen sich zueinander synchronisiert abspielen. Die Hauptparameter Grain Position, Grain Length, Density, Pitch/Speed, Envelope Shape und Stereo Image lassen sich über CV-Eingänge modulieren. Außerdem gibt es eine Randomize-Funktion, die diese Parameter zufällig einstellt.

Weiterhin verfügt das Modul über ein Convolution Reverb, für das ab Werk mehrere Impulsantworten, die in Barcelona aufgenommen wurden, installiert sind. Zusätzliche IRs lassen sich über eine SD-Karte laden. Die SD-Karte dient auch zum Speichern und Importieren von Samples für die Granular-Engines.

Angaben zur Verfügbarkeit und den Preis des SBRK Devices Zerua Nahasi liegen noch nicht vor.

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der jim RED

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  1. Profilbild
    plumperquatsch AHU

    granular sample verwurstung und IR loader; 5 slots und kein display
    man darf sich also merken welches sample man wo reingeladen hat 🤯
    hui wie praktisch 🤡

    mit IR Maschinen kann man auch ride samples o.ä. dynamisch mit ner Milchtüte und nem kontaktmic spielen, wenn man wüsste welches sample geladen ist.
    Leider hat hier niemand mitgedacht. 🤦🏻‍♂️

    2. Mehr anzeigen
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