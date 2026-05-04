Controller mit passendem Eurorack-Modul

Auf der am Donnerstag startenden Superbooth 26 wird der neue MIDI-Controller Shik S32 der Öffentlichkeit präsentiert. Dazu stellt der Hersteller auch ein passendes CV16-Eurorack-Modul vor.

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Shik S32, MIDI-Controller

In den letzten Monaten kam der eine oder andere sehr interessante MIDI-Controller auf den Markt, so u.a. der Neuzeit Drop oder der Dialr von Producely. Auf der Superbooth 26 wird nun der Shik S32 vorgestellt, eine Art Nachfolger bzw. erweiterte Version des N32B.

Ausgestattet ist der Shik S32 mit 32 hochauflösenden Drehreglern, die MIDI-CC, SysEx, 14 Bit-CC, NPRN uvm. bieten. Dazu bietet der Controller praktische Makro-Funktionen, über die bis zu vier Parameter gleichzeitig gesteuert werden können.

Doch das ist noch nicht alles. Der S32 Controller verfügt über eine ausgefuchste MIDI-Effekt-Engine. Mehrere Effekte wie Harmonizer, Arpeggiator, Envelope, Looper, Delay, Randomizer, Filter, Merger etc. lassen sich stapeln und kombinieren, so dass im Handumdrehen dynamische Sequenzen entstehen. Darüber hinaus stehen mehrere LFOs zur Verfügung, die sich auf Wunsch auch gegenseitig modulieren können.

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Die Einstellungen des S32 lassen sich zum späteren Aufruf in Presets speichern.

Shik CV16

Als zweite Neuheit präsentiert Shik das MIDI-zu-CV-Modul CV16. Hiermit lassen sich die CV-Steuersignale des S32 auf 16 Ausgänge verteilen. Die Bedienung erfolgt über vier Buttons. Das Modul bietet einen MIDI-Eingang, einen USB-Host-Anschluss sowie eine Com-Anschluss zur direkten Verbindung mit dem S32-Controller.

Preis und Verfügbarkeit hat Shik für S32 und CV16 noch nicht bekannt gegeben.