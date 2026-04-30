Ein Synth wie ein Brettspiel

Soma Enigma ist ein Synthesizer, dessen Oberfläche, aber auch Bedienung mehr an ein Brettspiel erinnert, als an einen herkömmlichen Synthesizer. Aber wann war etwas bei Soma schon mal herkömmlich? Soma Laboratory ist auf der Superbooth 26 am Stand O115 anzutreffen.

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Soma Enigma – Objektsteuerung

Mit einem ersten Demo-Video wird der Prototyp von Enigma vorgestellt. Ungewöhnliche und haptische Bedienungskonzepte sind wir ja von Soma-Instrumenten durchaus gewohnt. Das quadratische Enigma hat die Anmutung eines Brettspiels oder eines Ouija-Boards.

Es gibt keine Bedienelemente. Stattdessen soll man metallische Objekte auf die Oberfläche legen. Position, Größe und Winkel (bei länglichen Objekten) beeinflussen den Klang. Die Linien auf der Oberseite dienen offenbar nur zur Orientierung.

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Unter der Oberfläche sind vermutlich mehrere Sensoren (oder eine durchgehende Sensorenfläche) angebracht, die durch die Objekte beeinflusst werden. Worauf die Sensoren wirken, welche Parameter wo auf der Oberfläche angesprochen werden, ist bislang ebenso unklar, wie die Art der Klangerzeugung selbst. Dem Video zufolge sind Drones, Ambiences und Noise anscheinend die Stärke des Instrumentes.

Soma Enigma befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Der Synthesizer soll noch in diesem Jahr erscheinen. Zum Preis gibt es noch keine Angabe.