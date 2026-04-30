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Superbooth 26: Soma Enigma, Synthesizer

Ein Synth wie ein Brettspiel

30. April 2026

Soma Enigma Synthesizer am

Soma Enigma ist ein Synthesizer, dessen Oberfläche, aber auch Bedienung mehr an ein Brettspiel erinnert, als an einen herkömmlichen Synthesizer. Aber wann war etwas bei Soma schon mal herkömmlich? Soma Laboratory ist auf der Superbooth 26 am Stand O115 anzutreffen.

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Soma Enigma – Objektsteuerung

Mit einem ersten Demo-Video wird der Prototyp von Enigma vorgestellt. Ungewöhnliche und haptische Bedienungskonzepte sind wir ja von Soma-Instrumenten durchaus gewohnt. Das quadratische Enigma hat die Anmutung eines Brettspiels oder eines Ouija-Boards.

Es gibt keine Bedienelemente. Stattdessen soll man metallische Objekte auf die Oberfläche legen. Position, Größe und Winkel (bei länglichen Objekten) beeinflussen den Klang. Die Linien auf der Oberseite dienen offenbar nur zur Orientierung.

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Unter der Oberfläche sind vermutlich mehrere Sensoren (oder eine durchgehende Sensorenfläche) angebracht, die durch die Objekte beeinflusst werden. Worauf die Sensoren wirken, welche Parameter wo auf der Oberfläche angesprochen werden, ist bislang ebenso unklar, wie die Art der Klangerzeugung selbst. Dem Video zufolge sind Drones, Ambiences und Noise anscheinend die Stärke des Instrumentes.

Soma Enigma befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Der Synthesizer soll noch in diesem Jahr erscheinen. Zum Preis gibt es noch keine Angabe.

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der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Passt zu Soma hätte ich mal gesagt. Alles, außer normal (paranormal) und irgendwie immer ein wenig dronelastig. Über die Qualität des Board-Synthis braucht man sich vermutlich keine Gedanken machen, denn, alles von Soma fühlt sich keinesfalls billig an. Kennt jemand von typischen Teenager-Horror Streifen so ein Witch-Board, wo ein Pfeil einen Namen schreibt und ähnliches? Daran musste ich als erstes denken bei dem Synthesizer. Darf man überhaupt noch Synthesizer sagen bei dem Teil? Meines ist es weniger aber dieses Gerät macht bestimmt sehr viel Spaß und die Möglichkeiten sind fast so unendlich und geheimnissvoll wie der Weltraum bzw. die Enigma Chiffriermaschine (schlauer Name btw). Schade das bei solchen Geräten immer der Grundklang gleich bleibt. So etwas eines Tages mit verschiedenen Wavetables o. Oszillatoren etc, dass wäre es! Mehr wie 400€ sollte der allerdings nicht kosten meiner Meinung nach. Er hat ja nichts „auf der Haube“, sondern „unter der Haube.“ Dann beschwört mal die Geister auf der Superbooth!

  2. Profilbild
    Raypunzel

    Äußerst schräg! Glückwunsch mal wieder zu so viel Erfindergeist und Mut zu Abseitigem. Roland Kayn hätte sicher SOMA gespielt😀.

    Ich habe einige Sachen von SOMA und verliere mich immer noch gerne darin. Tendenziell finde ich deren Sachen in ihrer Schrägheit auf Dauer aber etwas zu vorhersehbar und eintönig bzw. nicht tief genug. Es hat alles irgendwie einen ähnlichen Charakter und das verliert irgendwann an Reiz, wobei mir das bei vielen Drone-Synths bisher so geht. Allerdings höre ich beim Enigma schon wieder neue Nuancen, bin also trotzdem gespannt und werde dann vermutlich wieder Geld ausgeben. 😍

    3. Mehr anzeigen
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