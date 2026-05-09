Bye bye Eurorack

This is not Rocket Science, oder kurz TiNRS, verabschiedet sich von seiner Eurorack-Sparte mit einem letzten Liftoff. In 20 konfigurierten Modularsysteme sind die besten TiNRS-Module noch einmal zu haben.

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TiNRS Modularsystem zum Abschied

TiNRS will sich in Zukunft anderen Gebieten, wie z. B. dem DSP-Synthesizer BigFish, zuwenden und beendet deshalb die Eurorack-Sparte. Es ist ein Abschied mit Stil: Mit den verbliebenen Modulen hat man 20 Systeme mit Rahmen und zusätzlichem Transportcase zusammengestellt. Ein paar einzelne Module sind auch noch zu haben.

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Das System enthält acht, teils sehr komplexe Module: den Sequencer Next Tuesday, das Utility-Modul Ardabil, die Dual-Synthvoice Geometric Anomaly, den dualen Switch, zweimal den kombinierten LFO/Drum-Synth Wobbler², das Reverb Bopp & Steve, das Multiple und Output-Modul Duck Tape sowie ein MIDI-Interface.

Das Modularsystem hat einen Holzrahmen und ein Hardcase wird dazugegeben. Wer eines der 20 finalen Systeme oder Einzelmodule ergattern will, sollte sich schnell mit TiNRS in Verbindung setzen. Der Preis für das System beträgt ca. 3100,- Euro.