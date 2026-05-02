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Superbooth 26: Tubbutec Controller Designer

Maßgeschneiderte Controller

2. Mai 2026
tubbutec controller designer

Superbooth 26: Tubbutec Controller Designer

Wir haben euch ja bereits die eine oder andere Firma vorgestellt, bei der ihr euch euren eigenen Controller designen könnt. Ab sofort bietet auch Tubbutec so etwas an. Was kann der Tubbutec Controller Designer?

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Tubbutec Controller Designer

MIDI-Controller gibt es mittlerweile ja wie Sand am Meer. In den unterschiedlichsten Farben und vor allem Ausführungen bekommt man die kleinen und großen Helferlein im Handel, passend konzipiert für Tonstudio oder Live-Performance. Doch manchmal ist der perfekte Controller einfach nicht erhältlich und daher bietet Tubbutec ab sofort seinen Controller Designer an.

Superbooth 26: Tubbutec Controller Designer

Bereits seit letztem Jahr bietet Tubbutec ein paar Controller aus eigener Produktion an. Den nächsten Schritt geht die Firma nun mit ihrem Controller Designer und bietet auf Basis einer Hardware-Vorlage die Möglichkeit, den Controller nach den eigenen Vorstellungen zu modifizieren und Design-technisch anzupassen. Das Ganze funktioniert bequem von zu Hause über eine Web-App und nach Fertigstellung kann der Controller direkt online bestellt werden.

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Da die Controller auf einer vorgefertigten Hardware-Vorlage mit einer Größe von 14 × 11,5 × 1,8 cm basieren, gibt es zwar gewisse Einschränkungen, aber mit bis zu 25 Schiebereglern (samt LEDs), maximal 12 Drehregler, acht Taster und 20 LEDs gibt Tubbutec den Nutzern schon eine große Auswahl und Konfigurationsmöglichkeit. Toll ist auch, dass man den Controller mit einem eigenen Design bestellen kann.

Superbooth 26: Tubbutec Controller Designer

Die Controller bieten MIDI-Ein- und Ausgänge (TRS-Format) und einen USB-Anschluss. Je nach Ausstattung variieren die Preise zwischen 250,- und 280,- Euro (zzgl. MwSt.).

Die Features des Tubbutec Controller Designer im Überblick:

  • Up to 25 faders with LEDs
  • Up to 12 pots with various knob options
  • Up to 8 buttons with various color choices
  • Up to 20 LEDs to show button states, various shapes and sizes
  • Full color printed FR4 front panel
  • A layered architecture with up to 4 layers
  • MIDI input and output via TRS-A MIDI. Adapters to DIN are included
  • USB MIDI connection
  • MIDI router for USB, DIN and controller data allows the connection in multiple ways
  • Also works as a USB MIDI to TRS MIDI interface
  • Can be powered from a USB host or standard USB-C power supply
  • Powder coated sheet metal case 14 x 11.5 x 1.8cm, black
  • Easy configuration change via MIDI
  • Firmware update via USB

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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Beats Keys Studio Vintage
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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Ich habe mir die Designseite kurz angeschaut und festgestellt, dass man auch seine Lieblingsfotos einbringen kann, zum Beispiel ein Bandlogo oder ein Familienfoto. Das ist eine extrem geile Sache! So wird der MIDI-Controller definitiv einzigartig.

    2. Mehr anzeigen
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