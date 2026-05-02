Maßgeschneiderte Controller

Wir haben euch ja bereits die eine oder andere Firma vorgestellt, bei der ihr euch euren eigenen Controller designen könnt. Ab sofort bietet auch Tubbutec so etwas an. Was kann der Tubbutec Controller Designer?

ANZEIGE

Tubbutec Controller Designer

MIDI-Controller gibt es mittlerweile ja wie Sand am Meer. In den unterschiedlichsten Farben und vor allem Ausführungen bekommt man die kleinen und großen Helferlein im Handel, passend konzipiert für Tonstudio oder Live-Performance. Doch manchmal ist der perfekte Controller einfach nicht erhältlich und daher bietet Tubbutec ab sofort seinen Controller Designer an.

Bereits seit letztem Jahr bietet Tubbutec ein paar Controller aus eigener Produktion an. Den nächsten Schritt geht die Firma nun mit ihrem Controller Designer und bietet auf Basis einer Hardware-Vorlage die Möglichkeit, den Controller nach den eigenen Vorstellungen zu modifizieren und Design-technisch anzupassen. Das Ganze funktioniert bequem von zu Hause über eine Web-App und nach Fertigstellung kann der Controller direkt online bestellt werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Da die Controller auf einer vorgefertigten Hardware-Vorlage mit einer Größe von 14 × 11,5 × 1,8 cm basieren, gibt es zwar gewisse Einschränkungen, aber mit bis zu 25 Schiebereglern (samt LEDs), maximal 12 Drehregler, acht Taster und 20 LEDs gibt Tubbutec den Nutzern schon eine große Auswahl und Konfigurationsmöglichkeit. Toll ist auch, dass man den Controller mit einem eigenen Design bestellen kann.

Die Controller bieten MIDI-Ein- und Ausgänge (TRS-Format) und einen USB-Anschluss. Je nach Ausstattung variieren die Preise zwischen 250,- und 280,- Euro (zzgl. MwSt.).

Die Features des Tubbutec Controller Designer im Überblick: