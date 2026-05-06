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Superbooth 26: Twisted Electrons FLEXFM, Groovebox

Groovebox mit FM und Sampling

6. Mai 2026
Twisted Electrons FLEXFM am

Quelle: Twisted Electrons – Instagram

Mit einem Teaser-Bild der Groovebox Twisted Electrons FLEXFM will der Hersteller die Interessenten an den Stand O396 auf der Superbooth 26 locken, wo der Entwickler einen von Hand gefertigten Prototyp präsentiert.

Twisted Electrons FLEXFM

Twisted Electrons hat selbst noch keine weiteren Informationen öffentlich gemacht, ein paar Details wurden jedoch von unserem Kollegen Tom Wies auf Synthanatomy gepostet. Demnach ist FLEXFM eine hybride Groovebox mit FM-Klangerzeugung und Sampling.

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Die Groovebox ist achtstimmig. Die Klangerzeugung ist ein 4-OP FM-Synthesizer, der mit dem gleichen analogen Filter (pro Stimme) bearbeitet werden kann, der auch in TwistFM verwendet wird. Über Audioeingänge kann das gerät auch selbst sampeln.

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Der Sequencer hat acht Spuren und wird über ein Display mit Grid-Darstellung sowie Step-Tasten bedient. Es sollen wohl auch Funktionen wie Chord Generator und Skalen an Bord sein. Ebenso werden Effekte erwähnt.

Wir werden uns Twisted Electrons FLEXFM vor Ort anschauen und dann die Informationen nachreichen.

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der jim RED

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  1. Profilbild
    Filterpad AHU

    Ich habe etwas Schwierigkeiten mit Twisted Electrons wegen dem LoFi-Klang, wobei der bei denen nicht muddy oder gar billig klingt, sondern hochwertig fett und brauchbar. Ihr letztes großes Werk, der TWISTfm war lange Zeit auf meiner Habenliste. Aber statt typisch digitale FM (so meine Erwarungshaltung) bekommt man analogklingende LoFi-Sounds. Das hilt mich bislang vom Kauf zurück, trotz diesem sehr kreativen Synthesizer inklusive Ribbon-Controller. Daher, die Groovebox ist sicherlich mega in Optik und Bedienung, aber unbedingt Sounds anhören, ob der Charakter einem zusagt! Kommerziellen Sound aka Roland und Korg darf man weniger erwarten, dafür ist er überraschend, unkonventionell, ziemlich safe ohne Kommerz-Dance und House,-Eurodance-kram.

    2. Mehr anzeigen
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