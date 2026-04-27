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Superbooth 26: Union Audio Area.6, Performance-Mixer

Mixen mit Kompressor, Filter & Tilt-EQ

27. April 2026

Union Audio Area.6 am

Der britische Mixer-Spezialist präsentiert den Union Audio Area.6 auf der Superbooth 26 am Stand W465. Der 6-kanalige Performance-Mixer ist als Eurorack-Modul oder Standalone-Gerät einsetzbar und besitzt ein paar ungewöhnliche Features.

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Union Audio Area.6 – Performance-Mixer

Der analoge Mixer kann im eigenen Gehäuse als Pultgerät aufgestellt oder als Modul in einen Euroack-Rahmen eingebaut werden. Die sechs Kanäle, die für Mono- oder Stereosignale genutzt werden können, sind identisch ausgestattet.

Anstelle eines herkömmlichen Equalizers gibt es hier einen Tilt-EQ (LP/HP) mit einem bipolaren Regler. Zusätzlich gibt es ein umschaltbares, resonanzfähiges Filter. Die Aktivierung der Filter erfolgt über Soft-Switches, die Knack-Geräusche im Audioweg vermeiden sollen.

Union Audio Area.6 eurorack

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Die Summe kann mit einem Kompressor mit Peak Detection bearbeitet werden, für den sich Ratio, Threshold und Gain einstellen lassen. Für Filter und Kompressor sind CV-Eingänge vorhanden.

Zum Einbinden von Effekten sind zwei Aux-Sends und zwei Stereo-Returns vorhanden. Die Funktionen Level, Pan und Aux der Kanäle lassen sich über CV-Eingänge modulieren und es gibt eine Mute/Cue-Taste pro Kanal.

Union Audio Area.6 wird voraussichtlich ab July erhältlich sein. Der Preis wird derzeit nur groß mit ungefähr 1.200,- Euro angegeben.

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der jim RED

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  1. Profilbild
    plumperquatsch AHU

    „Performance-Mixer“
    ohne fader, ohne bus, keine 4 aux,
    ja dann performt mal schön mit der Krücke. ;)
    anscheinend darf sich jetzt alles wo man irgendwie an nem filter drehen kann „Performance“ schimpfen. 😈
    das ding kann noch nicht mal mit meinem „jeden tag“ template mithalten, das ich benutze wenn ich keine spezielleren dinge brauche. 🤭

    2. Mehr anzeigen
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