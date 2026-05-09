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Superbooth 26: Video Messerundgang

Schrill, bunt, laut

9. Mai 2026
Superbooth 26 Video Messerundgang AMAZONA

Superbooth 26: Video Messerundgang

Die Superbooth 26 war schrill, bunt und laut wie ihr Austragungsort Berlin. AMAZONA war für euch vor Ort und hat wie immer die Neuigkeiten für euch zusammengetragen. Doch kein Artikel kann die Atmosphäre einfangen, die jedes Jahr die vielen Besucher der Superbooth empfängt. Wir nehmen euch deshalb mit auf einen Messerundgang über die Superbooth.

Superbooth 26 in Zahlen

10 Jahre Berlin

Schon vor der Superbooth meldete der Veranstalter zum 10-jährigen Berlinjubiläum eine stolze Zahl von über 300 Ausstellern aus mehr als 31 Ländern. Auch die Besucher hatten teils eine weite Anreise: Schon im Foyer des FEZ wurden wir von einem Gewirr aus vielen verschiedenen Sprachen empfangen: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Französisch waren nur einige Sprachen, die ich zu identifizieren glaubte.

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Subjektiv war die Superbooth 26 so gut besucht wie noch nie zuvor. Genaue Zahlen werden vom Veranstalter noch bekanntgegeben. Der Andrang war jedenfalls groß und schon direkt nach dem Öffnen der Türen des FEZ bildete sich eine lange Schlange im Foyer.

AMAZONA auf der Superbooth

Für euch vor Ort waren in diesem Jahr die Redakteure von KEYS, BEATS, STUDIO, PEOPLE, VINTAGE und SOCIAL MEDIA sowie einige Autoren. Es wurden fleißig den ganzen Tag über Fachgespräche und Interviews geführt, News-Artikel geschrieben, um euch auf dem Laufenden zu halten, und kleine Videos gedreht. Einige der Videoschnipsel des ersten Messetages haben wir zu einem kleinen Messerundgang zusammengestellt. Einige Demovideos findet ihr bereits auf unserem AMAZONA YouTube-Kanal, ebenso kleinere Auszüge aus Interviews. Die längeren Interviews werden wir in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Messerundgang über die Superbooth

Wir nehmen euch in den folgenden rund acht Minuten nun mit auf einen Messerundgang über die Superbooth vom Eingang über das Foyer bis in die einzelnen Etagen und Räume und schließlich der Zeltstadt.

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Jetzt geht’s erst richtig los

Wir hatten viel Spaß dabei, für euch von diesem einzigartigen Event zu berichten. Und natürlich ist die Superbooth für uns noch lange nicht vorbei, denn erste Testkandidaten wurden bereits geordert und in den nächsten Wochen und Monaten werden viele Ausstellungsstücke noch von den Herstellern zur Marktreife gebracht und kommen in den Handel. AMAZONA bleibt für euch dran und wir informieren euch, sobald die Geräte im Handel erhältlich sind.

Streng geheim

Da geht noch mehr

Freuen dürft ihr euch außerdem auf einige spannende Neuheiten, die uns bei unseren Treffen mit Vertrieben und Herstellern bereits verraten wurden, über die wir aber leider noch nicht berichten dürfen. Und auch darauf dürft ihr euch freuen: Uns wurden bereits tolle Produkte für die AMAZONA Gewinnspiele und den diesjährigen Adventskalender versprochen. Auch hier verraten wir natürlich noch nichts.

Wie hat euch die Superbooth gefallen?

Wie habt ihr die Superbooth 26 erlebt? Wart ihr vor Ort? Einige Leser und Autoren haben wir gesichtet, ebenso das ein oder andere AMAZONA Fan-Shirt aus den letzten Jahren, was uns sehr gefreut hat. Schreibt eure Erfahrungen und Eindrücke gerne in die Kommentare.

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Über den Autor
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Markus Galla RED

Studium Musik (Klavier/E-Gitarre) und Germanistik, Audio Engineer Diplom (SAE), seit 2009 freiberuflich selbstständig als Fachredakteur, Tontechniker, Musiker (Keyboarder und Gitarrist), Musiklehrer. Autor von "Tontechnik in der Schule" (Lugert Verlag), "Heavy Metal" (Lugert Verlag), Herausgeber und Co-Autor von "Amadeus 1" (Lehrbuch Musik für Gymnasien), Autor hunderter Fachartikel in Print- und Online-Medien

www.markusgalla.com

Referent/Workshop-Leiter für

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