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Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

Von leichter Sättigung bis grobe Verzerrung

9. Mai 2026
voicas deskrover effektgerät

Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

Die Firma VoicAs zeigt auf der Superbooth ein neues Effektgerät namens DeskRover und stellt damit seinem DeskPressor einen schönen klanglichen Partner zur Seite. Der Multiband-Overdrive-Effekt VoicAs DeskRover bietet eine Kombination aus analogem Klang und digitaler Steuerung.

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VoicAs DeskRover

Effektgeräte im Desktop-Format sind aktuell sehr beliebt und in den letzten Monaten sind einige neue Geräte auf den Markt gekommen. Allen voran Erica Synths hat hier einiges vorgelegt und präsentiert auf der Superbooth gleich noch eine neue Filterbank.

Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

Der eigentlich im Eurorack-Bereich beheimatete Hersteller VoicAs zeigt zur Superbooth nun das DeskRover. Hierbei handelt es sich um einen Stereo-Overdrive, der mit drei Bändern und variablen Crossover-Frequenzen ausgestattet ist. Wie eingangs erwähnt, ist der Signalweg komplett analog aufgebaut und laut Hersteller soll der DeskRover von subtiler Färbung bis hin zu aggressiven Sounds einiges zu bieten haben.

Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

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Pro Band lässt sich beim VoicAs DeskRover zwischen drei Clipping-Charakteristiken wählen (Smooth, Punch, Crunch). Regler für Mojo und Volume sorgen für die passenden Einstellungen und mit Hilfe von Mute- und Solo-Buttons lassen sich die drei Bänder auch einzeln abhören und so gezielt einstellen.

Superbooth 26: VoicAs DeskRover, Desktop-Effektgerät

Zusätzlich bietet DeskRover vier Buttons und ein Display, über die man Zugriff auf weitere Funktionen hat. Dazu lassen sich über die Modulationseingänge diverse Parameter steuern.

Preis und Verfügbarkeit hat der Hersteller noch nicht bekannt gegeben. Hier halten wir euch auf dem Laufenden.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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