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Superbooth 26: WMD Cosmic Debris, Eurorack-Delay/Reverb

Delay, Reverb und alles dazwischen

15. April 2026

WMD Cosmic Debris am

WMD Cosmic Debris ist ein Delay- und Reverb-Prozessor, der über die üblichen Effekte hinausgeht. Das Eurorack-Modul wurde vor allem für kreative Anwendungen konzipiert. WMD ist auf der Superbooth 26 am Stand B040 anzutreffen und wird dort seine Neuheiten zeigen.

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WMD Cosmic Debris – von Delay bis Reverb

Cosmic Debris besitzt 16 interaktive Delay-Lines und mehrere Performance-Modi. Mit dem Spray-Parameter lassen sich die Delay-Lines so stark verdichten, sodass Ambiences und Reverbs entstehen. Die Scatter-Funktion verändert die Feedback-Wege und schafft Interaktion zwischen den Delay-Lines. Dadurch verändern sich der Effekt fortlaufend.

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Darüber hinaus besitzt das Modul die beiden Funktionen Time und Slew, mit denen sich über einen Buffer Modulationen und Wechsel der Verzögerungszeiten stark erweitern lassen. Mit dem integrierten Bandpassfilter kann der Effektklang bearbeitet werden.

Der Signalweg ist in Stereo gehalten. Für alle regelbaren Funktionen sind CV-Eingänge vorhanden. Funktionen wie Blast, Freeze und Glitch können entweder manuell oder über einen separaten Trigger-Eingang ausgelöst werden. Außerdem ist mit einem externen Clock-Signal eine Synchronisation des Delays möglich. Das interne Tempo lässt sich über eine Tap-Taste eingeben.

WMD Cosmic Debris kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beträgt 573,79 Euro (umrechnungsbedingt). Einen genauen Liefertermin gibt es jedoch noch nicht.

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der jim RED

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