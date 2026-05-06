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Superbooth 26: ZÄHL PM12, Performance Mixer

Analoger Performance Mixer gesichtet

6. Mai 2026
zaehl pm12 mixer

Superbooth 26: ZÄHL PM12, Performance Mixer

Der Hersteller ZÄHL zeigt auf der Superbooth 26 seinen neuen PM12 Mixer. Das modular aufgebaute Mischpult bietet 12 Kanäle und kann am Stand 0203 live erlebt werden.

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ZÄHL PM12

Das Kürzel PM im Produktnamen des neuen Zähl Mischpults steht für „Performance Mixer“, was das Einsatzgebiet des Mischpults schon passend umschreibt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der ZÄHL PM12 auch in einigen Tonstudios zum Einsatz kommen wird, bietet er doch einige Features, die man bei herkömmlichen 12-Kanal-Mixern nicht findet.

ZÄHL PM12

Die 12 Kanäle des PM12 sind zunächst einmal identisch ausgelegt und erlauben sowohl die Aufnahme von Mono- als auch von Stereosignalen. Getreu dem Motto „Performance (Live) Mixer“ sind auf den ersten Bildern des Mischpults lediglich Kanalzüge mit Klinkeneingängen zu sehen, so dass sich das PM12 aktuell vor allem zum Anschluss von Synthesizern, Drummachines etc. anbietet. Ob es auch eine Version mit XLR-Eingängen geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Die Kanäle verfügen über eine interessante Ausstattung, sind sie doch mit einem One-Knob-EQ ausgestattet, der zwischen Tilt-, Low- und Hi-Shelf-EQ umgeschaltet werden kann. Auf Wunsch kann der Equalizer komplett aus dem Signalweg herausgenommen oder aber mit einer Sättigung kombiniert werden.

ZÄHL PM12

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Weiter geht es mit einer Filter-Sektion inkl. Multimode-Filter und Spacing-Regler, drei FX- sowie einem AUX-Weg, die alle sowohl Pre- als auch Post-Fader genutzt werden können.

Eine Besonderheit bietet Kanal 11, denn diesen hat ZÄHL mit einem 5-Band-Equalizer ausgestattet, der so konfiguriert werden kann, dass er entweder den Kanal selbst oder alternativ auf das Main-Signal wirken kann.

ZÄHL PM12

PM12 Mixer auf der Superbooth 26 (Quelle: Facebook/Jouni Helminen)

Auch anschlussseitig bietet der ZÄHL PM12 einige Besonderheiten. Da das Mischpult modular aufgebaut ist, werden sich Interessenten (vermutlich) eine passende Konfiguration selbst aussuchen können. Pro Kanal stehen wie gesagt auf alle Fälle Klinkeneingänge in Mono und Stereo sowie Direct-Out-Anschlüsse pro Kanal zur Verfügung.

Ansonsten ist der Mixer mit XLR-Main- und Cinch-Ausgängen, einem Main-Insert, Kopfhörerausgängen und DSUB-Schnittstellen für eine optionale Erweiterung ausgestattet zu sein. Ein Kanal verfügt sogar über CV-Eingänge.

Im Verlauf der Superbooth werden wir sicherlich weitere Informationen zum ZÄHL PM12 erhalten. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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