Analoger Performance Mixer gesichtet

Der Hersteller ZÄHL zeigt auf der Superbooth 26 seinen neuen PM12 Mixer. Das modular aufgebaute Mischpult bietet 12 Kanäle und kann am Stand 0203 live erlebt werden.

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ZÄHL PM12

Das Kürzel PM im Produktnamen des neuen Zähl Mischpults steht für „Performance Mixer“, was das Einsatzgebiet des Mischpults schon passend umschreibt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass der ZÄHL PM12 auch in einigen Tonstudios zum Einsatz kommen wird, bietet er doch einige Features, die man bei herkömmlichen 12-Kanal-Mixern nicht findet.

Die 12 Kanäle des PM12 sind zunächst einmal identisch ausgelegt und erlauben sowohl die Aufnahme von Mono- als auch von Stereosignalen. Getreu dem Motto „Performance (Live) Mixer“ sind auf den ersten Bildern des Mischpults lediglich Kanalzüge mit Klinkeneingängen zu sehen, so dass sich das PM12 aktuell vor allem zum Anschluss von Synthesizern, Drummachines etc. anbietet. Ob es auch eine Version mit XLR-Eingängen geben wird, ist aktuell nicht bekannt.

Die Kanäle verfügen über eine interessante Ausstattung, sind sie doch mit einem One-Knob-EQ ausgestattet, der zwischen Tilt-, Low- und Hi-Shelf-EQ umgeschaltet werden kann. Auf Wunsch kann der Equalizer komplett aus dem Signalweg herausgenommen oder aber mit einer Sättigung kombiniert werden.

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Weiter geht es mit einer Filter-Sektion inkl. Multimode-Filter und Spacing-Regler, drei FX- sowie einem AUX-Weg, die alle sowohl Pre- als auch Post-Fader genutzt werden können.

Eine Besonderheit bietet Kanal 11, denn diesen hat ZÄHL mit einem 5-Band-Equalizer ausgestattet, der so konfiguriert werden kann, dass er entweder den Kanal selbst oder alternativ auf das Main-Signal wirken kann.

Auch anschlussseitig bietet der ZÄHL PM12 einige Besonderheiten. Da das Mischpult modular aufgebaut ist, werden sich Interessenten (vermutlich) eine passende Konfiguration selbst aussuchen können. Pro Kanal stehen wie gesagt auf alle Fälle Klinkeneingänge in Mono und Stereo sowie Direct-Out-Anschlüsse pro Kanal zur Verfügung.

Ansonsten ist der Mixer mit XLR-Main- und Cinch-Ausgängen, einem Main-Insert, Kopfhörerausgängen und DSUB-Schnittstellen für eine optionale Erweiterung ausgestattet zu sein. Ein Kanal verfügt sogar über CV-Eingänge.

Im Verlauf der Superbooth werden wir sicherlich weitere Informationen zum ZÄHL PM12 erhalten. Ein Preis ist bisher noch nicht bekannt.