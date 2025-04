Wie man als Anfänger auf der Superbooth den Einstieg in die Synthesizer-Welt meistert

Die Superbooth ist die größte Synthesizer-Messe Europas und zählt zu den bekanntesten Treffpunkten für Synthesizer-Fans aus der ganzen Welt. Mit dem umfangreichen Angebot, das im FEZ in Berlin auf die Beine gestellt wird, ist die Superbooth mehr als eine Messe. Es ist ein Event. Und dieses Event will richtig verstanden werden.

ANZEIGE

Auf der Superbooth kann man wirklich jeden treffen, der in der Synthesizer-Szene Rang und Namen hat. Vor allem YouTuber wie BoBeats, Hainbach, Sarah Sommers und viele mehr kann man hier mal persönlich treffen. Und auch an den Ständen kommt man schnell mit Herstellern und anderen Gear-Nerds ins Gespräch. Und genau das sollte man auch nutzen, denn auf der Superbooth kann man durchaus gute Kontakte für das weitere musikalische Leben knüpfen. Idealerweise ist man also offen und kommunikativ. Offen für Neues zu sein, ist hier ohnehin das A und O, denn die Superbooth ist nicht nur für Profis. Gerade Einsteiger können in dieser Festival-Atmosphäre einen entspannten Einblick in die Welt der Synthesizer, Grooveboxen und auch Effektpedale erlangen.

Eine gute Vorbereitung und ein Plan sind allerdings nicht nur sinnvoll, sondern in meinen Augen unverzichtbar, um sich hier zurecht zu finden.

Superbooth: Vorbereitung ist alles

Als ich vor Jahren das erste Mal die Superbooth besuchte, war ich eigentlich nur als Begleitung meines Mannes mit am Start. Synthesizer waren damals für mich ein Mysterium, mit dem man maximal 80er-Jahre Synthie-Pop machen konnte. Ich schäme mich heute sehr für diese Einschätzung, aber nun ja, als Bassistin war das Ganze eben einfach nicht so meine Welt.

Ich war vollkommen unvorbereitet mit auf die Superbooth gefahren und irrte nun völlig verloren meinem DelayDude hinterher. Das Gelände ist riesig, das Angebot extrem umfangreich und ja, die Synthesizer-Fans sind ein ganz besonderes Völkchen.

Wichtig ist sich klar zu machen, dass man es definitiv nicht schafft, alle Stände, Events und Angebote an einem einzigen Besuchertag zu sehen. Man muss sich also vorher überlegen, was man auf jeden Fall sehen und erleben möchte. Dann sollte man sich alles mit einer großzügigen Toleranz im Zeitplan auf die Besuchertage verteilen. Erst dann kann man entscheiden, ob man ein Ticket für einen oder gleich für mehrere Tage kauft. Ich persönlich würde immer gleich ein Ticket für alle Tage nehmen, denn dieses Event hat es einfach verdient.

Wer nicht aus Berlin kommt, braucht natürlich noch eine Unterkunft. Köpenick liegt am östlichen Rand von Berlin. Da die Straßen aber oft überfüllt sind, ist es sinnvoll, bereits einen Tag vorher anzureisen. Wer in der Stadtmitte eine Unterkunft bekommen hat, kann mit der S-Bahn und Straßenbahn zum FEZ-Gelände kommen.

Superbooth als Einstieg in die Synthesizer-Szene

Wer noch gar keine Ahnung von Synthesizern, Grooveboxen und Trackern hat, dem sei die Superbooth als Einstieg in diese Welt wärmstens empfohlen, denn mit der richtigen Vorbereitung kann man hier ein ganz individuelles Lern-Programm zusammenstellen.

Eine Frage, die man vorab unbedingt für sich klären sollte, ist, wie genau man starten möchte. Ich habe damals meinen Weg über eine Groovebox gewagt. Genauer gesagt mit dem Elektron Digitakt. Auf der Website der Superbooth gibt es eine tolle interaktive Karte, auf der man gleich schauen kann, wo ein gesuchter Aussteller seinen Stand hat. Denn glaubt mir, wer noch nie auf der Superbooth war, wird bei einer Suche „auf gut Glück“ vermutlich verzweifeln.

ANZEIGE

Das Elektron Digitakt war für mich als Bassistin ideal für den Einstieg, weil man hiermit leicht und schnell Sample-basierte Drums erstellen und dazu dann spielen kann. Man kann mit dem monophonen Gerät aber auch kurze Gitarren- oder Bass-Loops aufnehmen und diese dann bearbeiten.

Grooveboxen sind in meinen Augen ideal als Einstieg in die elektronische Musik. Sie können auch sehr gut in ein bestehendes Gitarren-Setup integriert werden und mit ihnen lassen sich Backing-Tracks erstellen.

Wer das Digitakt oder auch andere Geräte von Elektron mal kennenlernen und gleich ein paar Fragen dazu loswerden will, ist also am Stand 0415 auf der Superbooth gut aufgehoben. Und wer hören möchte, was man so mit den Elektrons anstellen kann, könnte eventuell bei dem Auftritt von JakoJako am 8. Mai um 20.00 Uhr auf der Strandbühne oder dem von Elin Piel am 9. Mai um 13.00 Uhr auf der Seebühne Glück haben. Beide Musikerinnen arbeiten immer mal wieder mit den Elektron-Geräten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Bei mir ging es dann weiter mit einem Gerät, das mein Herz im Sturm erobert und bisher nicht mehr losgelassen hat: Das Synthstrom Deluge. Mit ihm könnte man auch Gitarren-Parts loopen und zusätzlich Drums und Synthesizer-Flächen programmieren. Oder man zerstückelt (sliced) die gesampelte Gitarre, den Bass und kreiert ganz neue Parts daraus. Durch die Polyphonie lassen sich auch Samples als Akkorde spielen. Man kann also einzelne Töne sampeln und die Melodien dann direkt in der Groovebox kreieren. Doch selbst ohne eigene Samples kann man mit dem Deluge ganz einfach vollständige Song-Arrangements erstellen. Und das Beste ist, dass man mit diesem Gerät wachsen kann. Sowohl absolute Anfänger als auch Profis kommen nicht so schnell an die Grenzen dieses Gerätes.

Ian Jorgensen und Rohan Hill werden leider in diesem Jahr nicht auf der Superbooth sein, aber das Deluge wird durch eine tolle Community immer weiterentwickelt und wer Lust hat, kann diese (im positiven Sinne) wahnsinnigen Tüftler auf der Superbooth an Stand Z240 gleich live treffen.

Aber auch Grooveboxen wie das Akai MPC One sind im Grunde eine DAW in einer Box. Hier lassen sich (wie am PC) ganze Songs arrangieren, Spuren aufnehmen und Sample-basierte Drums programmieren. Synthesizer-Plug-ins sind hier bereits installiert. Der Workflow ist hier allerdings bereits etwas komplexer und leider wird Akai wohl auch nicht auf der Superbooth vertreten sein.

Affiliate Links Synthstrom Audible Deluge Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 1.449,00€ bei

Tracker-basierte Grooveboxen wie der Dirtywave M8 sind dann nochmal eine ganz andere Kategorie und bieten eine vollkommen andere Darstellung und Handhabung. Dennoch ist der M8-Tracker ähnlich aufgebaut wie ein Elektron Digitakt. Mit integrierten Synthesizern, Sample-basierten Drums und der Möglichkeit, eigene Samples aufzunehmen, kann man hier auf 8 Spuren ganze Tracks erstellen. Die Darstellung ist für einige Anfänger allerdings etwas kryptisch.

Wer Lust hat, kann sich den M8-Tracker direkt am Dirtywave-Stand (Z215) anschauen und es ausprobieren. Tim und Sky sind die beiden Gesichter hinter dem Gerät und – sofern sie nicht vom Jetlag völlig umgehauen sind – extrem gewillt, euch zu zeigen, wie ihr Meisterwerk funktioniert. Ich habe vor längerer Zeit mal ein Interview mit dem zauberhaften Tim geführt, das du hier gerne mal anschauen kannst.

Spannend sind für alle Besucher und Besucherinnen sind vor allem die Workshops und die Gesprächskonzerte. Letztere sind Präsentationen von Herstellern, bei denen Instrumente vorgestellt und gespielt werden. Anschließend erfährt man das eine oder andere über das Gerät und kann natürlich auch Fragen stellen.

Hier empfiehlt es sich ebenfalls, im Vorfeld zu schauen, welche Veranstaltungen man besuchen möchte, da für viele eine Anmeldung erforderlich ist. In der Regel ist der Besuch der Workshops im Ticket-Preis enthalten. Für einige DIY-Workshops fallen allerdings Kosten für die Materialien an.

Die Atmosphäre der Superbooth ist etwas ganz Besonderes. Sie gleicht eher einem Festival als einer Messe. Einige Hersteller haben mir erzählt, dass sie lieber ohne ihr eigenes Produkt angereist wären, um selbst mehr von dieser Atmosphäre zu erleben. Der Außenbereich mit dem Zeltdorf ist perfekt geeignet, um nach den ganzen neuen Eindrücken den Kopf wieder etwas frei zu kriegen. Sollte das Wetter mal nicht so gut sein, gibt es aber auch im Innenbereich genug zu anzusehen.

Die Workshops auf der Superbooth

Das Besondere an modularen Synthesizern ist, dass man den Signalweg frei wählen kann. Man verbindet die einzelnen Module und kann den Sound nach eigenen Vorstellungen formen. Diese Patches sind natürlich nicht speicherbar und stellen immer eine Momentaufnahme dar. Insgesamt ist das Ganze allerdings relativ komplex und um nicht einfach nur „Biep, Blopp, Bup“-Sounds zu erzeugen, braucht es schon ein bisschen mehr als ein paar Kabel und das wahllose Drehen an einigen Knöpfen.

Einen ganz tollen Einblick, wie man als absoluter Newbie einen Einstieg in die Welt der semi-Modularen Synthesizer schafft, bietet dieser Artikel.

Modulare Synthesizer sind Instrumente, die genau wie eine Gitarre, ein Bass, eine Violine oder ein Schlagzeug erlernt werden wollen. Und sie sind, wenn man sie richtig einzusetzen weiß, extrem komplex und können unglaublich tolle Sounds generieren.

Außerdem sind die Modulationsmöglichkeiten enorm und besonders interessant wird es, wenn man die Modulationsquelle selbst wieder moduliert. Dadurch ergeben sich Bewegungen im Sound, den man mit traditionellen Synthesizern nicht erzeugen kann. Diese Art des Sound-Designs ist ein fließender Prozess, der viel Spaß machen kann.

Um hier einen ersten Einblick zu gewinnen, sind die Workshops auf der Superbooth ideal. Bevor man sich Tickets für die Superbooth kauft, ist es also wichtig, sich zu überlegen, ob man einige der angebotenen Workshops besuchen möchte. Ich würde es unbedingt empfehlen. Viele Workshops sind kostenlos, aber eine Anmeldung ist immer erforderlich. Einige Workshops sind FLINTA*-Workshops, die ausschließlich für Frauen, trans, nicht-binäre und geschlechterexpansive Personen sind.

Toll ist, dass man mit denjenigen, die die Workshops durchführen, immer auch im Anschluss an das Event noch ins Gespräch kommen kann.

Gleich am 8. Mai gibt es beispielsweise einen Beginner-Workshop mit Francesco Devincenti. Bei diesem Workshop stehen die wichtigsten Themen und das Grundvokabular der Klangsynthese und des modularen Patchens im Fokus. Der Workshop findet um 11.00 Uhr im Kino statt, wird auf Englisch gehalten und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Der FLINTA-Beginner-Workshop mit Lil.Lili ist auf Deutsch und richtet sich ausschließlich an Frauen, trans, nicht-binäre und geschlechterexpansive Personen. Er findet ebenfalls am Donnerstag um 11.00 Uhr statt. Für diesen kostenlosen Workshop auf der Puppenbühne ist allerdings eine Anmeldung erforderlich.

Am 9. Mai wird der kostenlose Beginner-Workshop (all genders), für den man sich nicht anmelden muss, um 11.00 Uhr im Kino von Miquel Danga gegeben. Der kostenlose FLINTA-Beginner-Workshop am Freitag von Kerby Ferris findet um 11.00 Uhr auf der Puppenbühne auf Englisch statt und hier ist wieder eine Anmeldung erforderlich.

Am Samstag, den 10. Mai ist Timm Stobbe dann für den kostenlosen 11.00 Uhr-Beginner-Workshop (all Genders) im Kino zuständig und die wunderbare Sarah Sommers, mit der ich im letzten Jahr dieses bezaubernde Interview geführt habe, hält den kostenlosen FLINTA-Beginner-Workshop in englischer Sprache um 11.00 Uhr auf der Puppenbühne ab. Hier bitte auch wieder die Anmeldepflicht beachten.

Ich habe im letzten Jahr den Beginner-Workshop von Trovarsi besucht und war total begeistert. Auch auf Englisch ist selbst für absolute Anfänger alles sehr verständlich gewesen und hat einen tollen ersten Einblick in die Welt der modularen Synthesizer gegeben.

Konzerte auf der Superbooth

Die Konzerte auf der Superbooth sind für viele Besucher ein Highlight. Dennoch muss man als Einsteiger auch hier wissen, dass es zum Teil ganz schön „nerdy“ zugehen kann.

Wer mal einen Eindruck gewinnen möchte, wie man ganz klassische Instrumente wie eine Violine mit semi-modularen Synthesizern kombinieren kann, sollte sich unbedingt den Auftritt von Francesca Guccione am 9. Mai um 15.00 Uhr auf der Seebühne anschauen. Und sich vielleicht vorab schon mal in dem Interview ein bisschen über das musikalische Schaffen der Sizilianerin informieren.

Unbedingt sehenswert ist sicherlich auch Lisa Bella Donna (10. Mai, 19.00 Uhr, Seebühne), Jako Jako (8. Mai, 20.00 Uhr, Strandbühne) oder Bertolt Meyer (8. Mai, 18.40 Uhr, Sooper Corner).

Sonst so

Für das leibliche Wohl ist auf der Superbooth ebenfalls gesorgt. Es gibt zahlreiche Imbiss-Stände, Kaffee und Getränke. Die Speisen und Getränke sind allerdings nicht im Ticketpreis enthalten, aber die Preise sind absolut vertretbar. Sparfüchse können sich aber auch ihr eigenes Lunch-Paket mitbringen. Nur vor dem Drehen der Regler das Händewaschen nicht vergessen! Die sanitären Anlagen sind überall sehr gepflegt und man kann hier wirklich locker drei tolle Tage von früh bis spät in eine andere Welt abtauchen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Ach ja, und wer will, kann zwischendurch sogar noch im Hallenbad im FEZ ein paar Bahnen ziehen. Der Schwimmbad-Besuch ist aber nicht im Ticketpreis enthalten und ganz ehrlich: Schwimmengehen kann ich überall – die SUPERBOOTH gibt es aber nur hier und nur vom 8. bis zum 10. Mai!