Superbooth 20: Quanalog Instruments Faktori – multifunktionales Filter-Modul

Multimode-VCF mit Mixer & Loop-Hüllkurve

Quanalog Instruments stellt sich letztes Jahr mit dem vierfachen Drum-Modul Boubou vor. In einem Demovideo wird nun das zweite Produkt gezeigt: Faktori, ein Filter-Modul mit Extras.

Faktori ist ein Multimodefilter, das über Tief-, Band- und Hochpass verfügt. Zwischen den drei Modi wird umgeschaltet. Leider gibt es noch keine Angaben, mit welcher Flankensteilheit und welcher Schaltungstechnik das Filter arbeitet.

Die Input-Sektion besteht aus einem Mixer mit fünf Eingängen. Vielleicht wurde das mit der Intention konzipiert, hier die vier Einzelausgänge von Boubou anzuschließen? Der fünfte Eingang ist anscheinend normalisiert und regelt einen internen Rauschgenerator, wenn er nicht gepatcht ist.

Außerdem ist in Faktori ein Function-Generator integriert. Mit Rise, Sustain und Fall arbeitet er als flexible Hüllkurve, da Rise und Fall in Dauer sowie Verlaufskurven (exp/lin) separat eingestellt und über CV-Eingänge moduliert werden können. Im Cycle-Modus wird der Function-Generator zum LFO, dessen Parameter natürlich auf gleiche Weise eingestellt bzw. moduliert werden können.

Das Modulationssignal steht an einem separaten Ausgang zur Verfügung, ist aber auch innerhalb des Moduls über einen bipolaren Regler direkt auf die Cutoff-Frequenz zuweisbar.

Weitere Einzelheiten zu Faktori hat Quanalog Instruments noch nicht veröffentlicht, vor allem Angaben zu Preis und Verfügbarkeit stehen noch aus. Aber es gibt ein Demovideo, das einen ersten Eindruck zum Klang vermittelt.