Superbooth X: Space Trash RXTE Drum Machine

4 Drums und ein Echo

Unter dem Label Space Trash wird die Drummaschine RXTE in einem Video vorgestellt. Es handelt sich noch um die Platinenversion eines Prototypen, aber die Maschine läuft bereits.

RXTE erzeugt vier Sounds: Kick, Snare, Zap und Hihat. Über die Art der Tonerzeugung erfährt man noch keine Details, doch beim Klang, den einige Parameterveränderungen verursachen, könnte man auf eine digitale Schaltung bei der Synthese tippen.

Für die vier Drums gibt es drei Parameter zu einstellen: Level, Pitch und Type. Speziell über SR (Pitch) lassen sich die Sounds Zap und Hihat stark verfremden, so dass auch Noise Claps und Percussion wie Cowbell und Clave entstehen.

Der Sequencer ist im aktuellen Stadium noch sehr einfach gehalten. Es gibt nur ZWEI Pattern. Die Sounds können in Echtzeit eingespielt oder mit einer Repeat-Funktion eingegeben werden. Dabei wird der Drumsound gemäß des eingestellten Metronoms, zum Beispiel 8tel, automatisch einprogrammiert, so lange man die entsprechende Taste hält.

Nach dem gleichn Prinzip funktioniert auch der Echo-Effekt. Hier werden bei dem jeweiligen Sound vier Wiederholungen, die in der Lautstärke abnehmen, gemäß der eingestellten Auflösung im Sequenzer programmiert. Daher passen die Echos sich auch Tempoveränderungen problemlos an.

Es gibt auch eine Ratchet-Funktion, die Steps in höherer Auflösung spielt. Im Video klingt das aber anders als gewohnt, was daran liegen mag das die maximale Auflösung hier nicht hoch genug geht.

Die Sounds können während des laufenden Sequencers bzw. beim abklingenden Echo eingestellt werden. Aber eine Automation a la Electribe Motion Sequence scheint es, zumindest bislang, nicht zu geben. Dafür ist jedoch Mute pro Sound möglich. RXTE ist offenbar auf spontane Performance ausgelegt, bei dem zum programmierten Beat mit den Repeat-, Echo und Mute-Funktionen eingegriffen wird.

Eine MIDI-Schnittstelle ist nicht vorgesehen, jedoch kann die Drummaschine über einen Trigger-Eingang (3 – 12 Volt) zu anderen Geräten synchronisiert werden. Die Stroversorgung erfolgt über ein Netzteil oder mit zwei AA-Batterien.

Da sich das Projekt noch in einem frühen Stadium befindet können sich die Spezifikationen noch ändern und es gibt selbstverständlich noch keine Informationen zu Verfügbarkeit oder Preis. Der Verkauf soll dann voraussichtlich via Etsy stattfinden.