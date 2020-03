Superbooth X: SYNTHR3 – Analog Modularsynthesizer

Modular Synthesizer ohne Kabelsalat

Rémy Wasselin (SynthR) hat gestern zum ersten Mal den SYNTHR3 analog Modularsynthesizer gezeigt. Der Entwickler hat mir am späten Abend eine 3-Seitige Feature Liste auf Französisch gesendet, die ich für diesen Artikel übersetzt habe. Fehler in der Übersetzung nicht ausgeschlossen.

Hierbei handelt es sich um ein vorverkabelten Modularsynth der ohne Patchkabel auskommt. Ja, er ist modular aber anders. Fixe Signalwege lassen sich einfach auflösen mit Hilfe der weiß/blauen Tasten auf dem Interface. Hier kann man die Routings für Oszillatoren, Filter, Modulation usw. schnell verändern. Jedoch 100% modular wie ein Eurorack oder 5U Moog Modular ist er nicht.

Der SYNTHR3 basiert auf einer analogen Engine die mit diversen digitalen Helfern ausgestattet ist. So lassen sich Modulationswege abspeichern wie auch Spielmodis über ein Display einstellen. Auch dabei sind USB und MIDI Schnittstelle mit Support für Velocity und Aftertouch. Die verbaute Technik ist einem schönen, kompakten Holzgehäuse einlassen und besitzt eine schwarze Bedienoberfläche mit silbernen Knobs. Sehr Moogish. Der Synth kann man in fünf verschiedenen Modi spielen: voll Mono (3 OSC + 1 oder 2 Filter), Paraphon mit 3 Stimmen, Duophon, Arpeggiator (virtueller Keyboard Split mit anderen Sub Modis) und Sequencer Modus, der in Mono oder Para1 Sequenzen speichern und abspielen kann.

Rémy Wasselin verbaut in seinem neuen Synthesizer drei analoge Oszillatoren die jeweils verschiedene Schwingungen und Modulations Optionen haben. VCO 1 und VCO 2 können Triangle, Sägezahn und Pulsewelle mit Kontrolle über die Pulsebreite (PW). Anders ist es beim VCO 3 der Triangle, umgekehrter Sägezahn und Rechteck kann. Für die ersten zwei VCOs gibt es auch ein üppigen Modulationsbereich der jeweils doppelt belegt ist (FM1, FM2, PWM1, PWM2). Mittels Tastendruck kann man hier den jeweiligen Modulator aktivieren. Zur Auswahl stehen: LFO1, LFO2, Hüllkurve, Aftertouch, S&H oder auch VCO 2 also Cross-Modulation. Auch ist es möglich VCO 2 mit VCO 1 zu synchronisieren und ein Glide (Portamento) auf beide Oszillatoren zu senden.

PWM und Frequenz Modulation (FM) gibt es auch im dritten Oszillator, der auch als LFO eingesetzt werden kann. Beide Modulationen lassen sich entweder mit einer Hüllkurve, Afertouch oder LFO 2 durchführen. Weiter gibt es einen Sub-Oszillator mit zwei Sub-Oktaven mit dem man den Sound anfetten kann. Oktave -1 leitet Triangle, Sägezahn und Rechteck aus, VCO 2 hingegen nur Rechteck. Auch dabei ist ein Rauschgenerator mit weißem/pinkem Rauschen und ein Ring Modulator (VCO 1 – VCO 2 und/oder VCO 3 mischbar). Alle Signale werden dann weitergeleitet in ein Mixer wo man sie individuell in den VCF 1 oder/und VCF2 routen kann.

In den beiden Filter Sektionen wird es nun spannend. SYNTHR3 besitzt zwei analoge Filter (VCF) die nicht von einer Schaltung angetrieben werden sondern von mehreren. Laut dem Entwickler wird es folgende geben: ARP 4072, SEM, Moog, Steiner, CEM3320 und SI2044. Wie man diese schlussendlich in der Hardware auswählen kann, ist nicht bekannt. Möglicherweise auch über das Display. So kann man beispielsweise ein Moog Filter im VCF1 und ein SEM im zweiten VCF2 haben. Wenn das so flexible umgesetzt wird, kann das sehr spannend sein.

Sehr klassisch ist hingegen die Bedienung. Hier gibt es bekannte Bedienelemente: Cutoff, Resonanz, Keyboard, Hüllkurve Anteil und FM die in beiden Filtermodulen wiederzufinden sind. Beide Filter können in parallel, also jeder Filter mit eignem VCA oder in serial betrieben werden. Im letzteren Fall wird das Signal in den VCA 2 geroutet. VCF 1 wie auch VCF 2 können auch moduliert werden mit beiden LFOs oder S&H. Auch eine Kontrolle mit Aftertouch und dem Modwhweel ist hier möglich. Nach dem Filter wird das Signal je nach Einstellung in die VCAs gesendet, die weiter in die Ausgänge 1 und 2 gehen. Für beide VCAs gibt es jeweils zwei Modulations Eingänge: Hüllkurve und LFO2.

Wie bereits beschrieben benötigt der SYNTHR3 keine Patch Kabel sondern arbeitet mit einem internen Patch System, das über die weiß/blauen Taster bedienbar ist. Dies ist auch der Fall für die Modulation. Hier aktiviert und desaktiviert man die Modulationswege direkt an den jeweiligen Bereichen (Oszillator, Filter…). Als Modulatoren stehen 2 LFOs, 1 S&H und 3 ADSR Hüllenkurven bereit. Auf dem Blatt besitzt der Synth nur einen klassischen LFO (LFO2) aber dank eines LFO Modus im dritten Oszillator, kann dieser in einen zweiten (LFO1) verwandelt werden. Dieser kann Triangle, Sägezahn, umgekehrter Sägezahn, Rechteck und besitzt FM die man zuschalten kann.

Der zweite LFO arbeitet in 4 Frequenz Bereichen, hat 2×8 Schwingungen inklusive S&H, eine Verzerrung und diverse Modulationsoptionen (Hüllkurve, Mod Wheel und Aftertouch). Weiter gibt es noch ein Sample & Hold Generator wie auch drei ADSR Hüllkurven (filter, amp, mod), jede mit Velocity über das Sustain und einer Retrigger Option. ADSR 1 bietet auch noch ein Reverse Mode und ADSR 2 eine weitere Auto Retrigger Funktion die man mit A und D kontrollieren kann. Laut Entwickler kann die Modulations Routings abspeichern.

SYNTHR3 hat ausreichend Anschlussmöglichkeiten, die auf die Front und Rückseite aufgeteilt wurden. Vorne zu finden sind MIDI Thru, MIDI Input, MIDI Poly Chain wie auch ein USB Anschluss. Auf der Rückeite gibt es zwei Line Outputs, 2 CV und Gate wie auch Clock Eingänge (LFO2 oder MIDI). Mit der MIDI Poly Chain Funktion kann man mehrere SYNTHR3 zusammenschließen und somit die Polyphonie um jeweils zwei Stimmen pro Unit erweitern.

SYNTHR3 von Rémy Wasselin kostet 1800€ und ist leider nur in Frankreich erhältlich. Das Gerät wir handgefertigt (2 pro Monat) und der Entwickler plant aktuell keinen Export. Wer an diesem Synth also interessiert, muss seinen nächsten Urlaub nach Frankreich planen. Auf jeden Fall ein schöner neuer analog Synthesizer mit reichlich Funktionen.