Supercritical Synthesizers Redshift 6 – Firmware-Update 1.2.1

Wichtiges Update für Funktionen und Stabilität

Kurz nachdem wir den Supercritical Synthesizers Redshift 6 zum Test hatten, erschienen zwei Updates für das Betriebssystem des analogen Synthesizers. Dabei wurden einerseits neue Features hinzugefügt, aber, im Grunde wichtiger noch, auch eine ganze Reihe von Problemen behoben und wichtige Funktionen praxisnah umgesetzt.

Supercritical Synthesizers Redshift 6 – Version 1.2 / .1

Zu den neuen Funktionen gehören mit MIDI-Sync für die interne Clock, LFO Clock Sync und Tap Tempo drei wichtige Features für die Sequencer-Anbindung. Darüber hinaus lassen sich nun alle Parameter mit NRPNs steuern und für einige Parameter stehen auch CCs zur Verfügung. Velocity lässt sich jetzt auf der AMP-Page zuweisen und es gibt einen Mod Lock im Assignment Mode.

Für den DCO ist ein weitreichendes Keyfollow-Setting von -400 % bis 400 % möglich. Auch das Filter hat für das Keyfollowing die festen Werte 1:1, 2:1 und 3:1 erhalten, auch wenn diese laut Hersteller bei der Selbstoszillation des Filters nicht wirklich akkurat arbeiten.

Außerdem wurde 65 neue Presets implementiert.

Die Changed-Liste betrifft zum Teil neue Parameter-Logiken und Displayanzeigen sowie kleinere Änderungen in den Menüs für DCO und LFO.

Die gefixten Bugs beziehen sich auf LFO Reset, dem korrekten Reload von Presets, „verschwundenen“ Anzeigen auf der Settings-Page, Abstürzen bei sehr tiefen Tonhöhen (daher gibt es nun ein Pitch Limit von 0.256 Hz für Pulse und 0.128 Hz für Saw) sowie bei exakt 256 User Presets. Zusätzlich laden die Presets nun deutlich schneller.

Erst gestern wurde das Unter-Update 1.2.1 nachgereicht, das gelegentliche Abstürze beim Senden von CC/NRPN-Daten an den Synthesizer behebt und den Firmware Updater auf Macs stabiler macht.

Es ist also nur empfehlenswert, die Firmware des Supercritical Synthesizers Redshift 6 auf den neuesten Stand zu bringen.

Ab hier die Meldung vom 24. Januar 2024

Der finnische Hersteller Supercritical Synthesizers ist bislang durch seine ungewöhnlichen Eurorack-Module bekannt. Mit Redshift 6 folgt nun der erste Standalone-Synthesizer, der natürlich auf der bisherigen Technologie des Herstellers aufbaut. Er trägt den Beinamen „Variable Character Synthesizer“.

Supercritical Redshift 6, polyphoner Analogsynthesizer

Redshift 6 ist ein 6-stimmiger Synthesizer mit analogem Signalweg, dessen Komponenten jedoch mit Hilfe digitaler Elemente gesteuert werden, damit das Gerät alle Features bietet, die man von einem modernen Synthesizer erwartet: flexibles Voice Routing, Multitimbralität, viele Modulatoren, MPE-Unterstützung, DSP-Effekte usw.

Die Oszillatoren basieren auf dem Eurorack-Modul Demon Core Oscillator. Jede Stimme hat einen DCO mit analog erzeugten Schwingungsformen und mehreren Modi. Man kann zwischen Twin Oscillator Engine, Supersaw Engines, Flanging Phase Sync Sngines und Transistor Organ Engine wählen.

Die Filter, die auf dem Modul Neutron Flux basieren, sind ebenfalls analog mit digitaler Kontrolle. Es handelt sich um 4-Pole State-Variable-Filter mit mehreren Charakteren zur Auswahl, die sich an Vintage-Synthesizern orientieren.

Mit einem flexiblen Gain-Staging samt analoger Boost-Schaltung lässt sich der Klang von sauber bis übersteuert dosieren. An Modulatoren stehen drei Hüllkurvengeneratoren, vier LFOs und ein Arpeggiator/Sequencer zur Verfügung, die über eine Mod-Matrix geroutet werden können.

Redshift 6 verfügt über einen DSP-Effektprozessor, der für die Signale am Main-Ausgang genutzt werden kann. Über Anzahl der Effekte und Algorithmen wurde zunächst noch nichts genaues mitgeteilt.

Die sechs Stimmen von Redshift 6 lassen sich unterschiedlich konfigurieren. Der Synthesizer kann wahlweise 6-stimmig, aufgeteilt in zwei Layer mit je drei Stimmen oder mit sechs individuellen, monophonen Stimmen gespielt werden. Da es drei Stereoausgänge gibt, steht für jede Stimme ein separater Ausgang zur Verfügung. Die sechs Stimmen können mit separaten Tasten direkt stummgeschaltet werden.

Außerdem beherrscht Redshift 6 den paraphonen Trick des Demon Core Oscillators, bei dem jede einzelne seiner Stimmen mit bis zu 16 Noten gespielt werden kann. Außerdem lassen sich mehrere Filter bzw. Stimmen in Serie schalten, indem der Audioausgang einer Stimme in die nächste geroutet wird.

Das Bedienpanel des Desktop-Gerätes ist mit einem 2.7″ Farbdisplay ausgestattet. Die einzelnen Sektionen, wie DCO, VCF, Amp etc., werden mit dedizierten Tasten aufgerufen und deren Funktionen und Parameter im Display graphisch dargestellt. Die Werte werden über acht Encoder mit Druckfunktion eingegeben. Der Entwickler hat sich darum bemüht, das Menü-Diving auf ein Minimum zu reduzieren.

Für die wichtigsten Funktionen von Oszillator und Filter sind Regler zum direkten Bedienen vorhanden. Weiterhin gibt es einen Macro-Mode, bei dem sechs Encoder frei zugewiesen werden können.

Neben den drei Ausgangspaaren (Main, Aux 1, Aux 2) sind auch ein Kopfhöreranschluss, MIDI-I/O (DIN) und ein USB-B Port (MIDI, Updates) vorhanden. Die Stromversorgung erfolgt über ein 12 V Netzteil.

Supercritical Redshift 6 soll im Laufe des Sommers 2024 erhältlich sein. Der Preis ist mit 1.259,- Euro angegeben. Vorbestellungen sind in Kürze möglich.