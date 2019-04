Superlative SB-1, SH-101 inspirierter Analog-Synthesizer

Akkubetriebener SH-101 ähnlicher Analog-Synthesizer

In einem Monat findet die Superbooth in Berlin statt und es werden garantiert viele neue Synthesizer vorgestellt. Einer davon wird der Superlative SB-1 sein, einer neuen Firma. Beim SB-1/Space Bee handelt es sich um einen neuen monophonen Analoger-Synthesizer, der sich stark am Roland SH-101 orientiert. Nach Behringer versucht nun ein weiteres Unternehmen, den legendären Synthesizer wiederzubeleben.

Die „Superlative“ Entwickler benutzen hierfür ein Replik des bekannten 3340 VCO Chip wie auch einen klassischen 4-poligen (24 dB) OTA VCF mit diskret aufgebauter Hüllkurve. Der Aufbau kommt uns bekannt vor.

Spannend ist hier die Tastatur. Die Entwickler verbauen im SB-1 eine neu entwickelte Tastatur in voller Größe, die auf taktilen Gummi-Dome-Schaltern basiert. Dieses soll ein schnelles und vielseitiges Spielen garantieren. Auch ist ein Sequencer verbaut, der aber nicht vom originalen SH-101 stammt. Hier wird man einen Sequencer wiederfinden, der zwei Spuren besitzen wird: eine für die eigentliche Synth-Engine und eine für ein externes Instrument.

USB-MIDI, klassisches MIDI wie auch CV/Gate Ein- und Ausgang ermöglichen die Kommunikation mit der Außerwelt wie auch das Arbeiten mit der zweiten Spur im Sequencer.

Superlative setzt beim SB-1 nicht nur den Fokus auf einen SH-101 ähnlichen analogen Sound, sondern auch auf die Mobilität. So ist in diesem Synthesizer eine wiederaufladbare Batterie verbaut, die es ermöglicht, überall mit ihm zu spielen. Es soll sogar der erste analoge Synthesizer sein, der einen Akku verbaut hat.

Auch soll der SB-1 ein sehr dünnes Gehäuse haben, das weniger als 1 Zoll groß ist und dennoch robust genug sein soll, um mit ihm im Alltag arbeiten zu können.

Weitere Informationen zu Funktionen, Preis oder Veröffentlichung gibt es zurzeit nicht. Auch Sound-Demos gibt es noch keine. Obwohl man noch nicht viel weiß, ist es ein spannendes Produkt nach meiner Meinung. Auch wenn es ein Roland SH-101 ähnlicher Synthesizer ist, versucht der Entwickler nicht diesen komplett zu klonen, sondern weiterzuentwickeln. Man kann gespannt sein, wie er in Realität ausschauen wird. Wir werden ihn spätestens im Mai auf der Superbooth in Berlin sehen.