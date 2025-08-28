Live-Sound für Support Bands: Das musst du als Techniker beachten

Support Bands haben oft nur wenig Zeit für den Soundcheck und spielen unter Bedingungen, die alles andere als ideal sind – doch genau hier zeigt sich die Stärke eines guten Mixers. In diesem Workshop bekommst du praxisnahe Tipps, wie du auch unter Zeitdruck und mit begrenzten Mitteln das Beste aus dem Sound herausholst. Egal, ob du im Club, auf einem Festival oder bei einer kleinen Tour mischst: Mit etwas Vorbereitung, klarer Kommunikation und einem strukturierten Ansatz gelingt dir auch der Mix einer Support Band schnell und mit ordentlich Spaß.

Tipps zum Mischen einer Support Band

Vorbereitung ist alles – Infos vorab einholen

Für einen erfolgreichen Auftritt ist es enorm wichtig, sich vorab alle nötigen Informationen einzuholen. Das gilt für Tontechniker, aber auch für Bands. Die Slots und Zeiten für Support Acts sind oft streng getaktet. Außerdem arbeitet vor Ort die Produktion des Hauptacts mit, die nicht daran interessiert ist, böse Überraschungen zu erleben. Deswegen sollte alles im Vorfeld geklärt werden: Get-in- und Soundcheck-Zeiten, Garderobe, Parkmöglichkeiten, Stageplot und technische Anweisungen.

Für Tontechniker sind insbesondere der Stageplot, der Band-Rider und die sonstigen technischen Anweisungen wichtig. Was wird an technischem Equipment benötigt und mitgebracht? Welche Input-Kanäle liefert die Band? Gibt es eigenes Monitoring? Reist die Band mit eigenem Techniker an? Wenn ja: Ist am FOH ausreichend Platz für ein weiteres Pult und ist ein CAT-Kabel vorhanden?

Wenn diese Fragen bereits im Vorfeld geklärt werden, lassen sich mögliche Probleme frühzeitig lösen und der gesamte Ablauf wird entspannter und koordinierter.

Vor Ort ankommen, der erste Eindruck zählt

Wenn ihr als Band am Veranstaltungsort ankommt oder ihr als Tontechniker die Support Band begrüßt, zählt der erste Eindruck. Nehmt euch wirklich kurz Zeit, um entspannt anzukommen, bevor ihr in den Arbeitsmodus schaltet. Stellt euch den Leuten vor Ort und der Produktion kurz vor und sucht euch direkt eure Ansprechpartner. Nehmt euch Zeit für einen kurzen Smalltalk, schaut euch die Örtlichkeiten an und besprecht in Ruhe, ob alles soweit geklärt ist oder ob es noch Unklarheiten gibt.

Prüft auch, ob eure Rider und Informationen korrekt weitergegeben wurden und ob eure Anforderungen erfüllt werden. Seid dabei aber flexibel und passt euch den Gegebenheiten vor Ort an. Es kann immer sein, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können oder dass die Örtlichkeiten Anpassungen erfordern. Ein professioneller Support passt sich den Gegebenheiten an, ohne die Produktion zu stören. Häufig gibt es Konfliktpotenzial, was die Bühnenfläche betrifft – etwa, inwiefern der Hauptact seine Instrumente zurückbauen kann. Passt euch einfach dem an, was euch an Platz zur Verfügung steht. Alles, was jetzt bewegt wird, muss später wieder an seinen Platz zurück – was der Produktion schlichtweg Zeit kostet.

Sobald ihr euch vorgestellt und einen Überblick verschafft habt, beginnt der Load. Schaut vorher, wo das Equipment aufgebaut und gelagert werden kann. Stellt es nicht einfach direkt auf die Bühne, sondern fragt vorher, ob die Bühne bereits für euch freigegeben ist. Je koordinierter ihr hier vorgeht, desto entspannter sind auch die Örtlichen und die Produktion mit euch.

Audio-Setup realistisch planen

Oft erlebe ich Support Bands, die entweder mit völlig unzureichendem Equipment anreisen oder viel zu viel Material mit sich führen. Plant euer Audio- und Bühnen-Setup realistisch – je nach Bühnengröße und den Kapazitäten vor Ort. Wichtig ist vor allem, dass euer Setup schnell aufgebaut und spielbereit ist. Ich empfehle immer, möglichst kurze XLR-Kabel zu verwenden und dafür genügend Unterverteilungen einzuplanen. Diese lassen sich beim Changeover einfach schneller abbauen und sparen euch wertvolle Zeit.

Reist ihr mit eigenem Techniker, bietet es sich an, komplett über ein eigenes In-Ear-System zu spielen. Dadurch spart ihr Zeit und Platz auf der Bühne, da keine Monitore aufgebaut werden müssen. Für Tour-Tontechniker, die mit der Band anreisen, ist es außerdem wichtig, auch das eigene Setup am FOH zu bedenken. In kleinen Clubs und Venues sind kompakte Pulte praktisch, die wenig Platz am FOH beanspruchen und von einer Person allein getragen werden können.

Linecheck oder schneller Soundcheck – besser vorbereitet

Je besser ihr vorbereitet seid und je selbstständiger ihr arbeitet, desto schneller verläuft auch der Soundcheck. Im Idealfall benötigt ihr nur einen kurzen Soundcheck oder sogar lediglich einen Linecheck, da ihr mit eigenem Tontechniker und In-Ear-System anreist. Lokalen Tontechnikern kann ich nur empfehlen: Haltet den Soundcheck kurz und knackig. Erledigt das Nötigste, damit es gut klingt, aber verliert euch nicht in perfektionistischen Details. Die Zeitplanung sollte realistisch bleiben, sodass noch ein Zeitpuffer bis zum Einlass besteht – falls technische Probleme auftauchen. Die Band sollte zudem vor dem Auftritt noch ausreichend Kraft und Zeit haben und nicht bis zum Einlass auf der Bühne stehen müssen.

Changeover und Abbau

Der Changeover ist der stressigste Teil eines Konzertabends. Je koordinierter und selbstständiger Bands hier ihr Equipment von der Bühne tragen und abbauen, desto entspannter wird es am Ende für alle Beteiligten. Wer länger als 10 Minuten braucht, um von der Bühne zu gehen, braucht zu lange. Bei einem 20-Minuten-Changeover kommt es auf Effizienz und Koordination an. Wenn Helfer vor Ort sind, klärt im Vorfeld mit ihnen ab, wie sie euch beim Abbau am besten unterstützen können. Mehr zum Changeover gibt es gleich.

Sobald das Equipment von der Bühne ist, bleibt natürlich Zeit, um kurz durchzuatmen. Ihr solltet euch jedoch nicht zu lange Zeit lassen und euer Equipment zügig abbauen und verladen. Danach bleibt noch genug Gelegenheit, euren Auftritt gebührend zu feiern!

Fairer Sound für Support Bands

Auch wenn es schnell gehen muss und der Support nur kurz spielt, hat dieser selbstverständlich einen guten und fairen Sound verdient. Meiner Meinung nach geht es dabei auch um Respekt gegenüber der Kunst und den Menschen auf der Bühne. Ich versuche immer, das Maximum herauszuholen und bemühe mich, auch für den Support einen ordentlichen Sound zu mischen.

Leider habe ich auch schon erlebt, dass Tontechniker beim Hauptact Feuer und Flamme sind, beim Support dann aber eher genervt wirken. Da wird dann schnell alles abgearbeitet – aber wirklich Zeit wird sich nicht genommen. Das finde ich unfair und wünsche mir bei allen Konzerten, egal ob Hauptact oder Support Band, einen guten Sound und eine gute Show.

Tipps für FOH-Techniker, die mit der Support Band anreisen (Tour-Techniker)

Eigenes Material und Redundanz

Als Tontechniker auf Tour habt ihr in der Regel eine komplett eigene Backline und ein eigenes Audiosystem dabei. Damit seid ihr natürlich extrem unkompliziert und schnell unterwegs. Plant auf jeden Fall genügend Material ein – und im besten Fall habt ihr für sensible Kernpunkte eures Systems ein Ersatzteil dabei.

Ich habe schon einige Support Bands auf Tour begleitet und stets eine eigene Backline sowie mein eigenes Audiosystem mitgenommen. Dieses bestand meist aus einem kompakten Pult wie dem Allen & Heath SQ5 sowie beschrifteten Stageboxen und Kabeln.

Ich empfehle wirklich, so viel wie möglich zu beschriften und idealerweise auch Listen – etwa zur Stagebox-Belegung – mitzubringen. Diese könnt ihr helfenden Kollegen jederzeit zur Verfügung stellen, sodass nicht nur ihr selbst den Plan im Kopf habt. Ich nehme grundsätzlich auch immer alle Kabel – mit Ausnahme des Bühnenstroms – selbst mit und das in ausreichender Anzahl. Ich versuche, soweit es geht, zu vermeiden, dass sich Kabel der Band oder von mir mit den Kabeln der Venue vermischen.

Das anschließende Sortieren hinter der Bühne bei schlechtem Licht ist wirklich anstrengend und geht meistens schief. An dieser Stelle also die dringende Empfehlung: Beschriftet sämtliches Material. Das erleichtert euch das Leben enorm.

Schnelle Szene, keine Wissenschaft

Mit eigenem Setup seid ihr schnell einsatzbereit – und genau diesen Trumpf solltet ihr auch ausspielen. Zeigt euch professionell und nehmt euch nur so viel Zeit, wie ihr tatsächlich braucht. Ihr hinterlasst einen guten Eindruck bei allen Beteiligten, wenn ihr zügig und strukturiert arbeitet. Vor dem Konzert habt ihr dann auch ausreichend Zeit zur Vorbereitung und die Produktion kann in Ruhe noch letzte Handgriffe erledigen, die vor Einlass notwendig sind.

Nutzt eure Soundcheck-Zeit sinnvoll und checkt alle Signale – aber verliert euch nicht in Details. Erledigt das Nötigste so, dass alle zufrieden sind. Dann habt ihr im Falle technischer Defekte oder unerwarteter Probleme noch einen Zeitpuffer. Wenn ihr für das Drumset die gesamte Soundcheck-Zeit verbraucht, damit es „ultra gut“ klingt und euch dann auffällt, dass kein Keyboard-Signal ankommt, geratet ihr schnell in Stress.

Koordinierter Changeover und Abbau

Wenn bereits die Ankunft entspannt verlief und ihr einen schnellen, reibungslosen Aufbau sowie einen gelungenen Soundcheck hattet, dann lohnt es sich, auch beim Changeover und Abbau professionell aufzutreten. Warum ich hier so häufig betone, dass Schnelligkeit und ein professionelles Auftreten entscheidend sind, zeigt sich besonders in dieser Phase. Ich habe schon fürchterliche Changeovers erlebt, die dafür gesorgt haben, dass wir den Support in negativer Erinnerung behalten haben.

Ein guter Support verabschiedet sich vom Publikum, verlässt zügig die Bühne und beginnt sofort damit, sein Equipment herunterzutragen. Klärt im Vorfeld, wo ihr euer Equipment abbauen könnt und kontrolliert, ob ihr auch wirklich alles von der Bühne entfernt habt.

Ich habe leider auch Supports erlebt, die nach dem Gig erst einmal eine Zigarette rauchen wollten oder direkt auf der Bühne mit dem Einpacken begonnen haben. Während ihr abbaut, arbeitet die Produktion bereits auf Hochtouren: Die Bühne wird für den Hauptact vorbereitet und es findet der Linecheck statt. Zeigt euch hier professionell und gebt der Produktion des Hauptacts ausreichend Zeit, um eventuelle Probleme im Changeover zu lösen.

Tipps für Haustechniker in einer Venue (House-FOH)

Input-List & Patch im Griff

Wie oben bereits erwähnt: Kommunikation ist entscheidend – je mehr ihr im Vorfeld klärt, desto entspannter läuft das Konzert. Für euch als Haustechniker ist es zunächst enorm wichtig, den Stageplot und die Input-Liste zu erhalten. Damit könnt ihr bereits im Vorfeld eine passende Szene auf eurem Pult erstellen und anpassen. Auch Unterverteilungen auf der Bühne können vor Ankunft der Band bereits beschriftet und auf eure Stagebox gesteckt werden.

Mikrofone können vorbereitet und der Bühnenstrom ausreichend verlegt werden – alles mit dem Ziel, bei Ankunft der Band genügend Zeit zu haben, um sich voll auf sie zu konzentrieren. In größeren Venues kümmern sich die meisten lokalen Tontechniker zudem darum, das PA-System zu betreuen und den Tontechniker des Hauptacts zu unterstützen. Wenn ihr im Vorfeld gut vorbereitet seid, könnt ihr letztlich auch besser für den Hauptact zur Verfügung stehen.

Sobald die Band eintrifft, stellt euch kurz vor, klärt alle wichtigen Informationen und überprüft, ob ihr auch die korrekten Angaben erhalten habt.

Wie bereits erwähnt, empfehle ich immer, im Vorfeld eine passende Szene im Offline-Editor oder direkt am Pult zu erstellen. Ich würde grundsätzlich alle Kanäle bereits beschriften, einige Grundeinstellungen vornehmen (grober EQ, Standard-Dynamics und Effektwege, Subgruppen, Routing etc.) und die Input-Liste der Stagebox verschriftlichen, damit ich schnell darauf zugreifen kann – oder sie Helfern unkompliziert in die Hand drücken kann.

Ich bin außerdem jemand, der gerne bereits vorab die Mikrofone auf die Stative schraubt und ein XLR-Kabel anschließt. So muss das Set später nur noch auf die Bühne getragen und eingesteckt werden – was einfach Zeit spart.

Soundcheck gemeinsam, nicht einsam

Der Soundcheck sollte koordiniert und gemeinsam ablaufen. Geht ihn strukturiert durch und verwendet in jedem Fall ein Talkback-Mikrofon. Seid fair zur Band und geht auf ihre Wünsche ein. Es macht einen guten Eindruck, wenn ihr bereits im Vorfeld mit der Band besprecht, ob es Sound-Wünsche gibt oder ob sie bestimmte Dinge ausdrücklich nicht möchten – etwa zu viel Delay auf der Stimme oder Ähnliches.

Achtet dabei aber auch auf den Zeitplan und weist die Band darauf hin, sollte der Soundcheck zu lange dauern. Hier gilt das Motto: Soundcheck ist keine Bandprobe!

Nach dem Soundcheck ist es zudem immer sinnvoll, kurz mit der Band den Changeover zu besprechen: Wo kann das Equipment gelagert und abgebaut werden? Wenn Helfer vor Ort sind, sollte abgestimmt werden, wer die XLR-Kabel und Mikrofone abkabelt und wer sie von der Bühne trägt. Je koordinierter das abläuft, desto entspannter ist es am Ende für alle.

Ein kleiner Tipp noch von mir: Es lohnt sich, vorher kurz in die Musik der Band reinzuhören, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin die Reise soundtechnisch gehen soll. Außerdem erobert ihr sofort die Herzen der Band, wenn ihr bei der Ankunft erwähnt, dass ihr euch die Musik angehört habt und bereits etwas vorbereitet habt, damit alles gut klingt.