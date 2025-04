Sweeter Than Chocolate: Oster-Deals für DJs

Mit diesen Deals könnt ihr eurer Osterfest noch mehr versüßen

Passend zu Ostern gibt es unter dem Slogan „Sweeter Than Chocolate“ eine Reihe von Oster-Deals vom Musikhaus Thomann. Wir von der DJ-Redaktion haben uns mal angeschaut, bei welchen Anschaffungen ihr sparen könnt. Wer unentschlossen ist, findet natürlich zu fast allen Produkten die passenden ausführlichen Testberichte in unserem Archiv. Diese haben wir aber auch hier noch einmal für euch verlinkt. Folgende Angebote fanden wir attraktiv und wollten sie euch nicht vorenthalten.

Reloop RP-4000 MK2, direkt angetriebener DJ-Plattenspieler

Mit dem Reloop RP 4000 MK2 bekommt ihr einen quarzgesteuerten DJ-Plattenspieler, mit dem ihr eure Platten sogar rückwärts abspielen könnt. Außerdem unterstützt der Plattenspieler mit S-förmigem Tonarm alle bekannten Abspielgeschwindigkeiten, also auch 78 RPM.

Im Lieferumfang des Plattenspielers mit Direktantrieb ist ein OM Black Tonabnehmersystem von Ortofon enthalten. Einfach anschließen, Platte auflegen und Play drücken. Im Rahmen der Sweeter Than Chocolate“-Aktion von Thomann gibt es zum Plattenspieler, der 329,- Euro kostet, das Reloop Tone Arm & Cartridge Clean Set gratis dazu.

Wer mehr über den Plattenspieler lesen möchte, findet hier den kompletten Testbericht und auch das Reloop Arm & Cartridge Clean Set konnten wir im Rahmen dieses Artikels testen. Wer also auf der Suche nach einem günstigen Plattenspieler im „Rundum-Sorglos-Paket“ ist, könnte hier definitiv fündig werden.

Reloop RMX-10BT RHP6 Bundle, 2-Kanal DJ-Mixer und Kopfhörer

Passend zum vorgestellten Plattenspieler bietet dieses Bundle den Rest für das erste DJ-Setup.

Mit dem Reloop RMX-10BT gibt es einen 2-Kanal DJ-Mixer mit 3-Band Equalizer, Mikrofoneingang via Line und sogar einem Record-Out. Damit lassen sich Mixtapes problemlos aufnehmen.

Schönes Detail: Jeder Kanal hat nicht nur Line- und Phono-Eingänge per Cinch, sondern auch seine eigene Erdungsschraube – für einen einfachen und sicheren Anschluss. Dadurch ist der Anschluss sehr einfach zu handhaben.

Neben den Grundfunktionen eines DJ-Mixers bietet der Reloop RMX-10BT auch Bluetooth-Funktionalitäten. So kann über den Eingangsschalter pro Kanal ausgewählt werden, ob dieser das Bluetooth-Signal wiedergeben soll. Damit hat man beim Auflegen jederzeit die nötige Flexibilität, um die Funkverbindung in den Mix zu integrieren.

Natürlich steht dann auch der 3-Band-Equalizer zum Feintuning zur Verfügung. Passend zum DJ-Mixer gibt es im Bundle noch den Reloop RHP-6 Kopfhörer, der durch sein geringes Gewicht von 123 Gramm problemlos den ganzen Abend getragen werden kann. Dieser Kopfhörer kann sowohl in Kombination mit dem DJ-Mixer als auch außerhalb der DJ-Booth verwendet werden. Zusätzlich kann über den 3,5 mm Klinkenausgang ein weiteres Paar Kopfhörer an den Reloop RHP-6 angeschlossen werden und auf diese Art und Weise auch zu zweit Musik genossen werden. Außerdem verfügt das Kabel über die notwendige Smartphone-Steuerung, mit der Anrufe und Musik gesteuert werden können.

Wir konnten den DJ-Mixer bereits testen und verlinken hier den kompletten Artikel. Im Rahmen der Osterangebote gibt es das genannte Bundle derzeit statt für 175,- für nur 139,- Euro.

Denon DJ LC6000 Prime, DJ-Controller

Für Freunde der Marke Denon DJ ist das folgende Angebot natürlich genau das Richtige.

Mit dem Denon DJ LC600 Prime gibt es die perfekte Ergänzung zu eurem bisherigen Setup. Denn dieser DJ-Controller kann für die Sub-Layer der Modelle SC6000, SC6000M, SC5000, SC5000M verwendet werden. Mit dem Denon DJ LC6000 Prime habt ihr die volle Kontrolle über das zweite Track-Deck und müsst nicht mehr hin- und herwechseln. Ob Track-Auswahl, Loops oder Beat-Jumps, alles kann direkt über diesen DJ-Controller gesteuert werden. Zusätzlich stehen acht Performance-Pads zur Verfügung, mit denen man zwischen den Modi Hot-Cue, Loop, Roll und Slicer wählen kann.

Den Original-Testbericht zu diesem DJ-Controller haben wir hier verlinkt.

Die Preisersparnis lohnt sich, denn aktuell gibt es den Denon DJ LC6000 Prime statt für den regulären Preis von 399,- Euro für ganze 100,- Euro weniger. Für 299,- Euro könnt ihr hiermit also euer bestehendes DJ-Setup passend erweitern und noch mehr Kontrolle über vier aktive Decks erhalten.

Aber auch abseits der „Sweeter than Chocolate“ Osteraktion lohnt sich ein Blick in die aktuellen Hot Deals bei Thomann.de.

Denon DJ SC Live 4, 4-Kanal All-In-One DJ-System

Dieses 4-Kanal All-In-One DJ-System ist einer unserer Favoriten. Damit kann man unserer Meinung nach perfekt in die Welt des DJings einsteigen. Hier wird dem Anwender nämlich eine ein sehr großer Umfang an Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten geboten.

BPM- und Sweep-FX gibt es hier, wie man sie von den Denon DJ Mixern kennt. Dazu gibt es natürlich vollwertige Track-Decks mit acht Performance-Pads, Push-Encoder für Loops und dedizierte Buttons für Beat-Jumps. Doch damit nicht genug, denn der Denon DJ SC Live 4 verfügt über eingebaute Lautsprecher und die können sich tatsächlich sehen, oder besser gesagt, hören lassen.

Bei unserem damaligen Test waren wir erstaunt, wie laut diese Boxen werden können und wir finden, das Ganze hat direkt zwei Vorteile. Zum einen ist es grandios für alle, die noch keine extra Lautsprecher zu Hause haben, so muss man nicht direkt noch mehr Geld in die Hand nehmen und zum anderen kann man in überschaubaren Einsätzen den Lautsprecher auch als Monitorboxenersatz verwenden. Schaut man auf die Rückseite des Gerätes, so sieht man auch die Möglichkeit, Booth-Lautsprecher standardmäßig via 6,3 mm Klinke anzuschließen.

Der Main-Out ist sowohl über XLR als auch über Cinch verfügbar und deckt somit alle Bedürfnisse ab. Gleich zwei USB-Sticks können angeschlossen werden und ermöglichen so den Wechsel zwischen DJs oder das Spielen von Back-to-Back-Sets. Ein weiteres Plus für Einsteiger, die vielleicht noch keine eigene Musikbibliothek aufgebaut haben, ist der Zugriff auf Streaming-Dienste. Hier stehen Tidal, Beatport Link, Beatsource Link, Soundcloud Go+, Amazon Music Unlimited und Dropbox zur Verfügung.

Damit nicht genug, ist der Denon DJ SC Live 4 auch mit Serato DJ, Virtual DJ und Engine DJ kompatibel und kann bei Bedarf auch als DJ-Controller verwendet werden.

Den ausführlichen Testbericht von uns findet ihr hier. Als Hot Deal gibt es das Gerät statt für 1.299,- Euro für 1.155,- Euro.

Rane Performer, 4-Kanal motorisierter DJ-Controller

Für alle Scratch-affinen DJs, die die Vorteile der digitalen Möglichkeiten nutzen wollen, ist der Rane Performer wohl die ideale Mischung. Der im letzten Jahr vorgestellte 4-Deck DJ-Controller für Serato bietet vor allem durch die motorisierten Jogwheels das gewohnte Feeling eines Plattenspielers. Das Scratchen geht durch den Mag Four Crossfader mit einstellbarem Widerstand besonders leicht von der Hand. Das in das Jogwheel integrierte Display zeigt neben den Basisinformationen zum aktuellen Song auch die Wellenform an, so dass man immer den Überblick über das Mixgeschehen behält. Die Anschlüsse decken alle Einsatzmöglichkeiten ab und durch die zwei eingebauten Soundkarten kann auch hier problemlos zwischen den DJs gewechselt werden. Zusätzlich können zwei weitere externe Audioquellen angeschlossen werden.

Natürlich ist dieser DJ-Controller voll auf Serato DJ Pro ausgerichtet und unterstützt hier selbstverständlich alle Stem-Möglichkeiten, die die Software bietet. Ein Song kann direkt in ein Acapella oder Instrumental umgewandelt werden. Bei Bedarf können diese beiden Stems über die Mixer-Sektion auch unabhängig voneinander gepegelt, durch den Equalizer beeinflusst und mit Effekten versehen werden. Zusätzlich können die Stems Drums, Bass, Melodie und Vocal über den entsprechenden Modus der Performance-Pads separat stummgeschaltet werden. Den kompletten Testbericht zu diesem Powerhouse gibt es hier. Im Rahmen der Hot Deals gibt es den Rane Performer derzeit für 2.095,- Euro. Ihr spart also satte 300,- Euro!

Sennheiser HD-25 Plus, DJ-Kopfhörer

Der wohl beliebteste und zuverlässigste DJ-Kopfhörer ist und bleibt der Sennheiser HD-25. In unserer Zeit bei Amazona durften wir eine ganze Reihe von Kopfhörern testen und einige hatten wirklich tolle Features und einen guten Sound. Aber keiner hat es geschafft, unseren Sennheiser in Rente zu schicken.

Die „Plus“-Version unterscheidet sich von der normalen Version durch das Zubehör. Zum einen gibt es neben dem Stahladerkabel ein Spiralkabel und zum anderen gibt es neben den normalen Ohrmuscheln ein zusätzliches Paar weiche Ohrpolster. Absolute Geschmackssache, wir kennen DJs, denen das normale Kabel zu kurz ist und die lieber auf das Spiralkabel setzen. Der Wechsel zwischen den beiden Kabeln ist denkbar einfach und erfordert nur einen passenden Inbusschlüssel. Wer schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, sich diesen Klassiker zuzulegen, kann bei den aktuellen Hot Deals sparen. Denn statt des regulären Preises von 199,- Euro gibt es den Sennheiser HD-25 Plus derzeit für 169,- Euro. Eine Investition, die sich erfahrungsgemäß lohnt.

Wir von der DJ-Redaktion wünschen euch an dieser Stelle frohe und friedliche Ostertage!