Synapse Audio Proxima, Synthesizer Plug-in

12-stimmig, Filter-Modi & Mod Matrix
Synapse Audio Proxima ist eine Software-Emulation des Sequential Prophet-600. Das Plug-in ist gegenüber dem Original von 1982 jedoch in mehreren Punkten erweitert und unterstützt die Standards MPE sowie NKS.
Synapse Audio Proxima – Plug-in nach Prophet-600
Der Prophet-600 machte vor allem mit seiner integrierten MIDI-Schnittstelle von sich reden, eine echte Innovation seinerzeit. Die Klangerzeugung hingegen war recht gradlinig: zwei VCOs mit Hardsync, ein Curtis-basiertes Tiefpass-Filter, Hüllkurven und LFO sowie ein Sequencer sorgten für solide Sounds bei 6-facher Polyphonie.
Proxima folgt natürlich dem Vorbild. Vor allem bei der Reproduktion von Oszillatoren und Filter hat der Entwickler auf eine größtmögliche Authentizität geachtet. Doch das Plug-in kann bis zu 12 Stimmen erzeugen und das Filter kann auch als Tief- oder Bandpass mit 12 bzw. 24 dB betrieben werden. Die Engine arbeitet mit 8-fachem Oversampling.
Weitere Verbesserungen gegenüber dem Original: Das Routing der Modulatoren erfolgt über eine Matrix. Der Sequencer / Arpeggiator kann über ein grafisches Display komfortabel programmiert werden und auch Klangparameter modulieren. Eine zusätzliche Effektsektion mit Distortion, EQ, Phaser, Chorus, Reverb und Delay frischt die Sounds zusätzlich auf.
Synapse Audio Proxima ist in den Formaten VST3, AU und AAX (Windows, macOS) verfügbar. Trial-Versionen stehen auf der Synapse-Webseite bereit.
Unsere Vintage-Story zum Sequential Prophet-600 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.
Wir haben seltsame Zeiten. Die Software Emulation kostet 2/3 der Hardwarekopie von Behringer.
@Tai Schau mal nach, auf welchem Platz der Verkaufs-Charts der Behringer ist – ja, das hat seinen Grund. Hab ihn selber, und er ist wirklich so gut.
@chardt Ja, bin schon lange kein Hardwareuser mehr, aber tatsächlich habe ich heute morgen bei 189.- kurz gezögert. Mache ich vielleicht, weil das mein einziger Poly Analoger wäre.
@Tai jaja. dachte ich mir auch. 😂🎉
@Tai Wundert mich daß der Behringer nicht als Werbung im Artikel eingebettet erscheint, das würde es so richtig kurios machen. 😄
Synapse Audio ist eine kleine, aber gute deutsche Firma. Die Produktpflege ist i.d.R. kostenlos und extrem einfach und bugfrei zu installieren. Ich mag sie. Preislich würde ich diese aber eher, man möge mir verzeihen, hochpreisig einordnen. Der Preis bleibt immer gleich meines Wissens nach und zum Beispiel beim Dune bekomme ich eigentlich nur diesen Trance-Sound raus. Gut, dafür habe ich ihn gekauft! Aber andere Softwaresynthesizer wie das Knif-Knifonium kosten 1/6tel des Preises und hier bekomme ich alles raus, um einen kompletten Song zu kreieren. Dafür ist er nicht ganz bugfrei. Dennoch neige ich gerne dazu, ein weiteres mal bei Synapse Audio zuzuschlagen, aus oben genannten Gründen. Bugs gibt es bei Synapse Audio einfach nicht! Die Einstellungen bleiben auch nach dem tausendsten öffnen der DAW identisch. Ob es nun der Proxima sein muß, deren GUI sehr stark an denn Dune erinnert, weiß ich nicht. Aber eher der als „The Legend by HZ“. Moog ähnliche Teile inklusive einen echten Moog hat man wahrlich genug. Alle anderen können sich The Legend ruhig mal zu Gemüte führen.