Synapse Audio Proxima, Synthesizer Plug-in

12-stimmig, Filter-Modi & Mod Matrix

Synapse Audio Proxima ist eine Software-Emulation des Sequential Prophet-600. Das Plug-in ist gegenüber dem Original von 1982 jedoch in mehreren Punkten erweitert und unterstützt die Standards MPE sowie NKS.

ANZEIGE

Synapse Audio Proxima – Plug-in nach Prophet-600

Der Prophet-600 machte vor allem mit seiner integrierten MIDI-Schnittstelle von sich reden, eine echte Innovation seinerzeit. Die Klangerzeugung hingegen war recht gradlinig: zwei VCOs mit Hardsync, ein Curtis-basiertes Tiefpass-Filter, Hüllkurven und LFO sowie ein Sequencer sorgten für solide Sounds bei 6-facher Polyphonie.

Proxima folgt natürlich dem Vorbild. Vor allem bei der Reproduktion von Oszillatoren und Filter hat der Entwickler auf eine größtmögliche Authentizität geachtet. Doch das Plug-in kann bis zu 12 Stimmen erzeugen und das Filter kann auch als Tief- oder Bandpass mit 12 bzw. 24 dB betrieben werden. Die Engine arbeitet mit 8-fachem Oversampling.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Verbesserungen gegenüber dem Original: Das Routing der Modulatoren erfolgt über eine Matrix. Der Sequencer / Arpeggiator kann über ein grafisches Display komfortabel programmiert werden und auch Klangparameter modulieren. Eine zusätzliche Effektsektion mit Distortion, EQ, Phaser, Chorus, Reverb und Delay frischt die Sounds zusätzlich auf.

ANZEIGE

Synapse Audio Proxima ist in den Formaten VST3, AU und AAX (Windows, macOS) verfügbar. Trial-Versionen stehen auf der Synapse-Webseite bereit.

Unsere Vintage-Story zum Sequential Prophet-600 könnt ihr unter diesem Link nachlesen.