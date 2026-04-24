Die Modulationssektion für alle anderen Plug-ins

Sync Audio MegaMod ist ein neues Modulations-Plug-in, wobei das Plug-in sich mit anderen Plug-ins verbinden kann, sozusagen also alles modulieren kann, was du in deinem Plug-in-Ordner zur Verfügung hast. Dazu ist MegaMod aktuell sogar kostenlos erhältlich!

Sync Audio MegaMod

Bereits vor einigen Monaten hatte Sync Audio das Plug-in MegaMod in einer Beta-Version vorgestellt. Nun ist Version 1.0 erhältlich und wird vom Hersteller derzeit kostenlos angeboten. Allerdings müsst ihr euch hierfür auf der Website des Herstellers registrieren.

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Im Gegensatz zu herkömmlichen Modulations-Plug-ins, die einzeln und für sich arbeiten, könnt ihr Sync Audio MegaMod mit euren anderen Plug-ins kombinieren. Hierfür scannt MegaMod nach der Installation euren Plug-in-Ordner und danach könnt ihr MegaMod an jedes x-beliebige Plug-in andocken und dadurch mit einer kompletten Modulationssektion ausstatten.

Egal ob Software-Instrument oder Effekt-Plug-in, die Features von MegaMod, wozu allen voran mehrere LFOs, Envelope Follower, X/Y-Pads Makro-Regler oder Regler für MIDI-Parameter gehören, lassen sich im Handumdrehen mit den Parametern, Reglern & Co. eines anderen Plug-ins kombinieren. Hier das offizielle Video dazu:

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Nach den Installation von MegaMod auf eurem Rechner, findet ihr dort zwei Versionen des Plug-ins. Die erste ist auf Software-Instrumente ausgelegt, die zweite für Effekt-Plug-ins. Einsetzen könnt ihr Sync Audio MegaMod unter macO S(10.13 oder neuer) und Windows (ab Version 10) in den Formaten VST3, AAX und AU. Auch eine Standalone-Version von MegaMod gibt es.

Neben der Möglichkeit, andere Plug-ins mit einer Modulationssektion auszustatten, könnt ihr mit MegaMod auch Presets überblenden. Hierfür lassen sich bis zu vier Snapshots anlegen, zwischen denen dann überblendet werden kann.

Alle weiteren Informationen zu Sync Audio MegaMod findet ihr hier.