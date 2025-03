Synclavier ORK II, FM & Additiv-Synthesizer

Synclavier II + Regen

Synclavier ORK II – ein Keyboard-Synthesizer, der das klassische Synclavier II und den modernen DSP-Synthesizer Regen vereint. So verspricht es jedenfalls eine Anzeige in einer Broschüre, die auf der London Synth & Pedal Expo auslag. Via Instagram wurde die Info geteilt, aber allzu viel ist noch nicht zu dem Keyboard bekannt.

Synclavier ORK II

Das Produktbild zeigt ein Keyboard mit 61er Tastatur, das optisch leicht an das frühere Synclavier angelehnt ist. Das Bedienfeld ist leider kaum zu erkennen. Es scheint über der Tastatur zwei Ribbon Controller zu geben und auch Pitch und Mod sind offenbar als kurze Ribbons anstelle von Wheels ausgeführt. ORK II verfügt über ein Touch-Display und berührungsempfindliche Regler.

Überraschend sind die 16 Patch-Buchsen auf der rechten Seite, hat man hier etwa für eine modulare Anbindung gesorgt?

Der Begleittext gibt auch nur ein paar grobe Informationen preis. ORK II soll alle Features von Synclavier II und Regen besitzen, die sogar erweitert wurden. Hier treffen additive Synthese auf FM und subtraktive Synthese, die sich mit „intuitive hands-on performance controls“ bedienen lassen soll. Die Klangerzeugung ist multitimbral und es lassen sich wohl auch mehrfache Layer kreieren.

Weiterhin ist eine DSP Effect Suite integriert, die hochwertige Reverbs, Delays und Modulationseffekte beinhaltet. ORK II verfügt auch über einen Multi-Track-Sequencer, der sowohl die interne Klangerzeugung als auch externe MIDI-Instrumente ansteuern kann und sogar Audiospuren besitzt.

Mehr ist bislang zum Synclavier ORK II noch nicht durchgesickert. Doch wenn bereits eine Broschüre gedruckt wurde, dürfte die offizielle Ankündigung bald folgen.