Modularer Marshall Sound

Mit dem Synergy Marshall JCM 800 Preamp gibt es jetzt auch ein Synergy-Modul für einen der prägendsten Verstärker aller Zeiten. Das in Zusammenarbeit mit Marshall entwickelte liefert die Sounds der 2203 und 2204 Amps.

Der neue Synergy Marshall JCM 800 Preamp

Der Marshall JCM 800 liefert den Rocksound schlechthin der 80er Jahre und hat damit eine ganze Ära geprägt. Außerdem ist seine Schaltung Grundlage für unzählige andere Verstärkerkonzepte.

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Mit dem Synergy Marshall JCM 800 Preamp liefert der US-amerikanische Hersteller, bekannt für seine modularen Verstärkerdesigns, in Kooperation mit Marshall nun ein Preamp-Modul, welches genau diesen Sound einfängt.

Als Vollröhren-Preamp, der erstmals mit drei 12AX7-Röhren bestückt eine Sättigung erreichen soll, die dem Spielgefühl eines großen Stacks entspricht, bietet er zwei identische, separate Kanäle. Klanglich sind sie auf die Marshall JCM 800 2203 (100w) und 2204 (50w) Schaltungen ausgelegt.

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Mit High- und Low-Input Switch, für das vom JCM 800 bekannte unterschiedliche Gainverhalten, einem Bright Switch sowie Regler für Gain, Volume, einen 3-Band-EQ bestehend aus Bass, Middle und Treble als auch einem Presence-Regler sind beide Kanäle umfangreich ausgestattet, um sich wie vor einem echten JCM 800 zu fühlen.

Der integrierte Phase-Inverter mitsamt Mini-Transformator simuliert das Verhalten einer gesättigten Endstufe, wodurch der typische „Punch“ des JCM 800 auch bei geringen Lautstärken erhalten bleibt.

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Preis und Verfügbarkeit

Das Synergy Marshall JCM 800 Preamp Modul ist vollständig kompatibel mit allen Synergy-Amps. Bei Thomann kostet es 499,- Euro.