SynTesla MegaHertz, 5U Modularsystem

Ein "kleines" Stück von Giorgio III

Mit dem SynTesla MegaHertz gibt es nun die Möglichkeit, ein Stück des gewaltigen Modularsystems Giorgio III von Hans Zimmer in sein Studio zu holen. Allerdings gibt es dabei eine kleine Hürde (neben dem Preis): MegaHertz wird nur in Kleinstauflage gebaut werden.

SynTesla MegaHertz – 2-Voice Modularsystem

SynTesla hat sich mit dem Giorgio III-System, das speziell für die Welttour von Hans Zimmer gebaut wurde, medienwirksam in Szene gesetzt. Auf der Bühne ist das System ein Blickfang, aber gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil für die Musik.

Es war klar, dass es sich zwar um ein Einzelstück handelt, aber die Entwicklungsarbeit auch für eine kommerzielle Produktlinie genutzt werden wird. MegaHertz macht dabei den Anfang. Für die kommenden zwei Jahre sind bereits die Systeme GigaHertz und TeraHertz angekündigt. Dem Namen nach werden diese größer als das nun vorgestellte System werden.

MegaHertz ist ein fest vorkonfiguriertes Modularsystem im 5U-Format nach Moog. Es ist in einem Rahmen untergebracht, der drei Zeilen mit jeweils 14 MU-Einheiten Breite besitzt. Die Seitenteile sind dabei sehr aufwendig gestaltet, sodass das System nicht nur von vorn ein Hingucker ist.

Die Modulausstattung des SynTesla MegaHertz

Das System kann monophon oder mit zwei Stimmen gespielt werden. Die Module wurden in Zusammenarbeit mit Yves Usson entwickelt und die Systeme werden in Frankreich von Hand gefertigt. MegaHertz ist mit folgenden Modulen bestückt:

• 2 VCOs

• 1 Wavefolder

• 1 C.L.O. Mixer with constant Outputlevel

• 1 Diode Ladder Filter

• 1 6 to 24 dB Lowpass Filter

• 2 Dual Attenuators/Boosters

• 2 Dual VCAs

• 4 DADSR Envelope Generators

• 1 buffered Multiplier

• 1 Super-LFO + Xpander

• 1 Triple Logic Module

• 1 Quadruple Attenuator/Mixer

• 1 3-Band Resonator

• 1 4-2 Mixer

SynTesla MegaHertz wird in einer Auflage von nur 15 Stück gefertigt. Das System kostet 8.160,- Euro und es wird eine Anzahlung von 2.000,- Euro verlangt. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erfolgen. Ob später weitere Einheiten produziert werden, ist ungewiss.