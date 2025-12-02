ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

SynTesla MegaHertz, 5U Modularsystem

Ein "kleines" Stück von Giorgio III

2. Dezember 2025

SynTesla MegaHertz 5U Modularsystem am

Mit dem SynTesla MegaHertz gibt es nun die Möglichkeit, ein Stück des gewaltigen Modularsystems Giorgio III von Hans Zimmer in sein Studio zu holen. Allerdings gibt es dabei eine kleine Hürde (neben dem Preis): MegaHertz wird nur in Kleinstauflage gebaut werden.

ANZEIGE

SynTesla MegaHertz – 2-Voice Modularsystem

SynTesla hat sich mit dem Giorgio III-System, das speziell für die Welttour von Hans Zimmer gebaut wurde, medienwirksam in Szene gesetzt. Auf der Bühne ist das System ein Blickfang, aber gleichzeitig ein wichtiger Bestandteil für die Musik.

Es war klar, dass es sich zwar um ein Einzelstück handelt, aber die Entwicklungsarbeit auch für eine kommerzielle Produktlinie genutzt werden wird. MegaHertz macht dabei den Anfang. Für die kommenden zwei Jahre sind bereits die Systeme GigaHertz und TeraHertz angekündigt. Dem Namen nach werden diese größer als das nun vorgestellte System werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

MegaHertz ist ein fest vorkonfiguriertes Modularsystem im 5U-Format nach Moog. Es ist in einem Rahmen untergebracht, der drei Zeilen mit jeweils 14 MU-Einheiten Breite besitzt. Die Seitenteile sind dabei sehr aufwendig gestaltet, sodass das System nicht nur von vorn ein Hingucker ist.

Die Modulausstattung des SynTesla MegaHertz

Das System kann monophon oder mit zwei Stimmen gespielt werden. Die Module wurden in Zusammenarbeit mit Yves Usson entwickelt und die Systeme werden in Frankreich von Hand gefertigt. MegaHertz ist mit folgenden Modulen bestückt:

• 2 VCOs
• 1 Wavefolder
• 1 C.L.O. Mixer with constant Outputlevel
• 1 Diode Ladder Filter
• 1 6 to 24 dB Lowpass Filter
• 2 Dual Attenuators/Boosters
• 2 Dual VCAs
• 4 DADSR Envelope Generators
• 1 buffered Multiplier
• 1 Super-LFO + Xpander
• 1 Triple Logic Module
• 1 Quadruple Attenuator/Mixer
• 1 3-Band Resonator
• 1 4-2 Mixer

SynTesla MegaHertz 5U Modularsystem moduleSynTesla MegaHertz wird in einer Auflage von nur 15 Stück gefertigt. Das System kostet 8.160,- Euro und es wird eine Anzahlung von 2.000,- Euro verlangt. Die Auslieferung wird voraussichtlich im Frühjahr 2026 erfolgen. Ob später weitere Einheiten produziert werden, ist ungewiss.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Moon Modular, Modular-Synthesizer in 5U

Test: Moon Modular, Modular-Synthesizer in 5U

17.03.2018 |4
Test: Synth-Werk Trumansburg M2, Moog Modular Clone

Test: Synth-Werk Trumansburg M2, Moog Modular Clone

08.10.2016 |24
Dove Audio MuSeq, Sequencer für 5U-Modularsysteme

Dove Audio MuSeq, Sequencer für 5U-Modularsysteme

09.03.2021 |0
Soundtronics M²Synth, Modularsynthesizer im 5U-Format

Soundtronics M²Synth, Modularsynthesizer im 5U-Format

24.11.2021 |5
Synth-Werk SW 1630 Bode Frequency Shifter, 5U-Modul & 735 Rack-Version

Synth-Werk SW 1630 Bode Frequency Shifter, 5U-Modul & 735 Rack-Version

02.08.2021 |20
Superbooth 24: Moon Modular M 509 & M 518, 5U Filter-Module

Superbooth 24: Moon Modular M 509 & M 518, 5U Filter-Module

25.04.2024 |0
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  2. Profilbild
    CDRowell AHU

    Puh… Da fällt mir ein, ich habe noch 4 Eurorackmodule, die zusammengelötet gehören…. Dann brauch ich dieses gute Stück nicht mehr (anschauen).🤧🥴

  3. Profilbild
    Spectral Tune AHU

    Das Auge hört mit !
    Optisch ne absolute Wucht, klanglich Standard Moog Kost den es auch zum Zehntel Preis im Kleinformat gibt.
    Die bedeuteten VU Meter, die Zeitanzeigen der Hüllkurven, schon geniales Design.
    Der Aufwand rechtfertigt sogar den Preis.

    4. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X