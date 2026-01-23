ANZEIGE
SynTesla Step Sequencer im 5U-Format

Speicherbarer Analog-Sequencer

23. Januar 2026

SynTesla Step Sequencer 5U am

Pierre Jean Tardiveau kündigt einen SynTesla Step Sequencer für 5U-Systeme an. Das geräumige Modul wurde in Zusammenarbeit mit oZoe und Yusynth entwickelt und soll beim SynthFest France, das dieses Jahr vom 17. bis. 19. April stattfindet, erstmals präsentiert werden.

Der Step Sequencer besitzt zwei Reihen mit je acht Steps. Diese lassen sich zu einer 16er-Sequenz zusammenschalten und auch eine Verkettung mit einem zweiten Modul ist vorgesehen, sodass Sequenzen mit bis zu 32 Steps möglich sind.

Jeder Step verfügt über ein numerisches Display, Regler für die Tonhöhe und Pulsbreite, eine Ratchet-Schalter (2, 3 oder 4) und einen Mode-Schalter für On, Off oder Function.

Der Sequencer kann zu einer externen Clock oder via MIDI synchronisiert werden bzw. ein eigenes Clock-Signal ausgeben. Das Tempo wird als BPM in einem separaten Display angezeigt. Ein Swing-Faktor lässt sich bipolar einstellen.
Die eingestellte Konfiguration (Steps und globale Settings) kann auf mehreren Speicherplätzen als Presets abgelegt werden.

Für die beiden Reihe lassen sich die Abspielrichtung (forward, backward, forward/backward und random) festlegen. Ebenso kann die Pitch-Range zwischen zwei und vier Oktaven (quantisiert) oder Full Range (unquantisiert) eingestellt werden.

Die Steuerspannung wird über zwei V/Oct-Ausgänge ausgegeben. Parallel dazu gibt es zwei Gate-Ausgänge. Ein Expander, der CV und Gate pro Step ausgibt und die Möglichkeit zu Verkettung von Presets bietet, befindet sich bereits in der Entwicklung.

Die ersten Exemplare des SynTesla Step Sequencer sollen in der ersten Jahreshälfte verfügbar sein. Eine Information zum Preis gibt es noch nicht.

