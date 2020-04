Superbooth 20: Synth-Werk SW-3P-2020 Modularsystem

Wenn man etwas staerkere signale (>2Vpp) reinschickt kommt da definitiv was anderes hinten raus und die tone controls faerben und saettigen auch etwas. Kann man moegen oder es kann einen stoeren.

Die meisten faerbungen treten meiner meinung nach durch saettigungen in jeder stufe auf. Der CP3 mixer macht nach 12 uhr ne ganze menge, CP3A zerrt nicht soviel aber der negative output kann viel lauter sein als der vom CP3 und damit kann man das 904 sehr schoen anzerren; 904 wie schon erwaehnt faerbt schoen wenn das eingangsignal etwas zu heiss ist; 902 zerrt dann auch noch ein bischen besonders wenn man die spannung der envelope mit nem zweiten VCA noch mehr verstaerkt.

Ob der platzbedarf fuer das bischen an verzerrung in der kette gerechfertigt ist sollte jeder selbst entscheiden. Fuer mich ist er jetzt nicht die entscheidende stelle; speziell der CP3 (oder dessen STG clone in meinem fall) mit modernen lauten (10Vpp) oszillatoren macht da schon gehoerig mehr meiner meinung nach, ist aber schon einige jahre her als ich zuletzt vor einem echten Moog stand.